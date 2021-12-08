Казахстан: загрязнителей ждет рост налога на выбросы углекислого газа
Бесплатные углеродные квоты будут сокращаться ежегодно на 5,4 процента до 2025 года.
Начиная со следующего года Казахстан намерен принимать более последовательные меры по ограничению выбросов в атмосферу углекислого газа промышленными предприятиями.
Деловая газета «Курсив» сообщила 6 декабря, что одна из мер, предусмотренных правительством, будет заключаться в снижении бесплатных квот на выбросы с нынешних 169 миллионов единиц CO2-эквивалента до 125 миллионов.
Ожидается, что это приведет к увеличению затрат для загрязнителей примерно с 2 до 44 миллионов долларов, сообщил «Курсив» со ссылкой на подготовленный Министерством экологии, геологии и природных ресурсов национальный план на 2022-2025 годы. Объем бесплатных выбросов CO2 будет снижаться ежегодно на 5,4 процента до 2025 года.
Под данные меры регулирования подпадают 128 компаний из нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а также сфер электроэнергетики и производства стройматериалов.
Если компания превысит выделенную ей бесплатную квоту на выброс CO2, она может купить дополнительные квоты на бирже или напрямую у других компаний, не исчерпавших свои квоты. В этом году дополнительные квоты в основном приобретали теплоэлектростанции, вырабатывающие электроэнергию и обеспечивающие отопление городов. Резкий рост спроса на электроэнергию отчасти связан с ростом майнинга криптовалют. Эта отрасль пережила в Казахстане резкий подъем благодаря запрету майнинга в Китае, в результате чего Казахстан стал вторым крупнейшим майнером в мире: доля страны превысила 18 процентов.
Планы Казахстана по сокращению выбросов углерода соответствуют обязательствам страны по Парижскому соглашению сократить к 2030 году объем выбросов парниковых газов на 15 процентов к уровню 1990 года. Это отражено в новом Экологическом кодексе Казахстана, вступившем в силу 1 июля.
Исторически экологические проблемы не были для Казахстана приоритетными: страна входит в тридцатку государств с самыми высокими выбросами, и в десятку по выбросам на душу населения. Основным источником выбросов в Казахстане (82 процента) является сфера энергетики. По данным компании Ernst & Young, к 2018 году объемы выбросов углерода в этом секторе увеличились на 4 процента по сравнению с уровнем 1990 года. В настоящее время усилия по ограничению выбросов нацелены только на крупных эмиттеров парниковых газов, на которых в общей сложности приходится 43 процента загрязнения. Более того, по данным Ernst & Young, в 2021 году объем неиспользованных углеродных единиц сократился по сравнению с предыдущим годом.
«Озеленение» казахстанской промышленности отчасти объясняется тем, что значительная часть казахстанского экспорта – около 40 процентов – отправляется в Евросоюз, который с 2023 года намерен ввести налог на импорт товаров с высоким «углеродным следом».
В конечном итоге счета за квоты, возможно, придется оплачивать казахстанским потребителям, т.к. производители переложат на них углеродные налоги и прочие расходы, связанные с внедрением более экологичных технологий.
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