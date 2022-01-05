Казахстан: накал протестов растет, демонстранты берут верх

Антиправительственные протесты в Казахстане достигли еще большего накала 5 января, когда произошли длившиеся несколько часов столкновения демонстрантов с ОМОНом и Нацгвардией в крупнейшем городе страны, Алматы. Яростные столкновения между протестующими и полицией имели место и в нескольких других городах страны.

На фоне эскалации беспорядков власти отключили Интернет, фактически отрезав страну от внешнего мира. Также наблюдались перебои с телефонной связью. Почти все местные телеканалы прекратили вещание.

В кратком обращении к нации по государственному телевидению президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что за начавшимися в минувшие выходные протестами стоят «финансово мотивированные заговорщики». Он пообещал, что ответ правительства будет жестким, добавив при этом, что занял пост председателя могущественного Совета безопасности, который ранее возглавлял Нурсултан Назарбаев.

«Как глава государства ... я намерен действовать максимально жестко, – сказал он. – Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом».

Позже он также обратился к союзникам по возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой направить военную помощь для «преодоления этой террористической угрозы».

Некоторые из наиболее драматичных событий дня разыгрались в Алматы. Утром полиция пыталась остановить большие толпы людей, двигавшихся в направлении центра города, но им удалось быстро прорваться. Корреспонденты местных СМИ сообщили, что видели несколько сожженных полицейских машин.

Ближе к полудню на площади Республики группа демонстрантов из нескольких тысяч человек силой прорвалась через кордоны полиции и Нацгвардии в здание мэрии. Вскоре после этого из различных частей здания повалил черный дым.

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Информационное агентство KazTag сообщило, что у здания мэрии пострадали около 20 сотрудников Нацгвардии, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Нацгвардейцы пытаются самостоятельно эвакуировать раненых, так как поблизости нет машин скорой помощи», – написало издание.

После того, как столкновения вокруг мэрии утихли, толпы начали двигаться в сторону расположенной неподалеку алматинской резиденции президента.

В другой части города подожгли штаб-квартиру правящей партии «Нур Отан», сообщил корреспондент Радио «Азаттык». По его словам, на месте происшествия не было ни пожарных, ни сотрудников полиции.

Митинги также проходят в других регионах страны, в том числе в Мангистауской области, где, как и в Алматы и Алматинской области, до 19 января введено чрезвычайное положение.

В Актобе, городе у границы с Россией примерно в 1700 километрах к северо-западу от Алматы, около 1000 человек, как сообщается, собрались вокруг здания областной администрации, судя по всему, с намерением захватить его. Новостной сайт Orda.kz сообщил, что городская полиция не препятствует протестующим.

«Полиция Актобе заявила, что она с людьми и не поднимет на них руку», – сообщает сайт.

В Таразе, примерно в 400 километрах к западу от Алматы, глава области Бердибек Сапарбаев также сообщил о серьезных беспорядках. Подожгли по меньшей мере 10 полицейских машин, и толпа атаковала здание областной администрации и местный банк, сообщил частный телеканал КТК со ссылкой на Сапарбаева.

«На наш взгляд, сотни молодых людей попали под влияние некоей группировки. Призываю всех не поддаваться на провокации и восстановить спокойствие», – сказал Сапарбаев.

Протестующие снесли памятник Назарбаеву в Талдыкоргане. (Фото: соцсети)

Антиправительственные настроения не обошли стороной и важные экономические объекты. Сообщается, что группа рабочих на гигантском нефтяном месторождении Тенгиз на западе страны устроила пикеты и отказывается выходить на работу.

«С демонстрантами ведутся переговоры. Пока все спокойно. Некоторые даже разошлись», – сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в компании «Тенгизшевройл», занимающейся эксплуатацией месторождения.

Представители органов здравоохранения Алматы заявили, что в больницах города находятся 190 человек с полученными во время беспорядков травмами – в основном полицейских; четверо из семи человек, находящихся в реанимации, тоже сотрудники полиции.

В отчаянной попытке снизить растущий накал страстей президент Касым-Жомарт Токаев начал день с того, что принял отставку кабинета министров. Исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Алихан Смаилов, занимавший в прежнем кабмине пост первого вице-премьера.

Данный шаг указывает на то, что власти заняли более примирительную позицию по сравнению с той, что обозначил Токаев 4 января, когда он предупредил, что нарушителей спокойствия ждут последствия.

«Вновь обращаюсь к вам [с призывом] проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, – сказал он 4 января. – Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание».

Охватившая Казахстан волна протестов началась 2 января в нефтяном городе Жанаозен на западе страны, и вроде была вызвана недовольством по поводу внезапного скачка цен на автомобильное топливо. Затем протесты быстро распространились на близлежащие селения в Мангистауской области, а позже и многие другие места на западе, включая города Актау, Атырау и Актобе. К 4 января акции различного масштаба начались в десятках городов и сел.

Хотя первой искрой для протестов послужил резкий скачок цен на топливо, вскоре они переросли в общий всплеск давно сдерживаемого гнева, вызванного мнением о том, что страна плохо управляется и погрязла в коррупции. Власти пообещали вернуть топливные субсидии, но это уже никак не помогло сдержать эскалацию митингов.

После публикации в статью внисились изменения, чтобы отразить новые заявления президента.