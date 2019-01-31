Казахстан: компания «АрселорМиттал Темиртау» проиграла иск против журналиста

Гусев оставил под этой фотографией комментарий, намекая, что Кахлон сочувствует фашистам. (Источник: Facebook)

Суд в промышленном городе в центральном Казахстане вынес решение в пользу журналиста в иске о клевете, поданном крупной международной металлургической и горнодобывающей компанией.

Темиртауский городской суд 29 января постановил, что посты Олега Гусева в интернете о генеральном директоре «АрселорМиттал Темиртау» Парамжите Кахлоне были лишь непочтительной иронией и, соответственно, оснований для удовлетворения иска нет.

На первый взгляд, дело может показаться редкой победой казахстанских независимых СМИ, обычно вынужденных замолкать под угрозой дорогостоящих исков со стороны официальных лиц и богатых бизнесменов.

Гусев давно уже стал для «АрселорМиттал Темиртау» бельмом на глазу, но повод для данного иска представляется крайне несерьезным и мелочным.

9 мая, в годовщину победы СССР над нацистской Германией, пресс-секретарь компании Алексей Агуреев разместил на своей странице в Facebook фотографию, на которой Кахлон пожимает руку ветерану войны. В комментариях под изображением Гусев – который ранее писал более серьезные критические статьи о действиях «АрселорМиттал Темиртау» – высмеял Кахлона, назвав его сочувствующим боевикам украинского националистского движения, сотрудничавшим с нацистами во время Второй мировой войны. Он назвал родившегося в Индии Кахлона уничижительным словом «бандеровец».

Несколько дней спустя Гусев пошел еще дальше, разместив фотографию Кахлона рядом с фото Кончиты Вурст, австрийской дрег-персоной в исполнении Томаса Нойвирта, победившего в конкурсе песни «Евровидение» в 2014 году. Гусев загрузил обе фотографии в онлайн-приложение под названием «Близнецы или нет», согласно которому уровень сходства между этими двумя людьми составляет 66 процентов.

В результате терпение в «АрселорМиттал Темиртау» лопнуло. Компания заявила, что, сравнив Кахлона с Кончитой Вурст, Гусев неприемлемым образом намекал на определенную сексуальную ориентацию руководителя горнодобывающей компании и тем самым «опорочил деловую репутацию истца». Намек на то, что Кахлон, который ранее возглавлял дочернюю компанию «АрселорМиттал» в Украине, был сторонник Степана Бандеры, также являлся оскорблением, заявили в компании.

Но проведший психолого-филологическую экспертизу специалист заявил в Темиртауском городском суде, что доказательств, которые подтвердили бы заявления компании, нет.

Гусев сказал, что считает данный иск местью со стороны «АрселорМиттал Темиртау» за его материалы о вреде, который компания наносит окружающей среде.

Между тем сторонам, возможно, придется еще раз встретиться в суде.

В октябре полиция сообщила о возбуждении уголовное дело в отношении Галымжана Кунакбаева, высокопоставленного члена руководства «АрселорМиттал Темиртау», по подозрению в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности Гусева. Гусев утверждает, что Кунакбаев пригрозил расторгнуть сделку с зятем журналиста, являющимся подрядчиком «АрселорМиттал Темиртау». Следствие по этому делу продолжается.

Кое-кто в среде независимых СМИ утверждает, что дело Гусева может послужить ценным прецедентом, когда журналисту удалось выстоять против крупной промышленной компании.

Но радоваться им, возможно, рано. В определенных кругах ходят разговоры, что дело «АрселорМиттал Темиртау», возможно, является лишь сражением в крупной подковерной войне между деловыми и политическими элитами. Если это так, то дело связано больше с политикой, чем с правами СМИ.

Настоящим прорывом для тех, кого беспокоит судьба свободной прессы, был бы пересмотр законов, касающихся оскорбления чести и достоинства, а также создание равных условий работы для СМИ, не получающих деньги от государства.