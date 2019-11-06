Казахстан: инициатива властей по укреплению доверия общества не вызывает особого доверия

Когда стало очевидно, что 66-летний Касым-Жомарт Токаев, всю жизнь проработавший в госаппарате, станет новым президентом Казахстана, новость не вызвала у людей бурной радости.

Некоторые из тех, кто не впал в состояние шока из-за ухода Нурсултана Назарбаева с поста, который он занимал в течение трех десятилетий, вышли на улицы. Для них Токаев ничем принципиально не отличался от предшественника.

Несмотря на усиление полицейского контроля, акции протеста не прекращались, в том числе 9 июня – в день, когда Токаев был официально утвержден на своем посту в результате спешно проведенных президентских выборов, которые можно назвать скачками с участием одной лошади. Тысячи демонстрантов были задержаны.

Новая президентская администрация, встревоженная необычным всплеском общественного недовольства, тут же обратилась к проверенному и испытанному решению. Токаев поручил создать консультативный орган – Национальный совет общественного доверия, который должен был стать площадкой, где активисты могли высказать свои требования перед руководством страны.

«В состав совета войдут представители всех слоев общества, включая молодежь», – заявил Токаев в своем выступлении 12 июня.

Однако реакция активистского движения, которое в те дни было на подъеме, была весьма скептической.

42-летний алматинец Альнур Ильяшев сказал, что получил приглашение в совет, но отказался.

«Они всегда так делают во время политических кризисов, но это никогда не приводило к реальным переменам», – сказал Ильяшев Eurasianet.org.

Его замечание небезосновательно. За последние два десятилетия Акорда (администрация президента) создавала специальные комиссии по меньшей мере шесть раз, и всегда целью подобных инициатив было разрядить обострившуюся политическую ситуацию. Был Национальный совет (2002 год), постоянно действующее Совещание по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества (также 2002 год), Национальная комиссия по вопросам демократии и гражданского общества (2004 год), Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ (2006 год), шесть комиссий по протестам в Жанаозене (2011 год) и Комиссия по земельной реформе (2016 год).

Лидеры Oyan, Qazaqstan (Проснись, Казахстан) – молодежного движения, чьи идеи позитивно оценил Токаев, утверждают, что правительство прекрасно знает, что нужно делать.

«Требования просты: честные выборы, прекращение репрессий против журналистов и активистов, и новый закон о политических партиях», – сказала Асем Жапишева, одна из ведущих активистов движения.

Ильяшев и Oyan, Qazaqstan не единственные, кто бойкотировал совет.

53-летний предприниматель Маргулан Сейсембаев, отличающийся от многих людей бизнеса своей готовностью активно призывать к реформам, выложил на Facebook пост о том, что власть уже исчерпала свой ресурс доверия. Сейсембаев заявил, что он будет участвовать в диалоге только если правительство согласится прекратить цензуру интернета и освободить политзаключенных, а также людей, задержанных за участие в акциях протеста.

«Без выполнения этих условий любые переговоры будут аморальными», – написал он.

Акорда не обратила внимания на возражения. 17 июля Токаев издал указ, в котором были изложены правила и состав совета. Формулировки в документе во многом напоминали риторику предыдущих правительственных консультационных «проектов».

В совете, состоящем из 44 человек, оказалось множество общественных деятелей – активистов, юристов, политических обозревателей, членов парламента, а также президент, руководитель его администрации и доверенный советник. Значительное количество членов было привлечено из организаций – сторонников власти.

«Я не отрицаю, что правительство в прошлом совершало ошибки. Но нам нужно что-то делать именно сейчас, – сказал Eurasianet.org член совета – 33-летний Асхат Садырбай, лидер организации Team Qazaqstan, созданной для поддержки избирательной кампании Токаева. – Я предпочитаю действия словам».

32-летний алматинский издатель Бахытжан Бухарбай изначально был против совета.

«У совета одна единственная цель – заставить народ поскорее забыть о выборах и скандалах вокруг них», – написал он в Facebook 20 июня.

Однако через несколько дней после публикации этого поста Бухарбай изменил свое мнение в связи с драматическим событием. 24 июня взрыв на складе боеприпасов на окраине города Арыс на юге Казахстана вынудил тысячи людей покинуть свои дома. Бухарбай отправился в Арыс, чтобы помочь с поисками потерянных детей.

Как отметил Бухарбай, он не хотел быть в роли «диванного эксперта», когда дети, такие же как его дочери, оказались в беде. По его словам, это относилось не только к Арысу, а ко всему Казахстану.

«Через некоторое время мне позвонили из администрации президента и предложили стать членом совета. Я согласился, потому что у меня будет возможность донести то, что я писал в Facebook, непосредственно президенту», – сказал Бухарбай.

28 августа состоялось первое предварительное заседание совета без Токаева. Члены были разделены на три группы, которые занимались экономическими, политическими и социальными вопросами. Следующая встреча, прошедшая 6 сентября уже с участием президента, длилась два часа. После вступительной речи Токаева члены совета по очереди высказали свои предложения.

По некоторым отзывам, это трудно назвать обсуждением насущных проблем.

Журналист-ветеран Сейдахмет Куттыкадам отметился хвалебной речью в адрес Токаева. Сценарист и режиссер Ермек Турсунов рассуждал о культуре. А поэт Казыбек Иса 10 минут рассказывал о статусе казахского языка и истории.

«Казыбек Иса говорил слишком много. Он потратил столько драгоценного времени и возможностей», – сказал Садырбай из Team Qazaqstan.

«Хорошо, допустим, вопрос языка уместен. Но говорить о Джучи Хане? Я не знаю…», – сказал Садырбай, имея в виду тот момент, когда Иса начал говорить о сыне Чингисхана, который, как считают казахи, похоронен в Казахстане.

Некоторым, впрочем, все же удалось озвучить позиции протестующих.

Политолог Айдос Сарым предложил внести поправки в законодательство, регулирующее уличные демонстрации, политические партии, средства массовой информации, выборы и парламент. Адвокат Айман Умарова предложила отменить уголовную ответственность за клевету.

Ильяшев и Жапишева, однако, по-прежнему сомневаются в результативности совета.

«Вопросы, озвученные Умаровой, были важны. Но все мы знаем, что случилось потом. Они вынесли приговор Батырбекову», – сказала Жапишева о журналисте Амангельды Батырбекове, который в сентябре был приговорен к более чем двум годам лишения свободы по обвинению в клевете.

Старший помощник Токаева и секретарь совета Ерлан Карин на прошлой неделе заявил в интервью, что документ, разработанный на основе более 70 предложений, поступивших в ходе обсуждений, будет опубликован в ноябре.

О том, какие инициативы в итоге будут выдвинуты советом, остается лишь догадываться, но у активистов, бойкотировавших этот орган, свое видение относительно приоритетов. Большой проблемой на сегодня является сложная процедура регистрации политических партий. Для того чтобы движение получило соответствующее разрешение, в нем должно быть не менее 40 000 членов, при этом в учредительном съезде партии должны участвовать не менее 1000 человек.

По мнению Ильяшева, порог по количеству членов должен быть снижен до 5000, а для проведения учредительного съезда достаточно и 100 участников. Его соратница Жапишева считает вероятность таких законодательных изменений утопией, и вот почему.

«Для населения в 17 миллионов человек 40 000 – это слишком много. Такое под силу только «Нур Отану» [правящая партия], – сказала она. – Они не будут вносить такие изменения, потому что это будет означать, что они потеряют власть».