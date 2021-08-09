Казахстан испытывает острую нехватку врачей

В критическом состоянии: врачи в Казахстане работают в тяжелых условиях, при этом получая низкие зарплаты. (Фото: правительственный сайт)

Одним из неприятных фактов, особо ярко проявившихся в Казахстане на фоне пандемии COVID-19, является низкая привлекательность медицинских профессий из-за маленьких зарплат.

В июне на государственной электронной бирже труда ЦРТР было опубликовано почти 30 тыс. вакансий для медработников. Но в ответ было получено всего 561 резюме, сообщил на прошлой неделе новостной сайт LS.

«С одной стороны, это связано с эпидемиологической ситуацией, из-за которой потребность во врачах выросла в разы. С другой стороны, видно, насколько колоссальным является дефицит медработников в Казахстане», – приводит LS слова представителя ЦРТР.

В других сферах тоже наблюдается дефицит специалистов, но не такой острый. Не хватает машинистов, строителей, учителей, консультантов по продажам и даже водителей.

Для врачей главной проблемой является оплата труда. Это высокострессовая, но низкооплачиваемая профессия.

В частности, по официальным данным за 2019 год, районные врачи городских поликлиник получали зарплату в размере 200 долларов, с возможностью подзаработать еще 100 долларов за счет сверхурочной работы.

Прошлый год накалил сложившуюся ситуацию до его предела. Так как пандемия коронавируса увеличила рабочую нагрузку, многие врачи были вынуждены переехать жить в больницы, подвергаясь таким образом большему риску заражения и живя вдали от семьи. Из-за этого многие просто уволились.

Местные СМИ начали сообщать об острой нехватке медицинского персонала, а интернет наводнили объявления о вакансиях для медработников.

Весной прошлого года правительство попыталось исправить ситуацию, пообещав врачам, участвующим в борьбе с COVID-19, ежемесячные надбавки в размере от 212 500 тенге (500 долларов США) до 850 000 тенге, в зависимости от уровня риска заразиться коронавирусом.

Однако вскоре многие медицинские работники начали жаловаться, что выплаты либо задерживаются, либо вообще не производятся. В октябре группа медицинских работников устроила акцию протеста в Алматы, требуя выплаты причитавшихся им средств.

В ноябре врач с 35-летним стажем Гульнара Токежанова пожаловалась Радио «Азаттык» на невнимание к проблемам медиков со стороны властей.

«Мало того что зарплата не высокая, так многие медики работают на износ, чтобы копейку заработать: кто на двух, а кто на трех ставках. Износ и физический, и моральный. Выгораем. Все очень обижены и вряд ли будут работать как прежде», – сказала она.

Сейчас история повторяется. Казахстан охвачен очередной волной COVID-19, вызванной распространением дельта-штамма.

Министр здравоохранения Алексей Цой написал на своей странице в Facebook в середине июля, что «при пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 400 тысяч человек (в среднем за сутки выше 6 тыс. случаев на пике в августе)». Но 9 августа Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 объявила, что днем ранее было зафиксировано почти 7700 новых случаев. Число подтвержденных смертей от COVID-19 также растет: 9 августа было зарегистрировано 140 жертв.

При этом вступить в бой с новой волной коронавируса соглашаются все меньше медицинских работников.