Казахстан: китайский цементный завод – источник рабочих мест и пыли

Летом в южном Казахстане, когда столбик термометра регулярно поднимается выше 40 градусов, многие жители расстилают себе постель во дворах своих домов и спят под открытым небом, спасаясь от комаров с помощью москитной сетки.

Лейла Тогонбаева была одной из них до тех пор, пока в нескольких сотнях метров от ее дома в селе Шиели, расположенном примерно в 100 километрах от города Кызылорда, не появился китайский цементный завод.

«На улицу стало невозможно выйти из-за пыли, – сказала Тогонбаева. – А еще каждую ночь, примерно в три-четыре часа утра, распространялся ужасный запах, который то появлялся, то исчезал».

Тогонбаева рассказала Eurasianet.org, что невозможность продолжать спать во дворе и сушить постиранное белье на улице вскоре стали наименьшими из проблем, с которыми столкнулась ее семья.

У ее 13-летнего сына развился синусит, хотя до ввода в эксплуатацию завода Gezhouba Shieli Cement в декабре 2018 года он был полностью здоров.

Все ее четверо детей страдали от кожных язв и высокой температуры. Вся семья зачастую испытывала по ночам трудности с дыханием, что Тогонбаева частично связывает с неприятным запахом выхлопных газов.

Тогонбаева решила воспользоваться государственной программой по переселению этнических казахов на север и перевезла всю семью в Павлодарскую область, расположенную в 1200 километрах от Шиели, после чего жалоб на здоровье стало гораздо меньше.

Но неприятные воспоминания так просто из памяти не стереть.

«В радиусе 500 метров от завода было четыре дома. В каждом из них было по пять-шесть детей. Я говорю открыто, потому что мне нечего терять. Но остальные боятся потерять работу», – сказала Eurasianet.org Тогонбаева.

Редакция Eurasianet.org обратилась в компанию Gezhouba Shieli Cement за комментарием относительно обвинений Тогонбаевой и других жителей Шиели в экологических правонарушениях, а также за общей информацией о деятельности завода, но ответа так и не дождалась.

Завод Gezhouba Shieli Cement контролируется двумя китайскими компаниями – одним из крупнейших производителей цемента Gezhouba Group Cement Company (50 процентов) и China Gezhouba Group Overseas Investment Company Limited (20 процентов). Обладателем 25-процентной доли является зарегистрированная в Казахстане компания Danake Corporation, которая, в свою очередь, принадлежит Гульнар Турлыхановой, гражданской супруге бывшего олимпийского призёра по греко-римской борьбе и нынешнего главы национальной федерации гандбола Даулета Турлыханова, говорится на сайте государственного архива. Оставшиеся 5 процентов принадлежат еще одному гражданину Казахстана – Кадилету Наибули.

Завод был открыт в 2018 году тогдашним президентом Нурсултаном Назарбаевым в ходе состоявшейся в режиме видеоконференции церемонии, на которой директор завода Ли Цзиньцин осыпал авторитарного лидера похвалами.

«Наш завод – это результат созданного в Казахстане комфортного инвестиционного климата. Весь мир знает о ваших заслугах по привлечению инвестиций и технологий. Наш проект – один из плодов казахстанско-китайского сотрудничества», – цитируют Ли СМИ.

Основа для строительства цементного завода Gezhouba Shieli была заложена в 2014 году в результате достигнутого между Китаем и Казахстаном рамочного соглашения о согласовании новой инициативы Пекина «Один пояс, один путь» с собственной программой Казахстана по инвестициям в транспорт и инфраструктуру «Нурлы жол».

Два года спустя были заключены сделки по более чем пятидесяти проектам, включая цементный завод.

Лишь немногие из объектов, по которым были достигнуты договоренности, были построены. Из неполного списка объектов, предоставленного Министерством промышленности деловому изданию inbusiness.kz в 2019 году, становится понятно, что часть из них планировалось завершить в первой половине этого десятилетия.

В том же году оппозиционные группы, обвинив Китай в намерении перенести «грязные» производства в Казахстан, организовали в ряде городов небольшие акции протеста против проектов, которые они окрестили «китайской экспансией».

Посол Китая в Казахстане опроверг эти заявления, утверждая, что это «абсурд».

За время своего недолгого существования на завод Gezhouba Shieli Cement как минимум дважды подавали в суд.

В декабре было возбуждено одно из дел на основании заявления жителя Шиели Алмаса Дуйсенбаева, который какое-то время проработал на заводе в качестве разнорабочего, и, по его словам, в процессе работы ему удалось зафиксировать факты экологических правонарушений.

Дуйсенбаев добивается закрытия завода и утверждает, что его поддерживает большинство жителей Шиели.

Алмас Дуйсенбаев в Шиели

Дуйсенбаев сказал Eurasianet.org, что бывший глава района, подписавший решение о выделении земельного участка под проект, сейчас работает на заводе.

По его словам, нынешние чиновники предлагали ему откупные в обмен на молчание, на что он ответил отказом. Редакция Eurasianet.org связалась с бывшим главой района Ашимом Оразбекули, чтобы подтвердить факт работы в компании, но ответа не последовало.

Один из тех чиновников, которые, по словам Дуйсенбаева, пытались подкупить его, сказал Eurasianet.org, что он знает Дуйсенбаева, но не имеет ни малейшего представления о якобы имевшем место инциденте.

Независимо от того, являются ли обвинения в экологических правонарушениях правдой, Gezhouba в любом случае не особо придерживается принципа прозрачности в своей деятельности.

На завершившемся в конце прошлого года судебном процессе по одному из дел суд подтвердил право представителей властей не предоставлять экологическим активистам из Алматы официальные документы, связанные со строительством цементного завода, включая оценку воздействия на окружающую среду и протокол публичного обсуждения проекта.

По словам Курулай Каракуловой, адвоката, представлявшей интересы активистов в этом деле, региональные и национальные ведомства один за другим отклонили их запросы относительно права на соблюдение свободы информации.

«В суде [представители двух министерств] сказали нам: “У нас нет этих документов, как мы можем вам их предоставить?”. Затем они сказали: “И даже если бы они у нас были, мы не смогли бы их предоставить без разрешения компании”».

Дуйсенбаев, в свою очередь, сообщил Eurasianet.org, что «публичное» обсуждение проекта состоялось, но без участия общественности и не в объявленную компанией дату.

«В итоге они провели обсуждение для себя», – сказал Дуйсенбаев.

Все три состоявшиеся с нового года слушания по его делу мало в чем его убедили, добавил он. «Когда судья говорит, создается впечатление, что он говорит от имени Gezhouba», – посетовал он.