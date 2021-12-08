Казахстан: загрязнителей ждет рост налога на выбросы углекислого газа

Начиная со следующего года Казахстан намерен принимать более последовательные меры по ограничению выбросов в атмосферу углекислого газа промышленными предприятиями.

Деловая газета «Курсив» сообщила 6 декабря, что одна из мер, предусмотренных правительством, будет заключаться в снижении бесплатных квот на выбросы с нынешних 169 миллионов единиц CO2-эквивалента до 125 миллионов.

Ожидается, что это приведет к увеличению затрат для загрязнителей примерно с 2 до 44 миллионов долларов, сообщил «Курсив» со ссылкой на подготовленный Министерством экологии, геологии и природных ресурсов национальный план на 2022-2025 годы. Объем бесплатных выбросов CO2 будет снижаться ежегодно на 5,4 процента до 2025 года.

Под данные меры регулирования подпадают 128 компаний из нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а также сфер электроэнергетики и производства стройматериалов.

Если компания превысит выделенную ей бесплатную квоту на выброс CO2, она может купить дополнительные квоты на бирже или напрямую у других компаний, не исчерпавших свои квоты. В этом году дополнительные квоты в основном приобретали теплоэлектростанции, вырабатывающие электроэнергию и обеспечивающие отопление городов. Резкий рост спроса на электроэнергию отчасти связан с ростом майнинга криптовалют. Эта отрасль пережила в Казахстане резкий подъем благодаря запрету майнинга в Китае, в результате чего Казахстан стал вторым крупнейшим майнером в мире: доля страны превысила 18 процентов.

Планы Казахстана по сокращению выбросов углерода соответствуют обязательствам страны по Парижскому соглашению сократить к 2030 году объем выбросов парниковых газов на 15 процентов к уровню 1990 года. Это отражено в новом Экологическом кодексе Казахстана, вступившем в силу 1 июля.

Исторически экологические проблемы не были для Казахстана приоритетными: страна входит в тридцатку государств с самыми высокими выбросами, и в десятку по выбросам на душу населения. Основным источником выбросов в Казахстане (82 процента) является сфера энергетики. По данным компании Ernst & Young, к 2018 году объемы выбросов углерода в этом секторе увеличились на 4 процента по сравнению с уровнем 1990 года. В настоящее время усилия по ограничению выбросов нацелены только на крупных эмиттеров парниковых газов, на которых в общей сложности приходится 43 процента загрязнения. Более того, по данным Ernst & Young, в 2021 году объем неиспользованных углеродных единиц сократился по сравнению с предыдущим годом.

«Озеленение» казахстанской промышленности отчасти объясняется тем, что значительная часть казахстанского экспорта – около 40 процентов – отправляется в Евросоюз, который с 2023 года намерен ввести налог на импорт товаров с высоким «углеродным следом».

В конечном итоге счета за квоты, возможно, придется оплачивать казахстанским потребителям, т.к. производители переложат на них углеродные налоги и прочие расходы, связанные с внедрением более экологичных технологий.