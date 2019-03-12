Казахстан заткнул «синьцзянский мегафон»

Службы безопасности Казахстана пристально следили за активистом Серикжаном Билашем, привлекающим внимание к ситуации в Синьцзяне, задолго до его внезапного ареста в прошлые выходные.

Когда корреспондент Eurasianet.org в первый раз встретился с Билашем в Алматы в июле прошлого года, последний только что получил от прокуратуры официальное предупреждение не принимать участия в митинге, организованном оппозиционером из-за рубежа.

Билаш, харизматичный оратор, пользующийся значительной поддержкой среди оралманов, был весьма озадачен.

«Я почти ничего не знаю об этом человеке и его объединении, – сказал он, имея в виду Мухтара Аблязова, заклятого врага президента Нурсултана Назарбаева. – У меня только один приоритет – Синьцзян».

Билаш неустанно, страстно и целеустремленно занимался нарушениями прав этнических казахов китайскими властями в провинции Синьцзян.

Его работа создавала неудобства для Астаны, с большой неохотой поднимающей вопросы, способные расстроить дружественный ей Пекин. Казахстан очень сдержанно отнесся к растущей массе сообщений о том, что правительство Китая, в рамках набирающей обороны кампании по борьбе с экстремизмом, бросило сотни тысяч мусульман Синьцзяна, включая уйгуров, казахов и кыргызов, в так называемые лагеря перевоспитания. Астана избегала всякой критики, вместо этого акцентируя «взаимное доверие, добрососедство и уважение».

Внезапный арест Билаша, возможно, объясняется желанием Астаны сохранить хорошие отношения с Пекином. После полуночи 10 марта представители властей схватили активиста в номере гостиницы в Алматы, где он находился в качестве меры предосторожности. Затем его на самолете доставили в Астану, где ему и сообщили, что он обвиняется в разжигании межнациональной розни.

Вышеупомянутое предупреждение прокуратуры в прошлом году было лишь одним из пробных шаров, пущенных властями, которых беспокоила растущая популярность этого независимого политического деятеля.

Полицейские в штатском регулярно навещали офис незарегистрированной организации Билаша «Ата-Журт». Это объединение активно занималось организацией пресс-конференций и распространением видеозаписей показаний свидетелей о якобы имевших место нарушениях, совершаемых китайскими властями в Синьцзяне.

«Это наш друг», – сказал Билаш с широкой улыбкой корреспонденту Eurasianet.org на мероприятии в офисе «Ата-Журт» в январе, указывая на стоявшего рядом полицейского с непроницаемым выражением лица.

«Мы рады, что он разрешает нам заниматься нашей работой», – добавил Билаш.

10 марта этот самый полицейский, назвавшийся Бауржаном, наблюдал за тем, как его коллеги выносили в черных пластиковых пакетах компьютеры и камеры из офиса «Ата-Журт», а затем опечатали помещение. Присутствовавшие при этом добровольцы «Ата-Журт» были позже допрошены полицией.

Потенциальные последствия закрытия «Ата-Журт», рассказывавшей о событиях в Синьцзяне, трудно переоценить.

Записанные на видео в офисе «Ата-Журт» многочисленные показания переехавших из Китая казахов о своих родственниках, содержащихся в лагерях в Синьцзяне, проливали свет на развитие событий в рамках развернутой властями Китая кампании репрессий.

В последние месяцы некоторым из них сообщили, что их родственников выпустили из лагерей перевоспитания, но тут же отправили заниматься принудительным трудом. Прочим сказали, что их родственников и вовсе приговорили к длительным срокам и перевели в тюрьму.

Гаухар Курмангалиева, двоюродного брата которой, гражданина Казахстана Аскара Азатбека, по сообщениям, захватили сотрудники китайских спецслужб в свободной зоне «Хоргос» в декабре 2017 года, является одной из таких свидетельниц, постепенно превратившихся в волонтеров «Ата-Журт».

До того как она посмотрела в интернете в марте прошлого года видеозапись выступления Билаша, Курмангалиева, работающая уборщицей на полставки с зарплатой 50 тыс тенге ($130), и не подозревала о масштабах репрессий в Синьцзяне.

В «Ата-Журт» она нашла множество товарищей по несчастью, которые с готовностью ее слушали. В течение года она постоянно звонила и писала письма по электронной почте, пока наконец не получила ответ из казахского МИДа. В конце 2018-го министерские работники сообщили ей, что ее брата посадили за нарушение закона, запрещающего двойное гражданство.

«Они закрыли «Ата-Журт» и Серикжана Билаша. Куда мне теперь идти?» – вопрошает Курмангалиева.

Билаш сталкивался с правовыми проблемами и раньше. В феврале суд оштрафовал его на сумму, эквивалентную почти 700 долларам, за руководство незарегистрированной организацией.

Но там, где одни видят принципиального борца, которого не пугают угрозы, прочие усматривают опасного демагога.

В январе группа казахстанских общественных деятелей, включая бывшего депутата и писателя Мухтара Шаханова, подписали открытое письмо с осуждением Билаша. Подписавшиеся заявили, что Билаш сеет раздор и использует оралманов, чтобы «набрать очки».

«От волонтеров «Ата-Журт» больше вреда, чем пользы», – говорится в письме. Позже Билаш сказал Eurasianet.org, что его вызывали в полицию на допрос по поводу этого письма.

Между тем критики утверждают, что подписавшихся подтолкнули на этот шаг власти.

Кроме того, на пути к известности Билаш нажил себе недоброжелателей.

Кыдьярали Ораз, считающий себя учредителем «Ата-Журт», не меньше других сделал для борьбы за права казахов Синьцзяна, даже выступив по этому поводу в штаб-квартире ООН в Женеве в ноябре прошлого года.

Но вскоре после этого выступления Ораз и Билаш рассорились. Последний обвинил Ораза в финансовых нарушениях и предательстве общего дела.

Ораз учредил другую организацию, которую власти тут же зарегистрировали, что вызвало подозрения и раздражение его бывших соратников.

После ареста Билаша 10 марта Ораз записал видеообращение, выразив солидарность с «Ата-Журт» и общиной оралманов в целом. Но отношения с его бывшим соратником продолжают оставаться сложными.

«Если кто-то с ним не соглашается, он вешает на них ярлык китайских шпионов», – посетовал Ораз ранее в интервью Eurasianet.org.

Но одна из главных союзниц Билаша его не оставила.

Бывшая госработник и член Компартии Китая Сайрагуль Сауытбай наделала шуму в СМИ в прошлом году, став первым человеком, давшим показания в суде по поводу лагерей перевоспитания в КНР. Она выступала в качестве обвиняемой, и ей грозила депортация в Китай за нелегальное пересечение казахстанско-китайской границы.

Данное дело постоянно освещалось в местных и иностранных СМИ, в значительной степени благодаря усилиям «Ата-Журт».

После каждого слушания в деле Сауытбай Билаш обращался с пламенными речами к оралманам, которых много собиралось в тесном зале суда в провинциальном городе Жаркент.

Однажды Билаш даже погнался за улепетывавшими в панике двумя китайскими дипломатами, присутствовавшими на суде в качестве наблюдателей.

Когда суд постановил освободить Сауытбай, она уже была национальной героиней.

Но казахстанские власти отказали Сауытбай в постоянном убежище, вынуждая ее постоянно продлевать временное разрешение на проживание, что делает ее уязвимой к давлению со стороны правительства, говорит ее адвокат Айман Умарова, которая за свою работу по защите женщин получила в 2018 премию Госдепартамента США.

По словам Умаровой, спецслужбы недавно попросили Сауытбай публично осудить Билаша по республиканскому телевидению.

«Они целят в него, потому что он громче всех говорит о правах казахов Синьцзяна», – сказала Eurasianet.org Умарова, выразившая готовность представлять интересы Билаша в суде.

Но Сауытбай отклонила требование властей, несмотря на то, чем это ей могло грозить.

«Она сказала мне: «Если я выступлю против него после всего, что эти люди для меня сделали, то кто я тогда?»», – сказала Умарова.