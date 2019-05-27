Казахстан: марафон в пустыне привлекает внимание к проблемам экологии

Под патриотическую музыку Марат Жыланбаев и прочие участники марафона рванули со стартовой линии в пустыню.

Более двух десятков бегунов в возрасте от 17 до 60 лет, лица которых были обернуты в шарфы, чтобы защитить их от песка, отправились 21 мая в 250-километровый забег, целью которого было привлечь внимание к исчезновению местных видов животных и растений.

«Этим мероприятием мы хотим привлечь внимание нашего общества к вопросам сохранения уникального животного и растительного мира», – сказала Акмарал Агажаева, специалист по биологическому разнообразию в казахстанском отделении ПРООН, проспонсировавшем мероприятие. – Ежегодно, по данным ООН, во всем мире исчезают от 100 до 1000 видов животных. В Казахстане под угрозой исчезновения находятся такие виды как сайгак, снежный барс, джейран и многие другие».

Ранее в этом месяце ООН опубликовала доклад, в котором прогнозировалось, что до 1 миллиона видов растений и животных могут исчезнуть из-за изменения климата и потери среды обитания, вызванных антропогенными факторами.

Место проведения марафона – между двумя уникальными природными объектами у границы с КНР – призвано послужить напоминанием того, как много может потерять страна.

Отправной точкой был Поющий бархан у реки Или в заповеднике Алтын-Эмель, названный так за гудение, издаваемое песком, когда любители острых ощущений спускаются по 150-метровому склону бархана.

А финишировали бегуны в Чарынском каньоне – впечатляющем ущелье, окруженном высокими каменными скульптурами, высеченными более 12 миллионов лет назад водой и ветром.

Именно для того, чтобы сохранить эти объекты и окружающую их дикую природу, бегуны – включая как профессиональных спортсменов, так и любителей – и отправились в этот двухдневный забег под палящим солнцем.

Мероприятие называлось сверхмарафоном, хотя в нем не было соревновательного элемента, и бегуны по очереди проходили этапы до 10 километров.

«Я люблю природу», – сказал Eurasianet.org организатор марафона Жыланбаев, 55-летний энтузиаст и лауреат Книги рекордов Гиннесса, совершавший забеги по пустыням по всему миру, от Сахары до Невады.

«Вся природа, биосистема в целом, зависит только от нас, от людей. Мы главные хищники. Наша задача состоит в том, чтобы донести до всех, – правительства, людей, – что они должны заботились о природе».

Природа Казахстана действительно нуждается в защите, т.к., согласно официальной статистике, более 600 из 14 тыс. видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения.

Одной из основных проблем является катастрофическое сокращение естественной среды обитания.

За период с 2006 по 2016 год Казахстан лишился 10 процентов лесов, включая 25 процентов природных фруктовых массивов, откуда произошли яблоки.

Вопрос сохранения среды обитания приобретает в Казахстане особое значение, утверждают в спонсируемой ООН Инициативе по финансированию биоразнообразия (BIOFIN) – глобальном проекте, направленном на финансирование мер по рациональному природопользованию. По словам представителей инициативы, в Казахстане сохранились «огромные пространства степных экосистем, которые были уничтожены в других странах Евразии, где по-прежнему обитает значительная часть степных видов».

Но масштабы нетронутых земель в девятой по величине стране мира внушают людям необоснованное спокойствие, утверждает Юрий Пономарев, ивент-менеджера и участник сверхмарафона.

«У нас огромные природные пространства, и, возможно, поэтому не все понимают, что все это может в какой-то момент исчезнуть. Все думают, что у нас их много, так что все в порядке», – сказал он Eurasianet.org.

Именно поэтому и было принято решение организовать сверхмарафон. В последние годы на сокращение биоразнообразия начали обращать внимания не только власти в целом, но и, в частности, новый президент Касым-Жомарт Токаев, пришедший к власти после недавней отставки Нурсултана Назарбаева.

В 2016 году Токаев, в бытность председателем Сената, во время парламентских дебатов на тему биоразнообразию указал на связь между охраной окружающей среды и экономическим успехом, призвав принять «оправданные с экономической и социальной точек зрения меры, стимулирующие сохранение и устойчивое использование компонентов биологического разнообразия».

Подобные высказывания нового президента порадуют экспертов, которые указывали на то, что казахстанские чиновники особо не усматривают связи между экологией и экономикой.

По словам представителей BIOFIN, в Казахстане на финансирование мер по рациональному природопользованию не выделяется и половины необходимых средств. Но власти недавно согласились провести пилотные проекты, в том числе инициативы по сохранению биоразнообразия, внедрению углеродных компенсационных квот и торговли разрешениями на выбросы, предоставлению налоговых льгот в сфере экотуризма и распространению субсидий для разведения маралов и на другие виды.

При поддержке ПРООН власти создают охраняемые территории для дикой природы. В одном из таких заповедников есть надежда на реинтродукцию каспийских тигров, вымерших в Центральной Азии в 1960-х годах.

Предпринимаемые в Казахстане усилия по защите фауны включают мораторий на сбор саксаула, помогающего бороться с опустыниванием.

Правительство подписало международную Конвенцию о биологическом разнообразии и взяло на себя обязательства по замедлению или, в идеале, предотвращению вымирания видов.

«Для меня большая честь поддержать эту инициативу, показать, как прекрасна наша природа и насколько важно сохранить разнообразие живых существ на нашей планете», – сказал Eurasianet.org актер и режиссер-документалист Ануар Нурпеисов.

На его майке красовался очень популярный сейчас в Казахстане девиз: «От правды не убежишь».

По словам Нурпеисова, цель марафона – показать людям, как их действия влияют на окружающую среду.

«Самое опасное животное на планете – человек, – сказал он. – Мы как злые гении: мы умны, но наш ум представляет огромную опасность для мира. Пришло время признать, что мы столкнемся с необратимыми последствиями, если в какой-то момент не перестанем разрушать дом, в котором живем».