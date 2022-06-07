Казахстан: избиратели одобрили поправки к конституции, но их смысл для многих остается иллюзорным

Конституционные реформы, которые президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называет предвестием подлинной демократизации, получили на референдуме поддержку подавляющего большинства избирателей. Однако независимые наблюдатели утверждают, что власти добились этого результата при помощи некоторых махинаций.

Центральная избирательная комиссия заявила, что по предварительным подсчетам поправки поддержали 77 процентов проголосовавших 5 июня. В референдуме приняли участие целых 70 процентов избирателей, говорится в сообщении избиркома.

Сторонники этих поправок утверждают, что речь идет о существенных преобразованиях. В рамках провозглашенных Токаевым планов создания «Нового Казахстана» изменятся около трети статей конституции.

Заявленные цели реформы – ослабление власти президента, более равномерное перераспределение полномочий между разными ветвями власти, усиление роли парламента в управлении страной, большее участие общественности в формировании политического курса и укрепление гражданских свобод жителей страны. Последнюю задачу предполагается решать путем создания Конституционного суда и учреждения должности независимого омбудсмена по правам человека.

Однако даже тщательно следящие за своими словами сторонники невольно выдают другую — возможно, еще более важную — цель этого референдума: укрепить положение Токаева. Вот, например, что говорил о превзошедшей ожидания явке директор Казахстанского института стратегических исследований при президентской администрации Еркин Тукумов:

«Наше общество тем самым [показало, что] доверяет Президенту и его начинаниям в преобразовании Казахстана, — цитирует его государственный Telegram-канал, посвященный информированию общественности о ходе референдума. — Теперь время проанализировать опыт прошлых 30 лет и двигаться дальше, не повторяя прошлых ошибок».

Тема ошибок является еще одной ключевой концепцией. Никакого референдума не было бы, если бы не беспорядки, произошедшие в начале января. Вспышка недовольства возросшими в начале года ценами на топливо в одном маленьком городе быстро переросла в события гораздо более значительные и широкомасштабные. Всего через несколько дней на улицы вышли десятки тысяч протестующих, выражавших категорическое неприятие существовавшего в стране положения в целом.

В значительной степени их гнев был направлен лично против предшественника Токаева, Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку в 2019 году, но по-прежнему сохранявшего значительное закулисное влияние. Три десятилетия его правления часто хвалят за отсутствие потрясений, стабильность и уверенное развитие экономики. Но параллельно со всем этим Назарбаев алчно прибирал к рукам власть и обогащал себя, своих родственников и целую армию верных друзей. Собственно говоря, одна из мер, одобренных на референдуме, предусматривает лишение Назарбаева пожизненной защиты от судебных преследований в связи именно с такими правонарушениями. Никто не ожидает, что у Назарбаева и в самом деле возникнут неприятности с законом, но сотрудники Токаева, видимо, надеются, что такой удар по его престижу ясно даст понять, что теперь у власти в стране находится другой человек.

Не столь ясно, смогли ли избиратели полностью или хотя бы частично понять остальные вынесенные на референдум пункты. Многие из ответивших на вопросы Eurasianet.org на избирательных участках признавали, что пребывают в некотором замешательстве.

«Токаев обещал, что будут перемены, что все будет не так, как при Назарбаеве. […] Что ж, посмотрим», — сказал один пожилой мужчина, назвавший только свое имя — Абылай.

Другие декламировали старые лозунги, которые звучат на избирательных участках уже многие десятилетия.

«Я голосовала за мир и стабильность. Чего нам еще нужно?» — сказала жительница Третьего микрорайона Алматы Лидия Михайловна, назвавшая только свое имя и отчество.

Остается без ответа вопрос о том, как именно была достигнута столь высокая явка. Цифра в семьдесят процентов – хорошая новость для Токаева, так как свидетельствует об активном вовлечении общественности, но хочется спросить, как смог возбудить такой энтузиазм референдум, содержание которого для многих так и осталось непонятным.

Токаев, по-видимому, учитывал этот вопрос в замечаниях для прессы, с которыми он выступил после того как принял участие в голосовании.

«Сегодня, по сути, важный исторический день для нашей страны. Народ принимает судьбоносное решение. Никакого принуждения нет», — сказал он.

Доверенные комментаторы быстро заняли ту же позицию. Директор Института европейского права и прав человека Евразийского национального университета Марат Башимов, не отступая от официальной линии, заверил, что высокая явка говорит о большей сплоченности народа.

«Январские события послужили тому, что общество захотело участвовать в таких [политических] процессах, — сказал Башимов российскому государственному новостному агентству ТАСС. — Общество сплотилось и захотело выражать свое мнение открыто».

Такие аргументы кажутся надуманными. Нет никаких доказательств того, что власти даже пытались добиться чего-либо столь эфемерного и нереалистичного, как усиление чувства общественной солидарности.

Независимые СМИ остаются такими же слабыми, как и до январских событий. Силовики продолжают преследовать активистов и журналистов. Отношение к митингам явно противоправительственной направленности остается все таким же нетерпимым. Не было зарегистрировано ни одной по-настоящему оппозиционной партии. Экономическое неравенство остается таким же сильным, а высокая инфляция только усугубляет положение.

Сохраняется и любовь к театрализованным выборным представлениям, характерным для эпохи Назарбаева. Ключевыми актерами этих спектаклей становятся наблюдатели из дружественных международных организаций, неизменно рассказывающие о незапятнанной честности процедуры голосования.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин заявил, что наблюдатели этой организации «не обнаружили никаких случаев или инцидентов, связанных с нарушениями закона». В то же время независимая негосударственная группа «Еркиндик канаты» («Крылья свободы») сообщила, что зарегистрировала многочисленные нарушения, в том числе случаи голосования за других лиц, выдачи сотрудниками избирательных участков бюллетеней лицам, не внесенным в списки избирателей, запретов на проведение наблюдателями фото- и видеосъемки и нападений на независимых наблюдателей.

Судя по опыту прошлых голосований, избирательная комиссия вряд ли будет всерьез расследовать эти жалобы. Еще один верный выразитель официальной точки зрения, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, написал на своем Telegram-канале, что эти нарушения были всего лишь делом рук людей, которые «до сих пор мыслят по-старому и не могут избавиться от внутренних страхов».

«Не сориентировались еще, время нужно», — написал он.

Существующая в Казахстане система устроена так, что применение того, что стыдливо называют «административным ресурсом», не всегда бросается в глаза. Государственным служащим и всевозможным бюджетникам, членам правящей партии и студентам университетов дают понять, что им настоятельно рекомендуется принять участие в голосовании. Образующаяся в результате этого атмосфера всеобщего согласия приводит к тому, что и многие другие члены общества плывут по течению, просто чтобы не привлекать к себе внимания выражением несогласия.

Однако это не помешало некоторым скептикам «проголосовать ногами», не явившись на голосование.

«Они уже не в первый раз меняют конституцию, приспосабливая ее под свои интересы. На самом деле в стране ничего не изменится», — сказал Eurasianet.org стилист Курмет Нургазиев, работающий в парикмахерской «Асель» в Алматы.