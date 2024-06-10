Казахстан и Россия налаживают обмен информацией по вопросам иностранного влияния

Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, состоявшееся в Алматы 3 июня, в ходе которого российские и казахстанские чиновники, по сообщениям, обсудили «борьбу с влиянием иноагентов». (Фото: parlam.kz)

По данным одного из крупнейших российских информационных агентств, произошло событие, которое, пожалуй, не сулит ничего хорошего для неправительственных организаций в Казахстане: российские и казахстанские парламентарии создали механизм для обмена опытом по борьбе с «влиянием иностранных агентов».

Как сообщил «Интерфакс», на прошедшем в Алматы заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ была достигнута договоренность о двустороннем обмене информацией. Далее в сообщении приводится цитата российского депутата Василия Пискарева о том, что новый механизм позволит создать регулярный канал для «обмена правовыми нормами по поводу защиты суверенитета, в частности, противодействия иностранному вмешательству и противодействия влиянию иноагентов на внутреннюю политику».

Пискарев, который возглавляет комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что обмен информацией будет осуществляться и с другими членами ОДКБ.

Эта новость вызвала тревогу у представителей неправительственных организаций Казахстана. Многие опасаются, что такой обмен информацией может предвещать введение в Казахстане закона, аналогичного российскому закону об «иноагентах». Формально эти правила призваны повысить требования к раскрытию информации для структур, в основном некоммерческих организаций и СМИ, которые получают значительную долю иностранного финансирования. Однако предыдущий опыт показывает, что положения также разрабатываются таким образом, чтобы дать властям возможность препятствовать работе организаций, которые осуществляют деятельность или занимают общественно-политические позиции, не совпадающие с политическими предпочтениями властей.

Например, Кремль с помощью закона об «иноагентах» проводит репрессии, подавляя любые формы инакомыслия в стране. В этом году Кыргызстан и Грузия приняли законы об «иноагентах» по российскому образцу.

В Казахстане растет беспокойство не только по поводу возможного принятия законопроекта об иноагентах, но и по поводу свободы СМИ. В начале июня Сенат Казахстана одобрил закон о СМИ, содержащий формулировки, которые могут расширить возможности властей по ограничению деятельности независимых журналистов и изданий с помощью новых правил аккредитации. Ранее законопроект о СМИ был одобрен нижней палатой парламента.

Осенью прошлого года уполномоченный по правам человека при президенте Казахстана Артур Ластаев сказал немецкому изданию DW, что вопрос о принятии закона об иноагентах «на повестке дня пока не стоит». Но, добавил он, «что будет завтра, я не могу предсказать».

В 2023 году государственное агентство Казахстана создало реестр лиц, «получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства». Но этот реестр, по словам Ластаева, предназначен исключительно для того, чтобы обеспечить уплату всех налогов с таких иностранных доходов. В сентябре 2023 года Комитет государственных доходов Министерства финансов опубликовал список, в котором указаны 240 включенных в реестр физических и юридических лиц.