Казахстан: как бороться с ожирением среди поколения фаст-фуда

Пятнадцатилетний Гриша Старченко обеспокоен тем, что у его одноклассников развилась зависимость.

Но школьник из Нур-Султана переживает не из-за наркотиков, алкоголя или сигарет, а по поводу потребляемой его сверстниками нездоровой пищи.

«В нездоровой пище много жира, и это вредно для здоровья, для организма, – отметил он. – Родители иногда поощряют своих детей, водя их в Макдональдс, если те получают хорошие оценки. Это неправильно, потому что ребенок подсознательно становится зависимым».

Усугубляет ситуацию и то, что нездоровая еда в магазинах выставляется в наиболее заметных и удобных местах.

«Им вдолбили в голову, что здоровая еда невкусная, а нездоровая – вкусная, – сказал Старченко Eurasianet.org. – Когда я иду в магазин, я не вижу там полезных продуктов. Не вижу яблок или орехов, а вижу алтари для картофельных чипсов. Я хочу видеть здоровую пищу».

Эксперты в области здравоохранения с сожалением отмечают, что Старченко – абсолютно нетипичный казахстанский подросток.

Эскпромт-опрос, проведенный Eurasianet.org в фуд-корте одного из шопинг-молов Алматы, выявил, что молодые люди очень спокойно относятся к опасности, которую несет в себе нездоровая еда. Большинство опрошенных признались, что питаются в заведениях фаст-фуда как минимум раз в неделю, а кое-кто и на постоянной основе.

«Каждый день», – сказала 15-летняя Камила, с аппетитом уплетая гамбургер и запивая его газировкой. Она согласилась с тем, что фаст-фуд вредит здоровью, но добавила шутя: «Я не злоупотребляю».

Камила стройна – она сжигает калории, занимаясь спортом, чего нельзя было сказать о многих других подростках в заполненном людьми фуд-корте: некоторые из них признали, что уже пообедали в школе, но все равно пришли сюда, т.к. им захотелось фаст-фуда.

Диетологи бьют тревогу по поводу роста числа детей, страдающих ожирением. По их мнению, если не принять агрессивных и эффективных мер, проблема может превратиться в эпидемию.

Проблема коснулась не только Казахстан. Его менее зажиточные соседи тоже сталкиваются со схожими трудностями.

Это может удивить не очень знакомых с Центральной Азией людей, считающих регион охваченным нищетой, где люди скорее страдают от недоедания, но проблема ожирения среди детей стремительно нарастает.

«Центральная Азия и Кавказ […] переживают эпидемиологический переход», – сказал Eurasianet.org Амирхосейн Ярпарвар, специалист ЮНИСЕФ по здоровью и питанию, отвечающий за центральноазиатский регион.

Хотя регион все еще сталкивается с серьезными проблемами, связанными с недоеданием, включая задержку в развитии детей, «ожирение становится серьезной проблемой», объяснил Ярпарвар на симпозиуме в Нур-Султане, поведенном в конце апреля с целью поиска решений этой проблемы. «Мы называем это двойным бременем – как обоюдоострый меч», – добавил Ярпарвар.

Хотя уровень ожирения среди детей в Центральной Азии ниже, чем в Европе, его быстрый рост «становится предметом для беспокойства», сказал Жоао Бреда, глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

«Когда сравниваешь данные из городов и из сельской местности, в это трудно поверить, потому что действительно видно, что проблема с ожирением растет», – сказала Бреда.

В Казахстане самый высокий в Центральной Азии процент детей с ожирением. Более одной пятой детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточный вес (22 процента мальчиков и 26 процентов девочек). По данным ВОЗ, 5,5 процента страдают ожирением.

Даже в Таджикистане, одной из самых бедных стран мира, 8,5 процента детей имеют избыточный вес (11 процентов мальчиков, 6 процентов девочек), и 1,5 процента страдают ожирением. В Туркменистане избыточный вес имеют 14 процентов детей (15 процентов мальчиков, 13 процентов девочек), и у 3 процентов диагностировано ожирение.

Данных по Кыргызстану и Узбекистану нет. Кыргызстан участвует в текущем исследовании, результаты которого будут опубликовано позже. Чиновники ВОЗ надеются, что Ташкент тоже присоединится к программе.

Основные причины ожирения в Центральной Азии такие же, как и во всем мире: люди ведут сидячий образ, не отрываются от экранов и едят больше жирной и сладкой пищи.

Согласно результатам исследования ВОЗ, в трех государствах Центральной Азии не соблюдаются основные принципы, согласно которым дети должны ежедневно не менее часа заниматься умеренной или высокой физической активностью. Около трети детей в Казахстане и Таджикистане, и одной пятой в Туркменистане не набирают необходимых нагрузок в будние дни (в выходные дела обстоят лучше).

С соблюдением рекомендаций по правильному питанию хуже всего дела обстоят в Казахстане, где люди гордятся любовью к мясу, унаследованной от предков-кочевников. Только около трети детей едят фрукты и овощи на ежедневной основе, а четверть подрастающих казахстанцев каждый день употребляют напитки с высоким содержанием сахара.

Крупные бренды быстрого питания берут Казахстан штурмом. Например, в 2016 году на казахский рынок вышел Макдональдс.

Крупные компании также присматриваются к Узбекистану, где KFC открыл филиал в прошлом году.

В отличие от средиземноморских стран, в Центральной Азии возврат к традиционным пищевым предпочтениям не может стать решением проблемы детского ожирения.

В Казахстане и Кыргызстане национальное блюдо – бешбармак – состоит из кусков мяса, наваленных на толщи теста. Другое распространенное в Центральной Азии блюдо – плов – наполнено жиром, мясом и рисом. Плов особенно любят в Узбекистане, а между тем узбекская кухня была признана самой нездоровой в мире, согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале «Ланцет».

Традиционная для региона самса (фактически жирный мясной пирог) – тоже плохая замена гамбургеру.

Важным аспектом в борьбе с ожирением является образование, включая подготовку диетологов и включение их в медицинскую и образовательную системы, сказал Бреда из ВОЗ. Также необходимо более жесткое законодательное регулирование, включая, например, налоги на продукты с высоким содержанием сахара.

«Это сложная проблема […] и простого решения не существует, – сказал он. – Необходимо в частности повышать медицинскую грамотность, улучшать маркировку пищевых продуктов, пересмотреть налогообложение и снизить содержание сахара и насыщенных жиров в пище».

Подобная реформа включала бы в себя введение ограничений на содержание сахара в продуктах питания, чему активно сопротивляются корпоративные круги.

Нур-Султан обдумывает введение регулирования, но намерен действовать с осторожностью, потому что «интересы производителей не должны пострадать», сказал Eurasianet.org заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения Руслан Сатывалдеев.

В соответствии с региональной директивой ЕАЭС, Казахстан ввел ограничения на трансжиры в продуктах питания и запретил газированные напитки в школах. Однако в школьных столовых по-прежнему можно приобрести негазированные напитки с высоким содержанием сахара.

Также звучат призывы ввести более жесткое регулирование рекламы. Недавнее исследование ВОЗ показало, что на одном казахстанском детском телеканале реклама шоколада, конфет и газированных напитков составляла 100 процентов рекламных роликов о еде.

По словам Ярпарвара из ЮНИСЕФ, региону требуется «современная повестка со всеми необходимыми элементами, чтобы иметь возможность пережить эту огромную волну ожирения и неинфекционных заболеваний».