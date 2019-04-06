Казахстан: массовая гибель рыбы в Урале вызывает опасения за будущее состояние запасов

Когда Нурсултан Тауман вышел на прогулку по берегу Урала, он не поверил своим глазам.

«Мертвая рыба, плывущая по грязной реке», — вспоминает Тауман, уроженец Атырау, города на западе Казахстана, расположенного близ впадения реки Урал, длина которой составляет 2500 километров, в Каспийское море.

Начиная с декабря, на берег близ устья реки было выброшено более 120 тонн мертвой рыбы. Массовая гибель рыбы потрясла экологов и вызвала споры о том, что могло стать основной причиной этой катастрофы.

Одна из основных предполагаемых причин —интенсивно работающая промышленность выше по течению от Атырау, известного не только рыбой, но и нефтью.

«Рыба, в том числе знаменитая красная рыба, гибнет без причины из-за расположенных неподалеку заводов [и] нефтяных скважин», — сказал Тауман.

Тауман также предполагает, что к гибели рыбы может иметь какое-то отношение утечка химикатов на близлежащем нефтеперерабатывающем заводе .

«Я видел в реке грязь. Она была похожа на химические вещества, ничего подобного раньше не происходило», — сказал он.

Запах мертвой рыбы — это одно. Но в полное отчаяние привел Таумана вид реки, уносящей безжизненные сокровища каспийского региона.

«Мой дедушка был рыбаком в 1940-х годах, — сказал Тауман. — Он был награжден орденом Ленина за то, что добывал рыбу для солдат».

Атырауская область издавна поддерживает экономику всего Казахстана благодаря богатству своих природных ресурсов, и центральная власть чаще всего игнорирует опасения по поводу наносимого реке экологического ущерба. В Атырау работают 19 рыболовных хозяйств, и только в прошлом году было поймано 9 435 тонн рыбы.

В феврале известный эколог Муфтах Диаров сообщил местной газете «Ак Жайык», что отходы расположенных вдоль реки заводов и сточные воды административных зданий приводят к накоплению подземных вод с высоким содержанием осадков.

Осадки впитывают влагу, в результате чего дно реки утолщается, а вода мутнеет. Именно поэтому необходимо регулярно проводить работы по углублению дна Урала, считают эксперты.

Однако, по мнению другого эколога, Галины Артюхиной, подобные проекты не были реализованы должным образом.

«Возможно, погибшая рыба, наконец, привлечет внимание к сохранению Урала», — сказала Артюхина.

Posted by Хайруллин Арман on Sunday, March 10, 2019

Точные причины последнего случая все еще вызывают некоторые споры.

Диаров считает, что гибель рыбы вызвана сбросами отходов химического производства Атырауского НПЗ, построенного в 1991 году приблизительно в 2,5 километрах от берега реки.

Однако Артюхина пока не спешит с выводами.

«Возможно, рыба замерзла в реке во время зимовки», — сказала она.

Это обычное явление для Урала и других рек во всем мире. Суровая зима и покрытый толстым слоем снега лед могут стать причиной гибели рыбы и других обитателей рек. Замечать мертвую рыбу люди начинают только c наступлением весны и началом таяния льда.

«Возможно, возникло быстрое течение, и рыба не смогла пройти сквозь него, пока некоторые участки реки оттаивали, а другие оставались подо льдом, — предположила Артюхина. — Не имея возможности встроиться в течение, рыбы напоминают толпу людей, находящихся в одной комнате, где не осталось кислорода. Но в отличие от людей, рыба не может вернуться назад».

Артюхина предполагает, что, поскольку это произошло недалеко от центра города, мертвая рыба привлекла больше внимания, чем в предыдущие годы, когда она всплывала в менее густонаселенных районах.

Активист Арман Хайруллин с этим не согласен.

«Это техногенная катастрофа», — сказал он.

Хайруллин входит в число жителей Атырау, наиболее активно пытающихся привлечь внимание к катастрофе с рыбой.

«Слой льда не был таким уж толстым и не был покрыт снегом», — сказал он.

С декабря Хайруллин регулярно размещает в социальных сетях видеокадры с мертвой рыбой, как всплывшей на поверхность реки, так и опустившейся на дно. Хайруллин и другие добровольцы регулярно очищают берег, собирая полные ведра погибшей или умирающей рыбы.

Призыв Хайруллина к широкой огласке проблемы не остался без внимания чиновников. 31 января Министерство энергетики сформировало комиссию по расследованию причин массовой гибели рыбы. Но Хайруллин недоволен темпами и результатами расследования.

«С тех пор, как были взяты первые пробы воды, прошло четыре месяца», — сказал Хайруллин.

Хайруллин сомневается в прозрачности результатов проверки, поэтому он хочет, чтобы вместо правительственной комиссии собственное расследование провела международная экологическая организация.

Что бы ни выяснилось в ходе каких бы то ни было расследований, в обозримом будущем возместить нанесенный ущерб будет невозможно.

«Каждая рыба откладывает около 1000 икринок, — сказал Хайруллин. — Если рыба не отложила икру, рыбаки лишаются улова в этом и следующем годах. Это экологическая катастрофа».

Хайруллин знает, что мнения рыбных хозяйств по этому вопросу разделились. С одной стороны, они теряют прибыль, но, с другой стороны, жалобы могут навредить остальному их бизнесу.

По словам Хайруллина, если рыбные хозяйства будут жаловаться на снижение запасов рыбы, то у них возникнут сложности с заключением экспортных сделок.

«Они говорят, что все хорошо. Но все совсем не хорошо», — сказал он.

Недавно Хайруллин отправился на промысел с местными рыбаками и собственными глазами увидел, что их улов составил не более 10 килограммов рыбы.

«Остальная рыба была либо мертва, либо находилась в полумертвом, коматозном состоянии. Такую рыбу не продашь», — сказал Хайруллин.