Казахстан и Азербайджан наводят мосты через Каспий

Направляющийся в Европу грузовой поезд прибывает на бакинскую станцию «Абшерон» 11 марта. Перевозимый поездом груз был отгружен с нового казахстанско-китайского логистического хаба в Сиане (Китай) и, проследовав через Казахстан, пересек Каспий. (Фото: president.az)

Казахстан и Азербайджан укрепляют торговые связи, осуществляемые по морю. Более тесные двусторонние отношения могут дать большой толчок развитию торгового маршрута «Срединный коридор».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев нацелен на укрепление отношений с тюркскими государствами Центральной Азии, вероятно, в рамках общей стратегии минимизации давления на Баку со стороны США и Евросоюза в связи с его плохими показателями в области прав человека. В своей речи, произнесенной вскоре после переизбрания на новый президентский срок в феврале, Алиев сказал: «Наша семья – это тюркский мир... Может ли быть более крепкий союз, чем этот? Конечно, нет!»

Очевидно, Алиев считает, что в этой семье тюркских государств Казахстан – любимый брат. В середине марта азербайджанский лидер принял прибывшего с официальным визитом в Баку своего казахского коллегу Касым-Жомарта Токаева, что свидетельствует о росте двусторонних связей.

В ходе двухдневного пребывания казахстанского президента в Азербайджане лидеры приняли участие в виртуальной церемонии по случаю прибытия на бакинскую станцию «Абшерон» контейнерного поезда, направлявшегося в Европу. Перевозимый груз был отгружен с нового казахстанско-китайского логистического хаба в Сиане (Китай) и, проследовав через Казахстан, пересек Каспий. Они также подписали соглашение об увеличении объемов поставок казахстанской нефти по азербайджанскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, Токаев заехал в недавно отвоеванный Нагорный Карабах, чтобы помочь Алиеву повысить интерес иностранных инвесторов к этому региону.

Но, пожалуй, самым важным событием стало создание совместного инвестиционного фонда в размере 300 миллионов долларов, программа которого была окончательно утверждена 11 марта. «Это укрепит сотрудничество Казахстана с Азербайджаном и принесет нам доход. Потому что это будет чисто коммерческий инвестиционный фонд», – сказал Нурлан Жакупов, председатель правления акционерного общества «Самрук-Казына», ключевого игрока в этой инициативе.

Идея создания фонда развития не нова. Азербайджан уже имеет подобные соглашения с рядом тюркских государств, включая Турцию, Кыргызстан и Узбекистан. Но казахстанский фонд имеет гораздо больший потенциал, поскольку предоставляет Баку и Астане больше возможностей для развития транскаспийской торговой инфраструктуры, сказал Eurasianet.org Махаммад Мамедов, научный сотрудник базирующегося в Баку Центра Топчубашова.

Фонд также может быть задействован в финансировании проектов в других странах Центральной Азии и Европы, в том числе в Болгарии, Венгрии, Румынии и Турции, предположительно для развития транзита энергоносителей и торговли ими. Все эти страны могут получить экономическую выгоду от «Срединного коридора» – торгового маршрута из Китай в ЕС, пересекающего, в частности, Каспийский бассейн.

«Жизнеспособность этих проектов весьма сомнительна, однако они предоставляют Баку и Астане определенную площадку для использования их ключевого положения в геополитике Черноморско-Каспийского региона в сфере энергетики и коммуникаций», – сказал Мамедов.

На состоявшейся 11 марта совместной пресс-конференции с Алиевым Токаев подчеркнул, что транскаспийское сотрудничество является одним из столпов двусторонних отношений. «Во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера, – сказал Токаев. – Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют как естественные партнеры».

Азербайджано-казахстанский фонд может стать катализатором для экономического механизма, созданного при содействии США и представленного в марте на встрече правительственных чиновников стран Центральной Азии и лидеров регионального бизнеса. Эта платформа, получившая название «Процесс B5+1», позволит устранить торговые барьеры и создать единое экономическое пространство в Центральной Азии. Реализация этой инициативы может облегчить привлечение западных инвестиций и сделать «Срединный коридор» наиболее выгодным и эффективным маршрутом для торговли между Востоком и Западом. На первой встрече B5+1 в Алматы многие выступавшие подчеркнули необходимость вовлечения Азербайджана в этот процесс для обеспечения бесперебойной работы транскаспийских маршрутов в обход находящейся под санкциями России.

Алиев, со своей стороны, похоже, стремится расширить транскаспийский маршрут, чтобы повысить значимость Азербайджана в регионе. Сегодня море «не является препятствием», сказал Алиев на совместной пресс-конференции с Токаевым. «Каспийское море – это мост не только между нашими странами, но и между многими другими государствами», – добавил он.

Несмотря на царящий оптимизм, страны-участницы проекта транскаспийского торгового маршрута сталкиваются с трудностями, в основном Казахстан, которому приходится соизмерять перспективы получения прибыли от «Срединного коридора» с экономическими планами двух своих крупнейших соседей – России и Китая.

Казахстану хотелось бы снизить зависимость от России в экспорте своего самого ценного товара – нефти. Вопрос в том, насколько снисходительно Москва отнесется к усилиям Астаны по диверсификации экспортных маршрутов? Как показывает история, на это не стоит особо полагаться.

Также может разгореться ожесточенная борьба между Востоком и Западом из-за другого ценного товара, которым изобилует Казахстан, – лития, основного компонента для батарей электромобилей и других «зеленых» технологических решений. Спрос на литий как в Китае, так и на Западе резко возрастет по причине использования его в промышленных целях, что может вынудить Казахстан принимать осторожные решения в сфере торговли.

По словам Мамедова, эти решения, несомненно, будут иметь важные последствия для расширения транскаспийской торговли. «В этом контексте Транскаспийский маршрут приобретает новое значение, – сказал он. – Азербайджану придется приложить немало усилий, чтобы сохранить самообладание».