Казахстан намерен осуществить отстрел 80 тысяч сайгаков

Власти Казахстана объявили о планах отстрела антилоп-сайгаков. Это делается по требованию фермеров, жалующихся, что эти находящиеся под угрозой исчезновения животные наносят ущерб посевам и пастбищам.

29 июня представитель Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев объявил, что будут уничтожены 80 000 голов сайгаков. Это количество составляет около одной десятой суммарной численности популяции этой антилопы в западном Казахстане.

Предполагаемый отстрел приводит в ужас защитников животных, хотя само возникновение мысли о его необходимости, по-видимому, говорит о том, что меры, принимавшиеся за последние годы для восстановления численности сайгаков, были весьма успешными.

Брекешев сказал, что планы массового отстрела животных были разработаны с участием специалистов и приняты в качестве крайней меры для предотвращения случаев контакта между антилопами и сельскохозяйственными животными.

«На сегодня в той же Западно-Казахстанской области сайгаки заходят не только на территорию пастбищ, но уже и на посевные площади. Это определенная проблема», — сказал он.

Жалобы фермеров стали особенно многочисленными начиная с прошлого года; утверждается, что ситуация ухудшается.

«[В прошлом году] мы [их], по крайней мере, отгоняли, не так много было голов. В этом году еще больше [поголовье сайги], и сейчас уже половина поля у меня потравлено», — сказал казахской службе РСЕ/РС Баыуржан Сабанов, фермер из Жанибекского района Западно-Казахстанской области.

Брекешев не уточнил, кто именно будет отвечать за отстрела. Однако он отметил, что туши будут отправлять на мясоперерабатывающие заводы.

Несмотря на эту меру по сокращению популяции, действующий сейчас запрет на охоту на сайгаков остается в силе до 2023 года, заявил государственный Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Угрозы численности популяции сайгаков исходят с двух направлений.

С одной стороны, есть браконьеры, которые охотятся на этих животных ради их рогов, ценящихся на черном рынке за их предполагаемые лечебные свойства. Браконьерство карается в Казахстане лишением свободы на срок до пяти лет. Насильственные действия по отношению к государственным лесничим могут повлечь 10-летний тюремный срок. В феврале 2020 года суд приговорил к пожизненному заключению троих мужчин, которые годом раньше избили до смерти 52-летнего егеря Ерлана Нургалиева.

Другим фактором, который время от времени приводит популяцию сайгаков на грань исчезновения, являются периодические массовые вымирания. В 2015 году официальные органы сообщили, что около 134 000 сайгаков умерли от болезни, вызывающей у них сильный жар, болезненные опухоли и одышку. В прошлом было отмечено несколько волн таких вымираний, и ученые так и не пришли к окончательному согласию относительно их причины.

Однако численность популяции восстанавливается. Представители Министерства экологии говорят, что в этом году численность сайгаков превысила 1,3 миллиона особей, в то время как в 2006 году она была исчезающее малой — всего 50 000 голов. На долю популяции, живущей в Казахстане, приходится около 95 процентов суммарной численности животных.

Экологи критикуют планы отстрела. Директор по природоохранным программам Казахстанской ассоциации биоразнообразия Алена Кривошеева говорит, что сомневается в достоверности данных о масштабах ущерба, который причиняют антилопы.

Кривошеева выразила беспокойство, что отстрел может вызвать всплеск браконьерской деятельности. Нечто подобное произошло в 1970-х годах, когда фермеры получили разрешение охотиться на этих животных, что привело к сокращению популяции в два раза всего за год, сказала она РСЕ/РС.

«Сайгак, вообще, тут всегда обитал. Это люди сюда вторглись […], расширяют посевные площади, пастбища, и это люди отвоевывают у сайгака какие-то его места», — сказала она.