Казахстан закрывает глаза на действия китайских загрязнителей экологии – доклад

Официальные лица в Казахстане, похоже, делают работающим в стране китайским предприятиям поблажки в вопросе соблюдения требований по защите окружающей среды, утверждает экологическая и правозащитная организация Crude Accountability.

Основываясь на собственных наблюдениях и исследованиях, Crude Accountability выделила пример двух китайских предприятий в Шымкенте. Горожане, проживающие рядом с этими объектами – нефтеперерабатывающим и сталелитейным заводами – подавали многочисленные жалобы на неприятные запахи и «интенсивные выбросы» в ночное время. По данным Crude Accountability, как-то в июле всего за два дня на местный веб-портал поступило 289 отдельных сообщений о сомнительной деятельности на недавно отремонтированном нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем дочерней компании Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC).

В датированном 18 октября докладе организации говорится, что местные власти «закрывают глаза на эти жалобы» и что рядом с вышеупомянутыми объектами нет автоматизированных систем мониторинга качества воздуха, а местные природоохранные чиновники полагаются на данные, предоставляемые самими компаниями.

Независимые выборочные проверки выбросов невозможны, «потому что для этого необходимо сначала получить предварительное разрешение, в результате чего загрязнители заранее узнают о них [проверках]», – утверждает некоммерческая организация, штаб-квартира которой расположена в Вирджинии.

Помимо обильных выбросов, жители прилегающих к нефтеперерабатывающему заводу районов сообщают о пересыхании местных колодцев, т.к., по их словам, предприятие «непрерывно откачивает грунтовые воды […] для своих нужд». Жители также сообщили исследователям, что сотрудники НПЗ отказываются обсуждать эту проблему. Представители корпораций на всех объектах, наблюдение за которыми проводила команда Crude Accountability, отклонили запросы на интервью, сославшись на опасения в связи с коронавирусом.

Crude Accountability также провела мониторинг цементного завода «Гежуба Шиели», расположенного в сельской местности в Кызылординской области. Жители пожаловались исследователям, что завод загрязняет воздух и что у многих развились кожные и респираторные заболевания.

Тем временем представители «Гежуба Шиели», согласно докладу Crude Accountability, связали появление проблем со здоровьем с пандемией коронавируса, а местные власти «оказывают давление на тех, кто жалуется». В документе также отмечается, что местные активисты планируют подать иск в районный суд, чтобы добиться от завода принятия более активных мер по обеспечению экологической безопасности.

Между тем Crude Accountability положительно отозвалась о другом китайском предприятии – Жанатасской ветровой электростанции в Джамбульской области, – назвав ее «хорошим примером китайских “зеленых инвестиций”» в Казахстан. Однако в докладе организации также отмечается, что местные фермеры, у которых забрали земли под строительство этой электростанции, пока так и не получили соответствующую финансовую компенсацию.

В целом в рамках расследования, проведенного этим летом исследователями Crude Accountability и казахстанскими журналистами, удалось провести мониторинг всего четырех из 55 совместных китайско-казахстанских проектов, запущенных с 2016 года под эгидой китайской инициативы «Один пояс, один путь». Crude Accountability объяснила ограниченные рамки своего расследования «информационным вакуумом» и препятствиями, созданными правительственными чиновниками и представителями корпораций.

«Воспользовавшись пандемией коронавируса в качестве предлога, государственные органы и казахстанско-китайские компании резко ограничили возможности для общественного экологического мониторинга деятельности загрязнителей», – заявили в организации.