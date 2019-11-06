Казахстан: инициатива властей по укреплению доверия общества не вызывает особого доверия
За последние два десятилетия президентская администрация создала по меньшей мере шесть специальных комиссий для урегулирования обострившихся политических ситуаций. Нынешняя попытка не внушает особых надежд.
Когда стало очевидно, что 66-летний Касым-Жомарт Токаев, всю жизнь проработавший в госаппарате, станет новым президентом Казахстана, новость не вызвала у людей бурной радости.
Некоторые из тех, кто не впал в состояние шока из-за ухода Нурсултана Назарбаева с поста, который он занимал в течение трех десятилетий, вышли на улицы. Для них Токаев ничем принципиально не отличался от предшественника.
Несмотря на усиление полицейского контроля, акции протеста не прекращались, в том числе 9 июня – в день, когда Токаев был официально утвержден на своем посту в результате спешно проведенных президентских выборов, которые можно назвать скачками с участием одной лошади. Тысячи демонстрантов были задержаны.
Новая президентская администрация, встревоженная необычным всплеском общественного недовольства, тут же обратилась к проверенному и испытанному решению. Токаев поручил создать консультативный орган – Национальный совет общественного доверия, который должен был стать площадкой, где активисты могли высказать свои требования перед руководством страны.
«В состав совета войдут представители всех слоев общества, включая молодежь», – заявил Токаев в своем выступлении 12 июня.
Однако реакция активистского движения, которое в те дни было на подъеме, была весьма скептической.
42-летний алматинец Альнур Ильяшев сказал, что получил приглашение в совет, но отказался.
«Они всегда так делают во время политических кризисов, но это никогда не приводило к реальным переменам», – сказал Ильяшев Eurasianet.org.
Его замечание небезосновательно. За последние два десятилетия Акорда (администрация президента) создавала специальные комиссии по меньшей мере шесть раз, и всегда целью подобных инициатив было разрядить обострившуюся политическую ситуацию. Был Национальный совет (2002 год), постоянно действующее Совещание по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества (также 2002 год), Национальная комиссия по вопросам демократии и гражданского общества (2004 год), Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ (2006 год), шесть комиссий по протестам в Жанаозене (2011 год) и Комиссия по земельной реформе (2016 год).
Лидеры Oyan, Qazaqstan (Проснись, Казахстан) – молодежного движения, чьи идеи позитивно оценил Токаев, утверждают, что правительство прекрасно знает, что нужно делать.
«Требования просты: честные выборы, прекращение репрессий против журналистов и активистов, и новый закон о политических партиях», – сказала Асем Жапишева, одна из ведущих активистов движения.
Ильяшев и Oyan, Qazaqstan не единственные, кто бойкотировал совет.
53-летний предприниматель Маргулан Сейсембаев, отличающийся от многих людей бизнеса своей готовностью активно призывать к реформам, выложил на Facebook пост о том, что власть уже исчерпала свой ресурс доверия. Сейсембаев заявил, что он будет участвовать в диалоге только если правительство согласится прекратить цензуру интернета и освободить политзаключенных, а также людей, задержанных за участие в акциях протеста.
«Без выполнения этих условий любые переговоры будут аморальными», – написал он.
Акорда не обратила внимания на возражения. 17 июля Токаев издал указ, в котором были изложены правила и состав совета. Формулировки в документе во многом напоминали риторику предыдущих правительственных консультационных «проектов».
В совете, состоящем из 44 человек, оказалось множество общественных деятелей – активистов, юристов, политических обозревателей, членов парламента, а также президент, руководитель его администрации и доверенный советник. Значительное количество членов было привлечено из организаций – сторонников власти.
«Я не отрицаю, что правительство в прошлом совершало ошибки. Но нам нужно что-то делать именно сейчас, – сказал Eurasianet.org член совета – 33-летний Асхат Садырбай, лидер организации Team Qazaqstan, созданной для поддержки избирательной кампании Токаева. – Я предпочитаю действия словам».
32-летний алматинский издатель Бахытжан Бухарбай изначально был против совета.
«У совета одна единственная цель – заставить народ поскорее забыть о выборах и скандалах вокруг них», – написал он в Facebook 20 июня.
Однако через несколько дней после публикации этого поста Бухарбай изменил свое мнение в связи с драматическим событием. 24 июня взрыв на складе боеприпасов на окраине города Арыс на юге Казахстана вынудил тысячи людей покинуть свои дома. Бухарбай отправился в Арыс, чтобы помочь с поисками потерянных детей.
Как отметил Бухарбай, он не хотел быть в роли «диванного эксперта», когда дети, такие же как его дочери, оказались в беде. По его словам, это относилось не только к Арысу, а ко всему Казахстану.
«Через некоторое время мне позвонили из администрации президента и предложили стать членом совета. Я согласился, потому что у меня будет возможность донести то, что я писал в Facebook, непосредственно президенту», – сказал Бухарбай.
28 августа состоялось первое предварительное заседание совета без Токаева. Члены были разделены на три группы, которые занимались экономическими, политическими и социальными вопросами. Следующая встреча, прошедшая 6 сентября уже с участием президента, длилась два часа. После вступительной речи Токаева члены совета по очереди высказали свои предложения.
По некоторым отзывам, это трудно назвать обсуждением насущных проблем.
Журналист-ветеран Сейдахмет Куттыкадам отметился хвалебной речью в адрес Токаева. Сценарист и режиссер Ермек Турсунов рассуждал о культуре. А поэт Казыбек Иса 10 минут рассказывал о статусе казахского языка и истории.
«Казыбек Иса говорил слишком много. Он потратил столько драгоценного времени и возможностей», – сказал Садырбай из Team Qazaqstan.
«Хорошо, допустим, вопрос языка уместен. Но говорить о Джучи Хане? Я не знаю…», – сказал Садырбай, имея в виду тот момент, когда Иса начал говорить о сыне Чингисхана, который, как считают казахи, похоронен в Казахстане.
Некоторым, впрочем, все же удалось озвучить позиции протестующих.
Политолог Айдос Сарым предложил внести поправки в законодательство, регулирующее уличные демонстрации, политические партии, средства массовой информации, выборы и парламент. Адвокат Айман Умарова предложила отменить уголовную ответственность за клевету.
Ильяшев и Жапишева, однако, по-прежнему сомневаются в результативности совета.
«Вопросы, озвученные Умаровой, были важны. Но все мы знаем, что случилось потом. Они вынесли приговор Батырбекову», – сказала Жапишева о журналисте Амангельды Батырбекове, который в сентябре был приговорен к более чем двум годам лишения свободы по обвинению в клевете.
Старший помощник Токаева и секретарь совета Ерлан Карин на прошлой неделе заявил в интервью, что документ, разработанный на основе более 70 предложений, поступивших в ходе обсуждений, будет опубликован в ноябре.
О том, какие инициативы в итоге будут выдвинуты советом, остается лишь догадываться, но у активистов, бойкотировавших этот орган, свое видение относительно приоритетов. Большой проблемой на сегодня является сложная процедура регистрации политических партий. Для того чтобы движение получило соответствующее разрешение, в нем должно быть не менее 40 000 членов, при этом в учредительном съезде партии должны участвовать не менее 1000 человек.
По мнению Ильяшева, порог по количеству членов должен быть снижен до 5000, а для проведения учредительного съезда достаточно и 100 участников. Его соратница Жапишева считает вероятность таких законодательных изменений утопией, и вот почему.
«Для населения в 17 миллионов человек 40 000 – это слишком много. Такое под силу только «Нур Отану» [правящая партия], – сказала она. – Они не будут вносить такие изменения, потому что это будет означать, что они потеряют власть».
Дархан Умирбеков – журналист, работающий в Нур-Султане.
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