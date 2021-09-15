Казахстан: мелкие инвесторы становятся жертвами финансовых пирамид

Как сказал Eurasianet.org один аналитик, увлечение инвестициями – это реакция на рост фондового рынка США в 2020 году. (Фото: iStock)

Рекламные ролики Finiko созданы по классическим лекалам финансовых пирамид.

Один ролик начинается с кадров с цветами, шампанским, праздничными шарами и счастливыми людьми, которые обнимаются и целуются. Затем в кадре появляется мужчина в деловом костюме и с дорогими часами на руке, который сообщает, что является постоянным партнером в Finiko, которую он называет захватывающей дух инвестиционной компанией, работающей в Казахстане.

«Инвестируйте деньги в правильные компании», – советует он.

Он также говорит, что всего примерно за полгода сотрудничества с этой компанией заработал достаточно денег на приобретение прекрасного нового автомобиля, а затем надевает стильные солнцезащитные очки и уезжает.

Этот ролик был опубликован на странице Finiko в соцсети «ВКонтакте» в мае. С тех пор многие люди, последовавшие совету этого человека, лишились своих сбережений и оказались по уши долгах.

В прошлом году в Казахстане наблюдалась значительная активизация деятельности частных инвесторов. В значительной степени этому способствовало появление у местных инвесторов более широкого доступа к фондовому рынку США, ранее казавшемуся далеким и недоступным.

Мошенники тоже увидели в сложившейся ситуации новые возможности для себя.

Ивент-менеджер Аиша Смагулова из Алматы год копила деньги на машину, а потеряла их в течение месяца, доверившись Finiko.

«Я знала о финансовых пирамидах и никогда бы не попалась им на крючок, но в данном случае я думала, что вкладываю деньги в инвестиционную компанию», – сказала Смагулова Eurasianet.org.

Она добавила, что ее вдохновил пример одного знакомого, который, по ее словам, хорошо зарабатывал, спекулируя ценными бумагами.

Александр Егорченко, консультант по инвестициям и редактор ориентированного на инвесторов журнала, сказал Eurasianet.org, что увлечение инвестициями стало результатом широкого освещения роста американского фондового рынка в 2020 году.

«А потом финансовые пирамиды начали притворяться успешными брокерскими компаниями, которые зарабатывают деньги на “популярных инвестиционных инструментах”», – сказал Егорченко.

Finiko стал крупнейшим из подобных спекулянтов.

«Они сказали мне, что инвестируют в рынок форекс, обмен валюты, криптовалюту, они пользовались непонятными терминами, а затем пообещали доход в районе 30 процентов в месяц», – сказала Смагулова, добавив, что доверила компании 10 тыс. долларов.

По сообщениям, согласно данным Генпрокуратуры Казахстана, «за последний год в Казахстане в семь раз выросло количество преступлений, зарегистрированных по статье 217 УК РК “Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой”. За неполный 2020 год их число превысило 176». МВД назвало еще большую цифру – 217.

Как и в случае со многими другими проблемами в Казахстане, чтобы лед тронулся, потребовалось вмешательство на самом высоком уровне. Еще в феврале президент Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с сотрудниками Генпрокуратуры, что его тревожит рост числа финансовых пирамид.

Затем он еще раз поднял эту тему в послании народу 1 сентября, что указывает на то, что четкого долгосрочного плана борьбы с данной проблемой по-прежнему нет.

«Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам», – сказал он, не вдаваясь в подробности.

Между тем количество связанных с финансовыми пирамидами уголовных дел стремительно растет: только за первые семь месяцев текущего года правоохранительные органы возбудили 330 подобных дел. Нанесенный мошенниками ущерб оценивается в 21 миллиард тенге (50 миллионов долларов). Против Finiko были заведены дела в Казахстане и России, а в июле в РФ арестовали одного из соучредителей компании.

Но проблема состоит не только в организаторах пирамид.

Акжунис Брасилова руководит школой финансовой грамотности в Алматы, старающейся устранить другую причину проблемы: повышенную склонность мелких инвесторов становиться жертвами мошенников.

«О каких инвестициях можно говорить, когда люди даже не понимают условий банковских кредитов и попадают в долговую кабалу?» – сказала она Eurasianet.org.

Одним из решений, разработанных Международной биржей Астаны – торговой площадкой, созданной Международным финансовым центром «Астана», – было создание документального фильма о финансовых пирамидах и их последствиях. Фильм был снят специалистом по связям с общественностью Ринатом Балгабаевым и размещен на его канале в YouTube.

Описанные в фильме схемы включают Garant 24 Lombard и Estate Lombard, которые обещали своим клиентам баснословную прибыль от инвестиций в рынок криптовалют.

Жертвы объяснили Балгабаеву, что эти компании были особенно убедительны, т.к. вели себя как легальные компании: они рекламировались при помощи билбордов в центральных частях городов, а также поп-звезд, известных блогеров и других влиятельных лиц. Однако когда к последним пришли с вопросами сотрудники правоохранительных органов, те признались, что мало знают о деятельности данных компаний.

Также важными инструментами, позволяющими убедить инвесторов, являются документы о госрегистрации компании, наличие лицензии на ведение деятельности и даже писем от местных властей с выражениями благодарности за благотворительную деятельность.

Следователь МВД Балабек Бекболатов сообщил Балгабаеву, что одна из финансовых пирамид получила вышеупомянутые документы, зарегистрировавшись в качестве ломбарда.

Есть надежда, что комплексный подход – активизация уголовного преследования и повышение финансовой грамотности – поможет сократить масштабы проблемы. Однако Брасилова не испытывает особого оптимизма, говоря, что благодаря человеческим слабостям на инвестиционном рынке Казахстана продолжат появляться финансовые пирамиды.

«Виноваты сами люди, т.к. думают, что могут разбогатеть или решить свои финансовые проблемы, не прилагая никаких усилий, но так не бывает», – сказала она.