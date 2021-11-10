Казахстан намерен закупать электроэнергию в России на фоне вызванного майнерами дефицита

Богатый энергоресурсами Казахстан, обычно не испытывающий дефицита электроэнергии, столкнулся с ее нехваткой на фоне резкого увеличения числа майнеров криптовалют. Теперь власти намерены закупать электроэнергию в России.

Момент для всего этого неудачный, т.к. Нур-Султан и без того отстает от взятых на себя обязательство по переходу с угля – обеспечивающего 70% энерговыработки – на возобновляемые источники энергии. Казахстан занимает 10-е место в мире по выбросам углекислого газа на душу населения.

Первый заместитель министра энергетики Мурат Журебеков заявил на пресс-конференции 5 ноября, что с начала 2021 года в Казахстане наблюдается рост внутреннего потребления электроэнергии на 8 процентов. Ранее темпы роста не превышали 2% в год.

Журебеков обвинил в этом майнеров, перебравшихся в Казахстан из Китая этим летом после того как последний запретил майнинг на своей территории, сославшись на опасения по поводу ущерба для экологии и финансовых рисков со стороны криптовалют.

Китайских майнеров привлекли в Казахстан дешевая электроэнергия и благоприятная нормативно-правовая среда. Согласно данным, собранным Кембриджским университетом, Казахстан внезапно вышел на второе место в мире по добыче криптовалют: доля страны увеличилась с 1,4% в сентябре 2019 года до более чем 18% в августе 2021-го.

Чтобы удовлетворить возросшие потребности в электроэнергии, Казахстан нарастил ее потребление по коридору перетока с Россией. Эта единая сеть, созданная при СССР, предназначена для уравновешивания энергетических потребностей двух стран. Но оговоренные объемы перетока не способны покрыть внезапно возросшие потребности Казахстана.

В результате Казахстан в последние месяцы в разы превысил установленные объемы, и РФ усмотрела в этом возможность заработать. В конце октября российская государственная холдинговая компания «Интер РАО» объявила о планах начать поставлять электроэнергию в Казахстан (где этой зимой ожидается ее острый дефицит) по более высоким коммерческим ценам.

Журебеков из Минэнерго подтвердил факт переговоров, но ничего не сообщил об обсуждаемых условиях. Он однако подчеркнул, что быстрых решений нет, т.к. для создания новых генерирующих мощностей для покрытия возросшего спроса потребуется как минимум пять лет и 1,5 миллиарда долларов.

Энергетический кризис подчеркнул неспособность Нур-Султана выработать последовательную политику в отношении криптовалют и майнинга.

Международный финансовый центр «Астана» сообщил, что с 26 октября при покупке криптовалют розничными инвесторами через биржи, деятельность которых зарегистрирована на платформе центра, итоговая стоимость цифровых активов не должна превышать 10% годового дохода инвесторов.

Кроме того 4 ноября верхняя палата парламента Казахстана приняла новый закон, согласно которому Министерство цифрового развития будет осуществлять контроль за майнерами. Частично этот шаг направлен на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно этому закону, министерство теперь будет регулировать деятельность 55 официально зарегистрированных майнинговых ферм.

Но данный шаг не коснется нелегальных майнеров, прячущихся в частных квартирах, а также на различных промышленных объектах. По словам Журебекова, их число постоянно растет, несмотря на попытки правительства искоренить подобную деятельность и взимать с нелегалов более высокие тарифы на электроэнергию.

29 октября президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики Магзуму Мирзагалиеву в кратчайшие сроки выявить незаконных майнеров и обеспечить регулирование сектора.

«Мы не можем просто так наблюдать, как "серые" майнеры потребляют электроэнергию и таким образом способствуют возникновению дефицита в нашей стране», – сказал Журебеков.