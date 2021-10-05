Казахстан: инфляция побила пятилетний рекорд

В связи с глобальной инфляцией и расходами правительства Казахстана на борьбу с кризисом потребительские цены в стране выросли самыми быстрыми темпами за пять лет.

Согласно официальным данным, инфляция в сентябре достигла 8,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, что является самым высоким показателем с конца 2016-го. В прошлом году инфляция составила 7,5 процента, а годом ранее – 5,4 процента.

Больше всего в сентябре подскочили цены на продукты питания – в среднем на 11,5 процента. В частности, растительные масла подорожали на 31,6 процента, фрукты и овощи – на 11,8 процента, мясо – на 10,3 процента. Непродовольственные товары прибавили 7,5 процента, а услуги – 6,8 процента.

Рост цен на продукты объясняется дисбалансом на мировом рынке, а также «ростом доходов и потребления» в Казахстане, заявил председатель Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства 14 сентября.

Действительно, Индекс цен на продовольственные товары Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в августе вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наиболее быстрыми темпами росли расценки на сахар, растительные масла и зерновые, в основном из-за неурожая в странах-экспортерах.

Цены на непродовольственные товары и услуги поднимаются из-за роста стоимости образования и заметного повышения арендной платы в Казахстане, пишет инвестиционный банк Halyk Finance в опубликованном 4 октября аналитическом докладе.

Между тем некоторые местные эксперты усматривают связь с экономикой России. Галымжан Айтказин из Центра исследований прикладной экономики написал в Telegram, что Казахстан импортирует сильную и растущую инфляцию из России, где этот показатель достиг пятилетнего пика в августе. По данным аналитического портала Finprom.kz, в первой половине 2021 года доля РФ в структуре казахстанского импорта составила свыше 40 процентов.

По словам Айтказина, «на продолжающийся рост потребительских цен в Казахстане повышательное давление» также оказывают такие факторы как «усиление внутреннего спроса на фоне постпандемического восстановления доходов» и «удорожание топлива и электроэнергии». Согласно данным ОЭСР, эти факторы подстегивают и глобальную инфляцию.

Свою роль сыграли и принятые Нур-Султаном антикризисные меры. Даже президент Касым-Жомарт Токаев признал в обращении к народу в прошлом месяце, что «в результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 трлн тенге (14,8 млрд долларов) в экономике возникла избыточная денежная масса».

«Мы также столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Нацбанк, Правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции», – сказал Токаев, добавив, что государственная поддержка бизнеса более эффективно было бы распределить через микрофинансовые организации.

Тем временем деловое издание Kursiv.kz утверждает, что правительство Токаева чрезмерно полагается на мягкую денежно-кредитную политику, и что на фоне восстановления экономического роста властям следовало раньше начать ее ужесточение. Согласно прогнозу Азиатского банка развития, ВВП в этом году вырастет на 3,4 процента, в то время как в 2020-м он упал на 2,6 процента.

Kursiv.kz считает, что Национальный банк превысил таргет по инфляции (4-6 процентов), снизив базовую процентную ставку с 12 до 9 процентов на заре ковидного кризиса, когда инфляция уже росла. Постепенное ужесточение началось только в июле этого года. Базовая ставка в настоящее время составляет 9,5 процента.

«Правительству следует пересмотреть макроэкономическую политику в целом», а также «отказаться от тотального льготного кредитования» и «сокращать госрасходы во время экономического роста», пишет издание.

«Ведь последние 15 лет власти их [госрасходы] наращивали как в кризис, так и в периоды ускорения позитивной динамики ВВП, стимулируя тем самым рост потребительских цен», – заключает Kursiv.kz в своем опубликованном 24 сентября докладе, подготовленном по результатам проведенного изданием исследования.