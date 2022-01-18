Казахстан: Назарбаев всплыл на фоне чистки родственников и приближенных

18 января экс-президент Казахстана, которого не видели на публике с конца прошлого года, опубликовал видеообращение в попытке опровергнуть растущие разговоры о войне среди правящей элиты страны.

«Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Краткое заявление 81-летнего бывшего главы государства также было призвано положить конец слухам о том, что он бежал из страны.

«Я в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал он. Примечательно, что он при этом не назвал столицу ее новым названием – Нур-Султан.

В последний раз Назарбаева видели на публике 28 декабря, когда он приехал в Россию на неформальный саммит СНГ. Затем 8 января, когда крупнейший город Казахстана Алматы еще сотрясали беспорядки, пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай опубликовал в Twitter сообщение, заявив о безосновательности версий о том, что Елбасы бежал в Китай или Дубай. Но этого оказалось недостаточно, чтобы положить конец разговорам.

Экс-президент выступил со своим обращение на фоне того, как все большее число его родственников и близких союзников лишаются важных постов в правительстве и бизнесе.

17 января президент Касым-Жомарт Токаев издал распоряжение уволить племянника Назарбаева Самата Абиша с поста первого заместителя главы могущественного Комитета национальной безопасности (КНБ). Это произошло на фоне настойчивых слухов о том, что Абиш мог быть причастен к разжиганию кровавых беспорядков, потрясших страну в начале этого месяца.

Бывший непосредственный начальник Абиша и давний сторонник Назарбаева Карим Масимов был арестован вскоре после начала беспорядков в Алматы, и обвиняется в государственной измене и попытке насильственного захвата власти.

Также 17 января зять Назарбаева, мультимиллиардер Тимур Кулибаев, ушел с поста председателя влиятельной Палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен». В минувшие выходные других зятьев Назарбаева – Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева – сместили с постов председателей соответственно компаний «КазТрансОйл» и «КазакГаз».

Назарбаев попытался положить конец разговорам о распрях, заявляя, что давно отказался от любых претензий на власть.

«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером», – сказал он.

Однако экс-президент лукавит. До 5 января Назарбаев занимал пост председателя Совета безопасности, благодаря которому обладал значительным влиянием на силовые структуры страны. Более того, Токаев в октябре 2019 года – спустя несколько месяцев после того, как его посадили в президентское кресло – подписал указ, предоставивший Назарбаеву право вето на назначения на ключевые политические и силовые посты. Этот указ, который, по мнению некоторых аналитиков, мог быть подписан под давлением, формально ограничил возможности Токаева действовать независимо от Назарбаева.

Но 5 января Токаев сам занял пост главы Совета безопасности.

Тем не менее Назарбаев все равно пока не ушел на пенсию и продолжает возглавлять правящую партию «Нур Отан», которой принадлежит 70% депутатских мандатов в Мажилисе, нижней палате парламента. Однако это тоже может измениться.

«В скором времени президент будет избран председателем партии “Нур Отан”», – сказал Назарбаев.