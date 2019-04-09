Казахстан назначил досрочные президентские выборы на 9 июня

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустил обратный отсчет времени до следующего этапа политических преобразований в стране, объявив о проведении 9 июня досрочных президентских выборов.

65-летний Токаев сделал это заявление 9 апреля в телевизионном обращении к народу, получившем широкий зрительский охват. Пока что он не объявил о своих намерениях участвовать в предвыборной гонке.

Выборы подведут черту под чередой перемен, начавшихся 19 марта с неожиданной отставки бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Как заявил Токаев, он принял решение о проведении выборов, посоветовавшись с Назарбаевым, который продолжает оказывать значительное влияние в качестве главы Совета безопасности Казахстана.

«Мы на правильном пути, — сказал Токаев. — Поэтому я абсолютно уверен, что досрочные президентские выборы крайне необходимы».

Токаев заверил, что выборы будут честными и открытыми. Ни одно ранее проведенное в Казахстане голосование не было оценено наблюдателями от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе как абсолютно свободное и честное.

Список вероятных претендентов на президентский пост очень невелик, поскольку никакие политические деятели, не считая Назарбаева, не обладают значительным авторитетом в обществе. Помимо Токаева, одним из возможных кандидатов является дочь Назарбаева — Дарига Назарбаева, но она заняла должность спикера сената всего через несколько дней после того, как ее отец подал в отставку.

Назарбаев победил на последних президентских выборах в Казахстане, которые также прошли досрочно 26 апреля 2015 года, набрав 97,8 процента голосов. Срок пребывания на посту главы государства составляет пять лет, поэтому следующие выборы должны были пройти не позднее апреля 2020 года. Однако этот момент тоже вызывает озабоченность, поскольку согласно конституции президентские выборы должны проводиться в декабре.

Своим заявлением о выборах Токаев явно стремится развеять любые опасения по поводу политической непредсказуемости.

«Чтобы обеспечить социальную и политическую стабильность, уверенно двигаться вперед, удовлетворить потребности социально-экономического развития, необходимо избавиться от любой неопределенности», — сказал он в своем телевизионном обращении.