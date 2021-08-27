Казахстан: минимум 12 погибших, десятки раненых в результате взрыва на складе боеприпасов

В результате серии мощных взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана 26 августа погибли по меньшей мере 12 человек, более 90 получили ранения. Кроме того, из близлежащих населенных пунктов эвакуировали сотни жителей.

Представители Министерства обороны заявили, что около 19:00 на объекте в Жамбылской области, неподалеку от областного центра Тараз, произошла серия из шести взрывов. По состоянию на тот же вечер причины взрыва не назывались, но Министерство внутренних дел заявило о возбуждении уголовного дела по подозрению в нарушении правил обращения с оружием.

На любительских кадрах, снятых с большого расстояния, видно, как после взрывов на десятки метров над землей взмывают клубы оранжевого пламени. Тем временем в Минобороны заявили, что склад использовался преимущественно для хранения инженерных взрывчатых веществ с небольшой дальностью разлета.

«Взрывы в основном проявляются в виде ударных волн с громкими звуками и пламенем», – говорится в сообщении министерства.

Этот инцидент напомнил о схожих событиях в июне 2019 года, когда в результате пожара на военной базе под городом Арыс в Туркестанской области также произошел мощный взрыв. Тогда началась особо сильная паника, т.к. в воздухе свистели разлетавшиеся повсюду снаряды.

Пострадавшие во время недавнего взрыва, включая не менее 50 сотрудников силовых ведомств, проходят лечение в Таразской городской больнице №1 и Байзакской районной центральной больнице. По сообщениям официальных лиц, в Таразе было подготовлено 400 мест для эвакуированных.

По сообщению МВД, «эвакуировано около 1200 человек – жителей сёл Кайнар, Ботамойнак, Жибек Жолы и станции Ушбулак Байзакского района» и «с целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано оцепление и патрулирование эвакуированных населенных пунктов».

Эвакуируемые населенные пункты расположены в радиусе 15 километров и прилегают к важной магистрали, пролегающей к северу от казахско-кыргызской границы.

Новостной сайт «Власть» сообщил со ссылкой на очевидцев, что «в Таразе, несмотря на поздний час, сильные пробки на дорогах и очень много людей на улицах. … В аптеках, на заправках и в продуктовых магазинах – длинные очереди».

Ближе к полуночи президент Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что «ситуация в целом находится под контролем», и призвал «жителей Тараза и сел сохранять спокойствие и осторожность».

Между тем в интернете уже начали выражать недовольство по поводу случившегося.

«Ребят, это седьмой уже взрыв боеприпасов за 10 лет», – посетовала в Twitter активистка Асем Жапишева.

Кроме того, по сообщениям, представители Минобороны подтвердили, что хранившиеся на объекте в Жамбылской области боеприпасы были перевезены туда из Арыса, места взрыва в 2019 году, что может аукнуться властям в ближайшие дни.