Казахстан: за гражданскими беспорядками последовали волнения среди рабочих

Рабочие ТОО «МАЭК-Казатомпром» на забастовке, состоявшейся в Актау 6 февраля. (Фото: кадр из видео в YouTube)

В то время как президент Касым-Жомарт Токаев борется с последствиями кровавых гражданских беспорядков, вспыхнувших в Казахстане в прошлом месяце, начался очередной виток волнений, на этот раз среди рабочих, чье недовольство низкими зарплатами выливается в забастовки.

7 февраля на западе Казахстана рабочие вышли на митинг к энергетическому комбинату, принадлежащему дочернему предприятию национальной атомной компании «Казатомпром», поскольку переговоры по урегулированию спора о заработной плате зашли в тупик.

Особо тревожным для Токаева аспектом является то, что новые волнения среди рабочих вспыхнули в богатой нефтью Мангистауской области, где в начале января начались мирные выступления против повышения цен на топливо, которые впоследствии переросли в общенациональный протест и завершились кровавыми столкновениями с полицией.

25 января рабочие «МАЭК-Казатомпром» выдвинули требование двукратно повысить зарплату.

Компания отказала им, сославшись на то, что не может позволить себе выполнить все условия. Вместо этого она предложила увеличить на 30 процентов зарплату всех работников, за исключением руководства, а также другие уступки, включая выплату премиальных к праздникам. Представители рабочих в примирительной комиссии отклонили это предложение.

3 февраля сотрудники устроили акцию протеста у здания комбината, головной офис которого находится в городе Актау и который снабжает регион электроэнергией, теплом и водой.

Рабочие также составили прямое обращение к Токаеву, в котором пожаловались, что в условиях стремительно растущей инфляции они не могут прожить на свою зарплату, которая, по их словам, составляет всего 140-160 тысяч тенге (325-370 долларов).

Это значительно ниже средней зарплаты по стране, которая составляет 268 051 тенге (600 долларов). Это также ниже средней зарплаты по Мангистауской области, которая официально составляла 350 тысяч тенге в конце прошлого года.

Теперь спор будет передан на рассмотрение в арбитражный суд, хотя компания утверждает, что с марта она в любом случае повысит зарплаты на 30 процентов.

Однако 7 февраля разгневанные рабочие вновь собрались у здания завода, продолжая требовать 100-процентного повышения зарплаты.

На видео, опубликованном местной газетой «Лада», видно, как рабочие готовят еду под возведенным ими большим навесом, т.е., судя по всему, они устраиваются там надолго.

В «МАЭК-Казатомпром» подтвердили факт проведения акции протеста. Однако, по утверждению компании, ее производственные мощности, включая три электростанции и несколько других промышленных объектов, продолжают работать без перебоев, несмотря на то, что часть из 3 645 рабочих бастуют.

Данная забастовка – лишь последний пример волнений среди рабочих, вспыхнувших в Казахстане, где низкие зарплаты были основной причиной протестов, охвативших страну в начале января.

В это время нефтяники на западе Казахстана объявили забастовку в знак солидарности с протестующими, как и рабочие медедобывающего предприятия «Казахмыс» на юго-востоке страны.

Совсем недавно забастовки с требованием повышения зарплаты устроили и работники других сфер, включая сотрудников телекоммуникационных компаний, водителей скорой помощи и пожарных.

Курьеры также угрожают протестами, заявляя об ухудшении условий оплаты труда.

После того, как Токаев признал наличие в стране острой проблемы низких зарплат и пообещал провести в Казахстане экономические реформы, в том числе обеспечить справедливую оплату труда, рабочие, очевидно, с нетерпением ждут незамедлительных результатов.