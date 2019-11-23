Казахстан: матери, ставшие лицами общественного протеста

Протестующие у здания суда в последний день судебного процесса. Некоторые из них держали плакаты с призывом освободить «политических заключенных», что очень смело с их стороны, учитывая, что двоих мужчин за аналогичный «проступок» во время предыдущего заседания посадили за решетку. (Фото: Джоанна Лиллис)

Оксана Шевчук продолжала кормить грудью ребенка, когда ее арестовали.

Приговор, вынесенный в отношении нее в начале этой недели, по обвинению в участии в деятельности запрещенного политического движения, является следствием ее участия в антиправительственном митинге в мае.

Власти явно рассчитывают на то, что приговор Шевчук и трем другим активистам-единомышленникам поубавит пыл у желающих протестовать. Но политологи и критики властей утверждают, что судебное постановление превратило заключенных, трое из которых являются матерями маленьких детей, в мучеников за политическую идею. Кроме того, это своего рода экзамен для правительства президента Касым-Жомарта Токаева, которое позиционирует себя как реформистское.

19 ноября, в день вынесения приговора, вокруг здания суда собралось много людей. Сторонники подсудимых скандировали: «Мы – народ! Мы – сила!».

В зале суда, впрочем, было не менее жарко: адвокаты, обвиняемые и прокурор вели горячие прения по поводу границ и возможностей свободы выражения мнений и мирных собраний. Границы этих свобод сегодня снова подлежат обсуждению, после неожиданной отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента в марте и прихода к власти Токаева, который пообещал казахстанцам «правительство, которое слышит свой народ».

Акция протеста в Алматы, ставшая причиной ареста Шевчук и трех других подсудимых – Гульзипы Джаукеровой, Жазиры Демеуовой и Ануара Аширалиева, – прошла 1 мая. То есть через неделю после того, как Токаев был официально назван кандидатом в президенты от правящей партии «Нур Отан», и за шесть недель до его избрания.

Шевчук, Джаукерова и Демеуова, которые были одними из самых заметных участников майской демонстрации, пришли со своими детьми и выступали с мегафонами перед толпой в несколько сотен человек. На самом масштабном за последние несколько лет митинге в Казахстане женщины выражали решительный протест против «существующей социальной несправедливости».

Как позже Шевчук рассказала Eurasianet.org, она взяла свою дочь на демонстрацию и носила ее на руках на протяжении всего мероприятия, чтобы продемонстрировать свои мирные намерения, а также напомнить о важности того, о чем она говорила, для будущих поколений.

Светлые волосы до пояса, завораживающий ораторский талант – она являла собой непривычно яркую личность. В Казахстане она была протестующим нового типа – обычным человеком, а не бывалым оппозиционным активистом, готовым выдержать жесткие меры, принимаемые в отношении участников несанкционированных митингов.

В то время как четверка обвиняемых поднимала главным образом социально-экономические проблемы, другие продвигали более явную политическую повестку. Некоторые участники митинга, например, скандировали такие лозунги, как: «Нет диктатуре!»

Шевчук – новичок в стане активистов. Мать четверых детей, родившаяся в 1989 году (когда Назарбаев стал лидером советского Казахстана), начала принимать участие в гражданских акциях лишь с начала этого года. Примерно в то же время матери по всей стране начали объединяться в лоббистскую группу, чтобы призвать власти к повышению уровня образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Проблема Шевчук и ее союзников заключалась в том, что к участию в том митинге в Алматы призвал проживающий во Франции лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтар Аблязов. В прошлом году суд в Казахстане признал движение экстремистским, и это решение позволило правоохранительным органам преследовать сторонников и просто сочувствующих на законных основаниях.

Заявив о связи четверки обвиняемых с ДВК, прокуроры потребовали для них тюремного заключения до двух лет.

Обвиняемые отрицали, что они были членами ДВК или выполняли инструкцию Аблязова устраивать беспорядки за вознаграждение, как утверждали прокуроры. Они признали только то, что поддерживают его программу реформ.

«В соответствии с Конституцией я имею право выражать свои мысли, – сказала Демеуова Eurasianet.org в перерыве. – Я просто высказывалась о своих социальных проблемах, и меня за это арестовали».

В итоге четверым подсудимым удалось избежать тюремного заключения, хотя они провели несколько месяцев в СИЗО в ожидании суда. Судья вынес более мягкий приговор в виде одного года ограничения свободы – наказания, согласно которому, находясь на свободе, нужно соблюдать определенные правила, в том числе регулярно отмечаться в полиции.

Суд также запретил подсудимым заниматься общественной деятельностью в течение двух лет, тем самым «деактивировав активистов», как выразилась адвокат Гульнара Жуаспаева.

Жуаспаева отметила, что дело было возбуждено, чтобы это «стало примером, который может напугать других».

Шевчук, которая на следующий день после вынесения приговора беседовала с Eurasianet.org у себя дома в присутствии своего адвоката Галыма Нурпеисова, призналась, что очень рада тому, что вернулась домой, но расстроена из-за последствий судебного процесса, отразившихся на ее личной жизни. Шевчук рассказала, что ее годовалая дочь Ева за это время забыла мать.

Подобные судебные процессы показывают, что «все граждане, которые действительно имеют смелость выражать свою точку зрения, подвергаются таким репрессиям», сказала Eurasianet.org гражданская активистка Маржан Аспандиярова.

Тем не менее, приговор оказался мягче, чем многие ожидали. До этого по делам, связанным с ДВК, суды наказывали лишением свободы. В прошлом году Асет Абишев, которого следователи назвали сторонником движения, был приговорен к четырем годам тюремного заключения только за комментарии в социальных сетях.

Возможно, власти поняли, что жесткие меры не работают.

Политолог Досым Сатпаев считает, что такая тактика имеет обратный эффект, «поскольку популярность Аблязова еще больше растет среди протестных групп, которые не верят в реформы», обещанные Токаевым.

Нур-Султан гораздо снисходительнее к сторонникам реформ, не связанным с ДВК, что выглядит как тактика по принципу «разделяй и властвуй», позволяющая заодно и создать видимость либерализма.

Однако, несмотря на обещание Токаева установить диалог с гражданским обществом, умение убеждать не является сильной стороной Нур-Султана, заявил правозащитник Галым Агелеуов.

«Природа авторитарного режима не позволяет действовать мягкими методами, – сказал он Eurasianet.org. – Если оппозиционный дух будет расти, тогда они опять начнут подавлять силовыми методами, еще больше настраивая людей против себя».

Противники правительства, похоже, заряжены протестным настроением. Около 70 человек пришли к зданию суда, чтобы выразить солидарность в последний день судебного процесса. Некоторые из них держали плакаты с призывом освободить «политических заключенных», что очень смело с их стороны, учитывая, что двоих человек за аналогичный «проступок» во время предыдущего заседания посадили за решетку.

Люди в ожидании своих героев скандировали лозунги: «Свободу!» и «Мы – народ! Мы – сила!». Когда осужденные наконец вышли из здания суда, толпа встретила их аплодисментами и вдохновенно исполнила государственный гимн.