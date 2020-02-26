Казахстан: законопроект о митингах разрушает надежду на политическую оттепель

В прошлом году алматинский активист Геннадий Крестьянский дважды подвергался судебному преследованию по обвинению в призыве к участию и в непосредственном участии в несанкционированном митинге. Всего он провел за решеткой 30 суток.

Первый раз это было в феврале, когда он запостил в Facebook объявление с указанием даты и места предстоящего флешмоба. Через несколько часов он был задержан на улице полицейскими и приговорен к 15 суткам ареста.

В другой раз, уже в сентябре, он получил такое же наказание после участия в митинге против предполагаемой китайской экономической экспансии.

Таковы реалии в Казахстане. Законодательные ограничения предусматривают, что за призыв к несанкционированному митингу, пусть даже небольшому, грозит лишение свободы. За участие в этом митинге также можно оказаться за решеткой.

Власти регулярно применяют этот инструмент против инакомыслящих. 22 февраля бывший журналист Жанболат Мамай призвал своих сторонников собраться в Алматы, чтобы выразить протест против чинимых правительством препятствий в отношении его недавно созданной Демократической партии. В итоге он был задержан полицией и отправлен за решетку на все выходные. Те, кто отозвался на его призыв, включая его жену, были насильно удалены с места митинга.

Политические активисты утверждают, что эти действия нарушают Конституцию Казахстана.

Когда президент Касым-Жомарт Токаев (преемник, лично выбранный правившим страной три десятилетия Нурсултаном Назарбаевым, ушедшим в отставку в прошлом году) был избран главой государства в июне, у людей появилась надежда на скорые перемены. В то же время срежиссированность и непрозрачность процесса легитимизации президентства Токаева, равно как и решение переименовать столицу в Нур-Султан – в честь отставного лидера, привели к массовым уличным протестам.

Хотя репрессии действительно имели место, Токаев пообещал пересмотреть законы, регулирующие публичные митинги, заявив, что необходимо отказаться от существующей системы, основанной на санкционировании.

Спустя почти восемь месяцев общественность увидела законопроект.

Документ разочаровал активистов. Крестьянский и его соратники утверждают, что законопроект по факту налагает еще больше ограничений.

«Власти пытаются внести поправки, которые еще больше закрутят гайки, – сказал он. – Например, я не смогу организовать мирный митинг, потому что я уже привлекался по обвинениям в организации митинга».

Соответственно, могут быть десятки, если не сотни, людей, также пострадавших от «успешной кампании» правительства по преследованию активистов.

Еще одна инициатива – запретить организациям, не зарегистрированным в Казахстане, проводить митинги.

Это ограничение затрагивает уже такие группы, как Oyan, Qazaqstan, которая является по большей части молодежным движением, появившимся в период противоречивых президентских выборов в прошлом году.

Неудивительно, что члены Oyan, Qazaqstan тоже не впечатлены проектом закона.

«Oyan, Qazaqstan никогда не просил разрешения на проведение митинга. У нас есть Конституция, которая гарантирует право на свободное выражение мнений», – сказала Асем Жапишева, одна из ключевых фигур движения.

У Альнура Ильяшева уже имеется печальный опыт получения разрешения на проведение митингов. В прошлом году он подал 36 заявок, прежде чем мэрия Алматы официально дала согласие на проведение публичного собрания.

Ильяшев скептично относится к законодательному нововведению, которое потребует от организаторов митинга лишь уведомления о своих планах по проведению митинга, вместо подачи заявки на официальное разрешение.

«В законопроекте говорится о предполагаемом уведомлении в случае мирного протеста, в котором примут участие до 250 человек. Но если количество участников превысит 250, вам нужно получить разрешение, как это было раньше», – сказал он.

Кроме того, законодательная инициатива все еще содержит предписание о том, что митинги могут проводиться только в определенных, разрешенных для этого местах. Это давний прием, используемый властями для минимизации видимости и воздействия демонстраций на общество. Эти разрешенные места, как известно, представляют собой малолюдные закоулки. В Алматы, например, для уличных акций подобного рода была выделена небольшая площадь за кинотеатром вдали от центра города.

Известный правозащитник Евгений Жовтис считает, что это противоречит международным стандартам.

«Не знаю, чем провинились перед алматинскими властями Махатма Ганди [в честь которого названа площадь] и кинотеатр «Сары-Арка», что их именами теперь названы резервации для несогласных», – посетовал Жовтис 17 февраля на пресс-конференции, посвященной законопроекту.

Жапишева из Oyan, Qazaqstan заявила, что новая норма явно призвана свести на нет весь смысл митингов.

«[Люди участвуют в демонстрациях], потому что они хотят, чтобы их услышали. Это международная практика, когда люди митингуют в центре города, там, где проходят правительственные мероприятия», – сказала она.

Согласно предлагаемым новым правилам, если число участников митинга превышает согласованный лимит, мероприятие должно быть остановлено. Но кто будет считать?

«Пытались ли когда-нибудь власти считать участников митинга? Как насчет всех полицейских и полицейских в гражданской одежде, которые следят за процессом?», – спросил Жовтис.

По словам Тогжан Кожалиевой, основателя движения гражданских активистов HAQ, она задала этот вопрос министру информации Даурену Абаеву, который 18 февраля находился в Алматы, чтобы обсудить предлагаемые правила с активистами и юристами. Именно министерство Абаева разработало законопроект.

«Я спросила его: «Что вы сделаете, если на митинг придут, скажем, не 250 человек, а 253-254 человека? Вы прервете митинг?», – сказала она.

Как сообщается, Абаев ответил, что этот вопрос еще не решен.

В то время как обсуждаемые инициативы лишь слегка смягчают правила проведения митингов, штрафы за их нарушение ужесточаются. Согласно действующему законодательству, правонарушителям грозит штраф до 140 долларов и 15 суток ареста. В законопроекте предлагается «повысить планку» до 700 долларов и 20 дней лишения свободы.

Все это явно стало большим разочарованием для людей, поверивших обещанию Токаева стать президентом-реформатором, которое он дал в интервью телеканалу Euronews после своего избрания в прошлом году. Отсутствие изменений подтверждает подозрения, что, хотя Назарбаев и подал в отставку с поста президента, он все еще дергает за ниточки, влияя на происходящее в стране.

«Мы знаем, что гражданин Назарбаев как Лидер нации и председатель Совета безопасности доминирует над Токаевым. Ключевые политические решения должны согласовываться с Назарбаевым, а о независимости Токаева не может быть и речи», – сказал Ильяшев.

Кожалиева считает, что режим, напротив, препятствует реформам.

«Возможно, второй президент хотел бы либерализировать наши законы, но старый режим не дает этого сделать, – сказала она. – И есть другое возможное объяснение: нам просто показывают мираж перемен, но на самом деле все это просто шоу, а второй президент вообще не имеет власти».

Политолог Димаш Альжанов, который также является одним из ведущих активистов Oyan, Qazaqstan, считает, что правительство пошло на хитрость.

«После того как ожидания общества повысились, власти начали бояться. На прошлогодних протестах граждане получили ценный опыт по мобилизации и самоорганизации. По мере того как умение протестующих самоорганизовываться развивается, мы видим реакцию властей, которые вводят новые строгие правила для мирных собраний», – сказал Альжанов.