Казахстан: зеленые госзакупки как инструмент борьбы с экологическими проблемами

Закупаемые государством товары и услуги несут в себе непреднамеренные отрицательные последствия для окружающей среды и общества. Правительство, как крупнейший потребитель в стране, имеет возможности снизить эти негативные воздействия, требуя устойчивые и более экологичные товары и услуги. (Фото: gov.kz)

За последний 2023 год объем госзакупок товаров, работ и услуг Казахстана составил существенную сумму в размере 8,85 триллионов тенге (или 19,7 млрд долларов США). Эти госзакупки оказали значительное воздействие на окружающую среду, так как могут включать в себя продукцию и услуги, которые потребляют большое количество ресурсов, выбрасывают вредные вещества или ведут к деградации природы.

Внедрение механизма зеленых госзакупок способно снизить экологический ущерб.

Текущая ситуация

Уже в советский период в Казахстане сформировался комплекс экологических проблем: радиоактивное, бактериологическое и химическое загрязнение воздуха, почвы и водоемов, а также опустынивание и накопление промышленных и бытовых отходов. Все это привело к серьезным экологическим последствиям, включая высыхание Аральского моря, радиацию от ядерных полигонов и загрязнение таких водоемов, как озеро Кошкар-Ата.

Ситуация в Казахстане продолжает ухудшаться. Согласно последним данным Государственного кадастра отходов за 2022 год, в Казахстане функционировало следующее промышленное оборудование: 3390 трансформаторов, 631 выключатель, 16 601 конденсатор и 2275 единиц другого оборудования. Это оборудование выделяет стойкие органические загрязнители (СОЗ) – токсичные химические вещества, оказывающие негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. Распространяясь по воздуху и воде, они могут влиять на людей и живую природу на значительном расстоянии от места их использования и выброса в атмосферу. Эти вещества долгое время не разлагаются, могут накапливаться и передаваться по пищевой цепи. Также объем образовавшихся опасных отходов в 2022 году увеличился на 83.5%: если в 2021 году он составлял 480 234,6 тыс. тонн, то в 2022 году объем достиг 881 415,4 тыс. тонн. Учитывая, что источниками опасных отходов являются все основные отрасли в Казахстане – от горнодобывающей и обрабатывающей промышленности до сельского хозяйства, здравоохранения, административного обслуживания, энергосбережения и транспорта, возникает острая необходимость минимизировать их влияние на окружающую среду.

Если в краткосрочной перспективе мы не можем кардинально повлиять на глобальные изменения климата, растущий дефицит питьевой воды и утрату биоразнообразия, то мы можем хотя бы снизить объемы выделяемых стойких органических загрязнителей и количество опасных отходов, а также минимизировать их последствия для окружающей среды за счет внедрения механизма зеленых госзакупок.

Необходимые реформы в законодательстве

Внедрение зеленых госзакупок требует изменений законодательства. 1 сентября 2022 года Президент РК поручил Правительству разработать новый закон о госзакупках, отвечающий современным вызовам развития страны. В рамках разработки законопроекта Министерство финансов планирует создать новую систему госзакупок, где главным критерием должно стать качество, а не цена. 3 апреля 2024 года на пленарном заседании Мажилиса (нижняя палата) Парламент Казахстана одобрил проект закона о государственных закупках в первом чтении. В новом законопроекте обозначены меры по внедрению механизма устойчивых государственных закупок, а именно приобретение товаров, работ и услуг заказчиками с целью обеспечения оптимального и эффективного использования бюджетных средств на протяжении всего их жизненного цикла, а также достижения социальных, экономических и экологических аспектов развития. Согласно статье 26 законопроекта предлагается ввести этот новый закон 1 июля 2024 года. До лета законопроект должен быть одобрен обоими палатами Парламента РК, а затем быть подписан Президентом Казахстана и вступить в силу. Но возможно сроки вступления в силу нового закона будут изменены при втором слушании в Мажилисе.

В феврале 2024 года Казахстан также присоединился к программе SWITCH-Asia Европейского Союза, в рамках которого у страны имеется возможность получения международной экспертной поддержки по внедрению механизма устойчивых/зеленых госзакупок. По словам старшего эксперта по зеленым госзакупкам этой программы EU SWITCH-Asia Санджая Кумара, любой продукт или услуга, которые приобретают граждане, несут в себе непреднамеренные отрицательные последствия для окружающей среды и общества. Правительство, как крупнейший потребитель в стране, имеет возможности снизить эти негативные воздействия, требуя устойчивые и более экологичные товары, работы и услуги. Однако из-за традиционной ориентации государственных закупок в краткосрочной перспективе на низкие цены на отдельные товары и материалы, при этом игнорируя долгосрочные последствия решений о закупках для экономики, окружающей среды и общества, правительство не может эффективно использовать деньги налогоплательщиков для удовлетворения требований граждан к экономичности, эффективности и результативности в сфере государственных закупок. Поэтому необходимо сделать переход от текущих практик и принять политику, стимулирующую интеграцию критериев и требований устойчивости с точки зрения окружающей среды или социальной ответственности в процесс принятия закупочных решений. Такая новая политика и практика помогут правительству достичь долгосрочного социально-экономического роста и смягчить экологические проблемы, такие как изменение климата, потеря биоразнообразия и загрязнение всех видов.

В Бангкоке в марте 2024 года на встрече экспертов программы EU SWITCH-Asia «Устойчивые/зеленые государственные закупки для трансформации» Нурбиби Алданова, представитель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции, сообщила, что в рамках Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года разрабатываются и внедряются национальные стандарты в сфере водородной энергетики, утилизации отходов, экологической маркировки и экологического менеджмента. По ее словам, в 2023 году было утверждено 69 национальных стандартов, а также действуют более 60 межгосударственных стандартов в области зеленых технологий. Нурбиби Алданова подчеркнула, что, согласно законодательству о госзакупках, заказчики должны включать в свои технические спецификации по закупке товаров, работ и услуг требование о применении национальных стандартов. Кроме того, для внедрения Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года крайне важно, чтобы регулятор госзакупок требовал от потенциальных поставщиков соответствия закупаемых товаров, работ и услуг стандартам в области экологии и углеродной нейтральности.

Енлик Муканова, главный эксперт управления по энергосбережению и повышению энергоэффективности Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, на том же мероприятии сообщила о важных изменениях в законодательстве: «.. 30 июня 2022 года в Закон Республики Казахстан “Об энергосбережении и повышении энергоэффективности” были внесены изменения и дополнения, одним из которых стало введение понятия “энергоэффективные государственные закупки”, согласно которому все государственные органы должны закупать только те товары, которые соответствуют высоким классам энергоэффективности. По данным мониторинга в 2022 году по пяти видам закупаемых товаров (холодильники, телевизоры, бытовые стиральные машины, посудомоечные машины, кондиционеры), было проанализировано 3 414 закупок, в рамках которых было закуплено 6 335 товаров. Однако, как выяснилось, только 63% из них соответствуют требованиям энергосбережения».

Препятствия к внедрению «зеленых» госзакупок в Казахстане

Несмотря на предпринятые Правительством Казахстана усилия по внедрению зеленых принципов в госзакупки, и планируемое обеспечение законодательной базы для них с 2025 года, основным препятствием для широкого внедрения механизма устойчивых/зеленых госзакупок может оказаться недостаток опыта и знаний у чиновников и экспертов, которые ранее не сталкивались с такими задачами госуправления или имеют ограниченный опыт в этой области.

В частности, решению проблем нехватки знаний и экспертизы содействует участие Казахстана в программе SWITCH-Asia Европейского Союза (компонент «поддержка политических мер»). По информации руководителя команды программы Зинаиды Фадеевой, EU SWITCH-Asia обеспечивает международный опыт и экспертизу, что позволяет Казахстану ускорить разработку и внедрение механизма устойчивых/зеленых государственных закупок внутри страны. Такая техническая поддержка со стороны Европейского Союза способствует наращиванию потенциала всех ключевых заинтересованных сторон на каждом этапе процесса внедрения принципов устойчивых/зеленых госзакупок.

С учетом того, что в Казахстане проблемы окружающей среды все чаще оказываются в центре внимания, использование потенциала госзакупок для создания экологической ценности является важным инновационным подходом госуправления в строительстве зеленой экономики.