Казахстан: ИТ-система на границе с Китаем питает коррупцию и удлиняет очереди

ИТ-система, призванная модернизировать процесс пересечения границы и торговлю между Казахстаном и Китаем, только вызывает коррупцию и задержки, считают депутаты парламента.

Грузовики иногда простаивают месяцами, ожидая возможности пересечь границу у контрольно-пропускного пункта «Нур Жолы»-«Хоргос», крупнейшего пограничного КПП в Центральной Азии.

Как сообщил 16 ноября новостной сайт 365info.kz, депутаты Мажилиса, нижней палаты парламента, заявили, что проблемы возникают из-за непрозрачности системы электронной очереди.

«Особое негодование перевозчиков вызывает непрозрачная работа системы “электронной очереди”. Программа показывает лишь собственный номер в очереди конкретного транспорта, и не отражает тех, кто стоит перед ним и за ним. В связи с этим сложилось недоверие к этой “очереди”, так как по-прежнему одни автомашины проезжают беспрепятственно, чуть ли не еженедельно, а другие стоят месяцами», – говорится в письме депутатов на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Согласно данным системы очередей, на казахстанской стороне границы ожидают проезда около 6 тысяч грузовиков. Компании жалуются, что из-за длительных задержек не могут соблюсти сроки поставок и теряют контракты.

На открытый в 2018 году КПП «Нур Жолы»-«Хоргос» возлагались большие надежды. Министерство финансов Казахстана тогда подчеркнуло, что объект был построен с использованием «передовых технологий и инновационных решений», в результате чего «пропускная способность данного таможенного поста увеличится в 30 раз» и он будет способен «пропускать до 2500 машин в день в обе стороны». Пассажиропоток должен был вырасти в 18 раз до 15 тысяч человек.

Предполагалось, что автоматизированная система управления логистикой ускорит процесс, исключив человеческий фактор. Чиновники даже хвастали, что на новом КПП имеются «коридоры для лиц с ограниченными возможностями (въезд/выезд), комната матери и ребенка, зал ожидания более 250кв. м, объекты общественного питания, Duty free (магазин беспошлинной торговли) … и VIP залы».

Однако на практике новый пропускной пункт не смог решить старые проблемы.

Местные СМИ забили тревогу по поводу скопления грузовиков на границе еще в июне. В Минфине тогда заявили, что причиной всему были «усиленные меры санитарного приграничного контроля, введенные китайской стороной в рамках борьбы с пандемией COVID-19».

Но два месяца спустя антикоррупционная служба провела серию арестов сотрудников КПП, которые, как тогда сообщили, «подозреваются в получении взяток на системной основе за беспрепятственный пропуск через государственную границу».

Теперь водители грузовиков требуют возврата к прежней системе «живой очереди». В этом случае им придется подолгу ждать в кабине своего грузовика – что их не радует, т.к. на КПП отсутствуют туалеты и другие элементарные удобства, – но они хотя бы будут иметь представление о том, как движется очередь.