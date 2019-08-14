Казахстан: запугивание как инструмент контроля над медиапространством

Женщина, которая, как удалось узнать местным СМИ, является женой государственного чиновника, нападает на журналистов во время пресс-конференции в прошлом месяце. (Кадр из видеорепортажа Радио «Азаттык»)

Это была одна из последних пресс-конференций, которую планировала осветить Нургуль Тапаева перед выходом в декрет.

Так как Тапаева, журналист казахской службы финансируемого США Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», находилась на седьмом месяце, факт ее беременности был очень заметен. Но это не остановило напавших на нее людей.

Нападение произошло 22 июля в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, расположенном на четвертом этаже неприметного, находящегося на отшибе здания в Алматы.

Группа женщин, пытавшихся отобрать у нее телефон, грубо вытолкала ее к краю лестницы.

«Такой шок. Я вообще переживала за ребенка, – сказала Тапаева Eurasianet.org. – После этого события я не могла спать, потому что ребенок очень много шевелился, особенно ночью».

Между тем в коридоре творилось настоящее светопреставление.

Активисты гражданского общества обеспокоены тем, что подобные акты агрессии в отношении журналистов независимых СМИ и активистов становятся все более распространенным явлением. После ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента в марте этого года в воздухе витает необычная для Казахстана политическая неопределенность, на фоне которой сторонники режима стараются свести проявления общественного недовольства к минимуму.

Подобная тактика, похоже, была позаимствована у других бывших советских республик, где агентов-провокаторов часто используют для запугивания демонстрантов, диссидентов и журналистов. По словам жертв, за этими действиями, скорее всего, стоят государственные силовые ведомства.

Но эта тактика является относительно новой в Казахстане, где банды женщин-провокаторов в шутку прозвали «татешками». Это слово произошло от казахского «тате» («тетушка») и украинского «титушки» (так в Украине называют бандитов, которых посылают устраивать провокации на политических мероприятиях).

На сделанной Радио «Азаттык» видеозаписи видны агрессивно настроенные, кричащие женщины, бьющие окружающих руками и ногами, и временами пытающиеся выхватить камеры у операторов и смартфоны у стоящих рядом людей.

Между тем в видеорепортаже об этих событиях в прогосударственных СМИ все описывается несколько по-иному. На записи видно, как к кричащим женщинам приближается мужчина со сжатыми кулаками, которого одна из них затем одаривает умелым пинком тренированной каратистки. Запись явно ставила целью показать, что активисты, мол, сами напросились.

Согласно общедоступным данным, прибывшая на место полиция позволила всем этим женщинам, кроме одной, покинуть место происшествия, даже не допросив их. Министерства и правоохранительные ведомства, к которым издание Eurasianet.org обратилось за разъяснениями по поводу этого и прочих аспектов, не ответили на запросы.

Свидетели произошедшего отметили две примечательные детали. По их сообщениям, местный участковый Рамиль Асаев прибыл на место до начала инцидента и был там все это время, не предпринимая при этом никаких действий. Кроме того, некие люди, снимавшие все на камеру, судя по всему, координировали свои действия с нападавшими. СМИ позже сообщили, что одной из нападавших была жена чиновника городской администрации Алматы.

Главный редактор новостного агентства КазТАГ, у журналистов которого во время инцидента отобрали или поломали оборудование, подозревает, что за произошедшим стоят «околовластные структуры».

«Во-первых, хотели сорвать саму пресс конференцию, – сказал он Eurasianet.org. – Второй целью, я думаю, было припугнуть журналистов, показать, что есть такие методы, есть такие способы воздействия, и в случае чего те, кто стоят за ними, не побрезгуют ими воспользоваться».

Пресс-конференция была созвана для обсуждения дела женщины, в отношении которой сейчас ведется следствие по обвинению в экстремизме, начатое в результате ее участия в ненасильственной антиправительственной демонстрации. Нападавшие утверждали, что просто хотели поприсутствовать на пресс-конференции, чтобы выразить свое несогласие с подобными демонстрациями.

Тапаева считает, что нападавших подбадривало чувство безнаказанности.

«Я в начале думала, что они остановятся, если я скажу, что я журналист и работаю в Радио “Азаттык” – сказала она. – Но, наоборот, крики и атака только усилились. Я поняла, что им все равно. Они знали, что делают, что это противозаконно».

По словам директора Радио «Азаттык» Торокула Доорова, период между отставкой Назарбаева и приходом к власти его преемника Касым-Жомарта Токаева стал переломным для казахстанских СМИ.

22 марта, через два дня после объявления о том, что Токаев станет и.о. президента, журналисты Радио «Свобода» и прочих СМИ, освещавшие начавшиеся акции протеста, стали сталкиваться с актами агрессии и действиями, препятствующими выполнению ими своих служебных обязанностей, свидетелями которых стали корреспонденты Eurasianet.org в Алматы. Репортер РСЕ/РС Светлана Глушкова была задержана, а затем оштрафована по обвинению в нападении, которое она считает «приказом сверху».

Во время последовавших позже демонстраций люди в черных масках при помощи зонтиков мешали вести съемку. На репортеров РСЕ/РС напали с газовым баллончиком. А полиция игнорировала обращения за помощью.

«Ситуация вызывает крайнее, крайнее беспокойство, – сказал Дооров. – Для нас важным аспектом было то, как власти … реагировали на эти события, и это вызвало шок и разочарование. Полиция во многих случаях совершенно не реагирует».

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев обещал обеспечить проведение расследований в связи с жалобами о том, что журналистам мешают выполнять свои обязанности, что, согласно казахстанскому законодательству, является преступлением.

К моменту публикации статьи ни Министерство информации и общественного развития, ни Министерство иностранных дел не ответили на просьбы Eurasianet.org прокомментировать ситуацию. В Министерстве внутренних дел Eurasianet.org сообщили, что заведено дело в связи с «самосудом», но на другие запросы не ответили. В прокуратуре запросы Eurasianet.org переадресовали городскому управлению полиции Нур-Султана, которое также не ответило к моменту публикации.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев сказал, что в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности просто «две стороны поссорились между собой», и не обещал начать расследование.

«Если нападавшие на журналистов не будут установлены и наказаны, то сама их безнаказанность будет подтверждением их связи с властями», – сказал позже на пресс-конференции директор бюро Евгений Жовтис.

Если государство «передает третьим лицам право на применение насилия», то это «крайне опасно», добавил он.

Жовтис был в числе 38 человек, подписавших открытое письмо Токаеву, в котором они выразили свою обеспокоенность по поводу безопасности журналистов и активистов. Ситуация «значительно ухудшилась», говорится в письме, где также перечисляются нападения и угрозы в отношении 11 организаций и 77 человек только в июне месяце.

Между тем Токаев обещает добиться национального согласия с помощью учрежденного недавно Национального совета народного доверия. Но, по словам скептиков, данная структура занимается лишь пустыми разговорами.

По словам Ермурата Бапи, главы оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии, подобная атмосфера должна послужить сигналом тревоги.

«Если сегодня или вчера атакованы журналисты «Азаттыка» и КазТАГа, то завтра будете атакованы вы, все мы, весь народ Казахстана будет атакован. Поэтому я прошу отнестись к этому очень серьезно», – сказал он.