Казахстан: Мифы о георгиевской ленте, правда о флаге над Рейхстагом и доклад о зомби-фейках из Китая

Мифы и правда о георгиевской ленте

Вот уже несколько лет 9 мая в казахстанском сегменте Сети становится популярным сообщение, содержащее ряд утверждений о происхождении георгиевской ленты и Ордена святого Георгия. Фактчекеры из проекта Factcheck.kz проверили несколько из них.



Так, можно встретить тезис о том, что «георгиевская лента была учреждена во время войны в Крыму против тюрков». Это правда лишь отчасти. Орден святого Георгия и дополняющая его георгиевская лента в качестве военной награды действительно был учрежден российской императрицей Екатериной II в 1769 году во время очередной русско-турецкой войны (1768—1774) между Российской и Османской империями.

При этом некорректно утверждать, что война велась исключительно против тюркских народов. Как и в большинстве подобных конфликтов, причиной русско-турецких войн были территориальные притязания, а не этнические чистки. А в самой Османской империи проживало огромное количество различных народов, включая арабов, персов, курдов, евреев, рома, греков, армян, албанцев, венгров и пр.

При этом правдой является утверждение, что Орден святого Георгия вручался участникам Туркестанского похода, а на совмещенной георгиевско-владимирской ленте носили медаль «За походы в Средней Азии». Здесь стоит отметить, что Орден святого Георгия вручался и казахским воинам, в частности, за заслуги в войне 1812 против войск Наполеона Бонапарта.

А вот утверждение, что «во время Второй Мировой войны георгиевскую ленту носили коллаборанты, воевавшие на стороне Гитлера», является манипуляцией. Как пишут фактчекеры, в открытых данных нет сведений о том, что георгиевские ленты как-то связаны с коллаборацией с нацистской Германией. Зато, учитывая, что на оккупированных гитлеровскими войсками территориях могло проживать около 88 млн советских граждан, вполне реалистичен сценарий, в котором носители лент могли стать коллаборантами.

Дело в том, что к моменту начала Великой Отечественной войны огромное количество людей, когда-то служивших в войсках Российской империи, имели Ордена святого Георгия различных степеней. Только за 1914 год в войска было отправлено около 200 тыс орденов. Причем быть обладателем «Георгия» было почётно даже при советской власти, поэтому эту награду могли открыто носить в том числе и те, кто сотрудничал с оккупационным войсками Гитлера.

Флаг над Рейхстагом

Существует несколько версий того, кто же первым водрузил флаг Советского союза над зданием немецкого парламента при взятии Берлина. Советские источники и Википедия пишут о Мелитоне Кантарии и Михаиле Егорове. В казахстанских школах рассказывают, что первыми были Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов. А в расследовании издания «Комсомольская правда» говорится, что с Григорием Булатовым был его командир Семен Сорокин.

Существует предположение, что Егоров и Кантария были выбраны в качестве героев советским руководством в угоду Иосифу Сталину. Один как представитель русского народа, а второй — грузин по национальности — как соплеменник верховного главнокомандующего.



В посвященном этой теме материале журналисты Factcheck.kz приводят документ, найденный в Центральном архиве Министерства обороны РФ, который косвенно подтверждает почти все версии сразу. В записке от начальника штаба 150 Идрицко-Берлинской дивизии Дьячкова, первыми вошедшими в Рейхстаг военными называются (в порядке перечисления в записке): лейтенант Кошкарбаев, рядовой Булатов, сержант Егоров и младший сержант Кантария.

Таким образом, все четыре красноармейца могут считаться героями.

Вдобавок к этому издание «Новая газета» ссылается на телеграмму на имя Иосифа Сталина от командира 674-го стрелкового полка Алексея Плеходанова: «Командиром взвода разведки 1 стрелкового батальона, младшим лейтенантом Кошкарбаевым, и бойцом разведвзвода полка Булатовым было водружено знамя над зданием рейхстага».

Вот что сам Рахимжан Кошкарбаев сказал о признании своего подвига в беседе для «Казахстанской правды» (архив): «Я вырос без матери, которую помню очень смутно. Воспитывался в детдоме. Как сын “врага народа” натерпелся и косых взглядов. Вступил в партию. Участвовал в штурме Берлина и водружении знамени над рейхстагом. Свидетелями тому были мои боевые товарищи, ни один из которых не позволил себе исказить правду. Всем им я бесконечно благодарен. [..] Что касается звания Героя, то это же всего лишь кусочек металла размером с ноготь, не так ли?![...]».

Искусственный интеллект и фейки об «американских биолабораториях в Казахстане»

Фейки о «биолабораториях США» уже не раз попадали в наши бюллетени (1, 2). Дезинформация о мнимых спонсорах биолабораторий и их деятельности регулярно всплывает в Сети, несмотря на опровержения фактчекеров. Однако теперь стало известно, кто, вероятно, стоит за по крайней мере за одним эпизодом возрождения зомби-фейков.

10 мая агентство Reuters опубликовало статью, со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США, о потенциальных рисках использования искусственного интеллекта противниками Соединенных Штатов. Среди прочего, в отчете говорилось о не названом новостном сайте, который, используя ИИ платформу, дал новый толчок распространению зомби-фейка об «американских биолабораториях в Казахстане». По данным издания, сайт-распространитель контролируется правительством Китая.

Как не стать соучастником мошенников

Еще одна регулярная тема наших бюллетеней — разнообразные мошеннические схемы с кражей личных или платежных данных. Как выяснили авторы Factcheck.kz, злоумышленники не только могут поживиться на неосторожной жертве мошенничества, но и втянуть в свою схему любителей выгодных покупок.

Именно поэтому в Сети часто можно встретить жалобы пользователей о том, что с банковской карты списываются деньги, несмотря на то, что её владелец ничего не покупал.

Причиной могут быть мошенники, которые обналичивают похищенные с карт средства, покупая различные товары (например, бытовую технику и электронику) и продавая их с огромными скидками. При этом конечный покупатель, даже если он не знаком с продавцом и не знает о способе приобретения товара, является соучастником мошеннической схемы.

Сама схема действует следующем образом: злоумышленники получают доступ к данным банковской карты и, используя ее, приобретают товар в онлайн-магазине. Затем подставное лицо – так называемый «дроп» – получает покупку и пересылает ее конечному приобретателю, который покупает товар за половину реальной стоимости, а мошенники получают «чистые» деньги.

Фактчекеры отмечают, что помимо опасности быть привлеченными за соучастие, любители выгодных предложений могут сами скомпрометировать свои платежные данные и, впоследствии, уже их деньгами мошенники будут расплачиваться в магазинах.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, авторы статьи советуют следующее: