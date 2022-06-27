Казахстан: наметился прогресс в создании киноконтента на родном языке

Отныне Губка Боб Квадратные Штаны говорит еще и по-казахски.

С начала этого года к нему присоединились множество других полюбившихся персонажей двух популярных детских каналов, транслируемых в Казахстане, – американского Nickelodeon и французского TiJi.

Для многих казахскоязычных семей это стало приятным сюрпризом.

«Мой ребенок наконец может смотреть яркие, увлекательные, качественные мультфильмы, – сказала Eurasianet.org домохозяйка из пригорода Алматы Айнаш Дуйсебаева. – Раньше мой сын смотрел только “Балапан” – единственный детский канал, доступный на казахском языке, который он понимает, хотя мультфильмы на английском и русском языках гораздо интереснее».

Этого события, которое стало возможным благодаря финансовой поддержке Министерства информации и социального развития, давно ждали люди, сетующие на нехватку казахскоязычного контента. Даже спустя 30 лет независимости русский язык продолжает доминировать в сфере высокотехнологичных развлечений, не говоря уже об общении на официальном и деловом уровнях.

Айгуль Ракишева, научный сотрудник проправительственной организации «Казахстанский институт социального развития», будучи руководителем проекта по «казахификации» каналов Nickelodeon и TiJi, открыто признает существование проблемы. Отчасти она обусловлена дефицитом представителей творческих профессий, таких как сценаристы и режиссеры, которые могут работать на казахском языке, сказала Eurasianet.org Ракишева. По ее словам, недостаток финансирования также препятствует созданию культурных продуктов, рассчитанных на казахскоязычную аудиторию.

Ключевым фактором, обуславливающим наличие этой проблемы, является, как это ни парадоксально, низкий спрос. Кинопрокатчики отмечают, что зарубежные картины с русским дубляжом собирают аудиторию в два раза больше, чем фильмы на казахском языке. Популярный научный журнал для подростков «Ойла» («Думай») был вынужден прекратить выпуск своего казахскоязычного издания в 2016 году, спустя всего шесть месяцев после запуска, потому что русская версия продавалась гораздо лучше.

Одно из объяснений существующих тенденций на рынке кроется в разрыве между городом и деревней. Люди с более высокими доходами и возможностью посещать кинотеатры и книжные магазины, как правило, живут в городах. Вместе с тем уровень доступа к образованию на казахском языке в трех крупнейших городах страны – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте – не соответствуют количеству проживающих в этих городах этнических казахов.

Литературный критик и поборник казахского языка Абиль-Серик Алиакбар привел конкретные цифры в статье, опубликованной в июне прошлого года. Несмотря на то, что восемь десятых жителей столицы Нур-Султана составляют казахи, пишет он, в 2020-21 учебном году в русскоязычных школах обучалось 85 тысяч учеников, в то время как в школах с казахским языком обучения эта цифра была лишь незначительно больше – около 108 тысяч учеников. Аналогичная динамика наблюдается и в других крупных городах.

Однако предлагаемое Алиакбаром решение заставит многих содрогнуться.

«Пришло время разделить школы на казахские и русские, в зависимости от этнического состава учащихся, – утверждает он. – Тогда количество казахских школ в трех [крупнейших] городах увеличится».

В сфере высшего образования ситуация только усугубляется. В университетах, как правило, наиболее доступными являются учебники на русском или даже английском языках.

В попытке частично заполнить этот пробел в прошлом году власти профинансировали перевод на казахский язык 100 мировых научных бестселлеров. В списке в основном значились книги по гуманитарным наукам, в том числе известные (хоть и сильно устаревшие) произведения, такие как «История западной философии» Бертрана Рассела и «История искусства» Эрнста Гомбриха. Затем власти разослали 10 тысяч экземпляров каждого издания в учебные заведения по всей стране.

Ракишева утверждает, что спрос растет, несмотря на все препятствия.

«Мы уже ведем переговоры с зарубежными телеканалами о возможности дальнейшего сотрудничества и совместного производства местного контента», – сказала она.

Свою лепту вносит и геополитика.

Традиционно кинопрокат в Казахстане осуществлялся опосредованно российскими компаниями, которые, как правило, приобретали права на прокат фильмов на большей части постсоветского пространства. Коммерческая выгода заключалась в том, что российские дистрибьюторы создавали качественный русский дубляж, а сублицензиаты распределяли фильмы по кинотеатрам и занимались маркетингом. Однако из-за войны в Украине крупнейшие американские студии прекратили сотрудничество с российскими компаниями.

«Зарубежные производители контента будут осваивать новые рынки, и Казахстан вполне может представлять для них интерес в этом отношении», – говорит Ракишева.

Пока рано говорить о том, как это повлияет (и повлияет ли вообще) на языковой вопрос, но одна из возможностей заключается в том, что приобретение права на прямую дистрибуцию фильмов может заставить компании всерьез задуматься об адаптации контента для носителей казахского языка.

Определенные усилия предпринимаются и на низовом уровне. Одним из примеров является страница Qazaq Grammar в Instagram, благодаря которой 50 тысяч подписчиков учатся грамотно писать и говорить на казахском языке, а также избегать распространенных грамматических ошибок.

По словам основателя проекта Нурсултана Багидоллы, его страница не выполняет функции языковых курсов в общепринятом смысле; основная его цель – органично внедрить казахский язык в современный онлайн-контент через мемы и комиксы.

Другая инициатива была предпринята молодежной группой под названием QazaqshaJaz («Пиши на казахском языке»). Их подход можно охарактеризовать как активистский. Летом 2020 года члены группы организовали массовую кампанию по размещению сообщений на корпоративных аккаунтах в социальных сетях, требуя обеспечить маркировку и рекламу на казахском языке. Похоже, их усилия увенчались определенным успехом, поскольку многие бренды впоследствии стали чаще использовать казахский язык.

Есть подвижки и на законодательном уровне. В конце прошлого года парламент принял закон об обязательном использовании казахского языка в рекламе и меню. Координатор QazaqshaJaz Алия Сари утверждает, что решение парламентариев стало результатом неустанных обращений ее группы к чиновникам.

Сари сказала Eurasianet.org, что следующий шаг – добиваться принятия аналогичных законодательных мер в отношении онлайн-контента.

По мнению Сари, пришло время окончательно разрубить этот «гордиев узел», и сейчас ставки как никогда высоки.

«Контент на казахском языке необходим как воздух, чтобы обеспечить активное участие казахскоязычных граждан в жизни страны, – сказала она. – Это не только удовлетворит потребности носителей казахского языка, но и будет способствовать социально-экономическому прогрессу».