Казахстан: мифы и правда о вакцинах, укрытиях при землетрясении и банковских мошенниках

Землетрясение и мифы о правилах безопасности

Утром 4 марта алматинцы снова пережили ощутимое землетрясение. Эпицентр события магнитудой 6,1 находился всего в 31 километре от города, в Алматы магнитуда колебаний составила 5 баллов. В отличие от январского землетрясения, это событие не породило большого количества фейков. Ложное аудио-сообщение, массово распространившееся в мессенджерах, пугало жителей Алматы новыми сильными толчками, которые якобы должны были произойти с полуночи до шести утра. Однако Министерство по чрезвычайным ситуациям быстро опровергло эту информацию.

Напомним, что хотя афтершоки и повторные события не редкость после землетрясений, составить точный краткосрочный прогноз землетрясений на сегодняшний день невозможно. Однако жители сейсмоопасных районов могут обезопасить своё жилище и подготовиться сами к возможным землетрясениям заранее. Проект Factcheck.kz составил подробную памятку о том, как действовать до, во время и после землетрясения, почему работает метод «упади, укройся, держись», а также развеял несколько популярных заблуждений о правилах поведения во время подземных толчков.

Так, фактчекеры выяснили, что рекомендация укрыться в дверном проёме устарела и актуальна только для неармированных кирпичных построек и домов из глинобитных каркасов. В таких строениях дверная рама действительно самая прочная часть стены и часто остаётся неповрежденной, даже если здание разрушилось. Однако в современных зданиях дверная рама не прочнее, чем любая другая часть постройки, проем разрушается так же легко, как и стены вокруг.

Ванна также не является идеальным местом для укрытия (если только землетрясение не застало вас за водными процедурами изначально). Не существует гарантии, что ванна выдержит потолочную плиту даже если та упадет целиком, а не кусками. При этом, спрятавшись в ванной, человек остается уязвимым перед осыпающимся потолком, а также осколками плитки и зеркал. Дополнительную опасность в ванне представляют трубы с горячей водой – если землетрясение повредит коммуникации, есть риск ошпариться кипятком.

И самый противоречивый совет: постараться покинуть здание во время землетрясения. Относительно этой рекомендации мнения экспертов расходятся кардинально. Одни настаивают на том, что во время подземных колебаний, независимо то того, на каком этаже вы находитесь, следует оставаться на месте и как можно быстрее найти укрытие, чтобы избежать дополнительных травм, так как при ощутимых толчках становится достаточно сложно сохранять равновесие, и, перемещаясь, защищаться от падающих предметов.

Однако есть и противоположный подход к эвакуации, согласно которому, если есть возможность покинуть здание за 15-20 секунд, это стоит сделать. Как правило, в данном случае речь идет о жителях частных домов и первых этажей. Категорически рекомендуется не пользоваться лифтами и даже избегать лестничных пролетов, хотя некоторые рекомендации по эвакуации распространяются и на тех, кто находится на втором этаже зданий.

В целом, фактчекеры подчеркивают, что в экстремальных условиях стихийного бедствия нет метода действий, который гарантировал бы безопасность на 100%. Все рекомендации направлены на то, чтобы минимизировать риски, однако в моменте самое важное – это сохранять спокойствие и обеспечить себе наилучшее укрытие в текущей обстановке за минимально возможное время, не слепо следуя методичке, а ориентируясь по ситуации.

ДНК, Кеннеди и зомби-фейк о вакцинах

«Постановление Верховного суда США: Вакцины против Covid НЕ являются вакцинами. Роберт Ф. Кеннеди-младший выиграл дело против всех фармацевтических лоббистов. [...] В своем решении Верховный суд подтверждает, что ущерб, причиненный генной терапией мРНК Covid, является НЕВОЗВРАТИМЫМ» (авторская орфография сохранена). Такой зомби-фейк снова распространяется в социальных сетях и мессенджерах. В 2021 году фактчекеры уже разбирали это ложное сообщение о якобы выигранном иске Роберта Кеннеди к крупным фармацевтическим компаниям по поводу опасности вакцин от COVID-19.

Роберт Ф. Кеннеди – племянник бывшего президента США Джона Кеннеди – известный противник вакцинации и автор множества антинаучных заявлений, действительно подал иск против Министерства здравоохранения и социальных служб США, а позднее написал в твиттере (нынешняя соцсеть X) о том, что «выиграл суд». Однако суть иска заключалась в требовании представить Кеннеди отчеты о контроле качества вакцин.

Процедура документооборота подразумевает, что подобные материалы Минздрав США отправляет в другие министерства. В решении суда было сказано, что министерство не нашло соответствующей корреспонденции. Это доказывает возможную халатность при отправке данных и нарушение установленной процедуры, но не говорит о том, что документов о контроле качества вакцин не существует вовсе. И тем более из заключения суда не следует, что вакцины против COVID-19 не являются вакцинами.

Что касается «невозвратного ущерба» от терапии мРНК, то, во-первых, вакцины используются для профилактики заболевания или его тяжелого течения, но не являются терапией или лекарством. А, во-вторых, многочисленные фактчекинговые и медицинские организации уже множество раз опровергали опасность вакцин для ДНК человека. Единственное, на что влияют мРНК вакцины – это стимулирование выработки антител и Т-клеток, которые предотвращают заражение или убивают уже инфицированные клетки организма.

Отдельно стоит отметить, что в отличие от мРНК элементов вакцин, сами вирусы, в том числе и коронавирус COVID-19, успешно вживляются в наши ДНК. Более того, около 8% человеческого генома составляют вирусные элементы, а включение нового ДНК в геном – одна из основ эволюции.

Мифы о вакцинации против ВПЧ

4 марта прошел Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Ранее правительство Казахстана приняло решение возобновить кампанию по вакцинации девочек в возрасте 11 лет от ВПЧ с осени 2024 года. Кампания будет проходить в рамках плана правительства по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Вирус папилломы человека – одно из самых распространенных заболеваний, передающихся половым путем. И хотя многие штаммы не представляют особой опасности для организма, некоторые из них могут вызывать рак. А два варианта вируса – 16 и 18 – ответственны за 70% всех случаев рака шейки матки. Вакцинация от ВПЧ – лучший способ предотвратить заражение опасными штаммами вирусом и избежать онкологических заболеваний, которые они вызывают. В Казахстане, по данным Министерства здравоохранения РК, ежегодно регистрируются около 1800 новых случаев рака шейки матки и порядка 600 случаев смертельных исходов.

В связи с запланированной кампанией по профилактике ВПЧ, фактчекеры, совместно с акушер-гинекологом Фатимой Касымбековой, выпустили обзор самых популярных мифов о вирусе и вакцинации от него, которые распространены в казахстанском обществе.

Так, например, совершенно несостоятельным является утверждение о том, что вакцина от ВПЧ вызывает бесплодие. Как показало исследование почти 3,5 тыс. женщин и их половых партнеров, вакцинация от ВПЧ никак не влияет на репродуктивную функцию у женщин в целом, а у пациенток, которые ранее страдали от половых инфекций, вакцина даже показала положительную связь с наступлением беременности. А обзор 26 качественных исследований с участием 76 тыс. человек подтвердил, что вакцины от ВПЧ никак не влияют на течение беременности у женщин.

Еще один популярный миф гласит, будто бы вакцина от ВПЧ сама вызывает рак шейки матки. На деле вакцина не только не провоцирует рак, но и эффективно предотвращает риск развития онкопатологии шейки матки. Тот же обзор 26 исследований показал, что среди вакцинированных женщин риск развития рака снизился на 88%.

Эффективнее всего вакцина защищает, если прививка была сделана до начала половой жизни. Поэтому вакцинацию проводят в возрасте 9-15 лет. Однако и во взрослом возрасте вакцинация не лишена смысла, так как может защитить от типов ВПЧ, с которыми человек еще не успел столкнуться. Кроме того, вакцинировать имеет смысл не только девочек, но и мальчиков. Хотя у мужчин ВПЧ вызывает рак различных органов не так часто, как у женщин, тем не менее вакцинация юношей помогает избежать ненужных рисков и предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Фейк о мошенничестве в приложении Kaspi

В мессенджере WhatsApp распространилось сообщение от том, что гражданам в приложении банка Kaspi приходит уведомление об «ограничении счета», а когда пользователь пытается нажать на кнопку «подробнее об ограничении», средства якобы переводятся мошенникам.

Рассылка существует в различных вариациях и сопровождается скриншотами экрана приложения, а иногда и аудио-сообщением: «В общем, мошенники уже вообще берега путают. Уже в самом приложении Kaspi приходит такое уведомление типа на ваш Kaspi Gold наложено ограничение, и если нажимаешь на «Подробнее об ограничении», у тебя все деньги списываются и ему на счёт переходят, прикинь. Так что аккуратнее».

Фактчекеры связались с представителями Kaspi Bank, чьи представители объяснили, что уведомления об ограничении счетов реальные, а нажатие на кнопку «Подробнее об ограничении» не приводит к списанию средств со счёта. Это позволяет только узнать детали о наложенных ограничениях.

Интересный кейс, который демонстрирует, что помимо реальных мошеннических схем, которые используют дезинформацию, существуют и фейки о мошеннических схемах, которые, вероятно, направлены на создание массовой паники у граждан или дискредитацию какой-либо финансовой организации.