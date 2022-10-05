Казахстан наносит ответный удар в ссоре с Россией из-за украинского посла

В августе Врублевский (слева) был вызван для консультаций с замминистра иностранных дел Ермухамбетом Конуспаевым в Астане. (Фото: МИД Казахстана)

5 октября Казахстан нанес России ответный удар после того, как его посол в Москве был вызван в МИД, где получил выговор за агрессивные антироссийские высказывания украинского посланника в Астане.

Это дипломатическое противостояние проливает свет на неприятные разломы, возникающие в некогда прочных отношениях между союзниками в результате продолжающегося вторжения российских сил в Украину.

Казахстан всячески старается не занимать однозначной позиции, воздерживаясь от прямой критики войны и в то же время постоянно заявляя о поддержке территориальной целостности Украины. В свою очередь, Москва пытается перетянуть Астану на свою сторону, используя в наиболее заметных попытках такого рода непростые вопросы межэтнических отношений.

В конце августа посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал Москве превосходный повод для возмущения, когда сказал в интервью казахстанскому видеоблогеру, что украинские силы намереваются «убить как можно больше русских».

Уже через день Врублевского вызвали для консультаций с замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбетом Конуспаевым. Тот вручил украинскому после ноту протеста, в которой говорилось «о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства».

Полугосударственная Ассамблея народов Казахстана, созданная для поддержки гармонии в межэтнических отношениях, также осудила Врублевского в заявлении от 30 августа.

«В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», — заявила Ассамблея.

Этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить волну гнева со стороны России. Некоторые комментаторы в социальных сетях обрушились на Казахстан, критикуя его за действия, не соответствующие духу союзничества, которое подразумевает членство этой страны в возглавляемой Москвой Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В начале января, когда Казахстан потрясли политические волнения, президент Касым-Жомарт Токаев задействовал положение хартии ОДКБ о взаимной оборонной помощи. Многие в России утверждают, что Астана не проявляет должной благодарности за быстрый ответ Москвы на эту просьбу.

Вскоре после начала скандала в нем приняла участие и пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, заявившая, что высказывания Врублевского «лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима».

Не остановившись на этом, Захарова намекнула, что украинский посол пытается разжечь межэтническую вражду в самом Казахстане, хотя из контекста его исходного интервью явно следовало, что он имел в виду именно российские силы, вторгшиеся в его страну.

«Невозможно вообразить, как посол – лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, – в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку», — сказала она.

По прошествии нескольких недель Москва решила вновь поднять этот вопрос.

4 октября посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД, где ему предложили объяснить, почему Врублевский до сих пор не выслан из Казахстана, как якобы было обещано России.

Как сообщали СМИ, 8 сентября Врублевский уехал из Астаны в Киев, в связи с чем многие предполагали, что его должны немедленно заменить. Однако впоследствии он вновь появился в столице Казахстана, что сильно разгневало официальных представителей России.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар “никогда не вернется” в Астану, не выполнены, — сказала 4 октября пресс-секретарь российского МИД Захарова, используя оскорбительное название украинцев, часто встречающееся в речи кремлевских ораторов. — [Кошербаеву] было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации».

Пресс-секретарю Министерства иностранных дел Казахстана Алибеку Смадиярову тональность высказываний Захаровой не понравилась: он заявил, что она «диссонирует с характером союзнических отношений Казахстана и России, как равноправных стратегических партнеров».

Сейчас, судя по всему, чиновники надеются, что эта проблема разрешится сама по себе.

Смадияров объявил, что правительство Казахстана получило из Киева официальный запрос на назначение нового посла Украины в Астане.

«Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», — сказал он репортерам.