Казахстан: народ против полиции

Фигурист Денис Тен, бронзовый медалист Олимпийских игр, был грациозной звездой на льду и образцовым гражданином вне его — словом, полной противоположностью всей той гнили, которая пронизывает правоохранительные органы Казахстана.

В июле прошлого года, когда Тен получил смертельное ножевое ранение в стычке с преступниками, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля в центре Алматы, общественное мнение обрушилось с резкой критикой на полицию, репутация которой уже давно находится на чрезвычайно низком уровне.

Возмущение было настолько громким, что алматинский театральный коллектив АРТиШОК даже создал на основе высказываний людей по этому поводу спектакль под названием Punch in the Face («Удар в лицо»). В этой пьесе актеры выходили к микрофону и зачитывали реальные сообщения из Facebook и статьи, написанные сразу после убийства Тена.

На заднем плане маячили статисты в полицейской форме. Время от времени какой-нибудь из полицейских переставал жевать лапшу и отбирал у выступающего микрофон.

«Мы не хотели показать полицейских плохими и злыми или добрыми и хорошими, — сказала творческий директор группы АРТиШОК Галина Пьянова. — [В нашей постановке] они были просто безразличными».

Со дня смерти Тена прошло полгода. Двоим мужчинам, арестованным по этому делу и обвиненным в краже и убийстве, грозят длительные сроки тюремного заключения. Также может быть осуждена женщина, которую считают сообщницей.

Но ни прошедшее время, ни перспектива осуждения предполагаемых убийц никак не помогают улучшению образа полиции.

В начале этого года репутация полиции получила очередной удар, когда один из старших офицеров полицейского училища, находящегося в центральном городе Караганде, появился в видеоклипе, в котором он выступал с праздничными поздравлениями в стиле, подходящем скорее деятелю преступного мира.

«Желаю нашему братству процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки тоже могли использовать наши связи», — сказал он, снимая себя на видео на фоне группы радостно приветствующих его речь коллег. В том же ролике он беззаботно уподобляет полицию «банде».

Видеозапись попала в сеть и широко распространилась в ней, породив волну насмешек и негодования в социальных сетях. Реакция была настолько бурной, что снявшийся в ролике офицер был уволен.

Если убийство Тена стало «поворотным событием, сделавшим ненависть и недоверие к полиции вопросом общественной значимости», то ставшая вирусной видеозапись помогла укрепить отрицательное отношение к правоохранительным органам, сказала Эрика Марат, доцент вашингтонского Университета национальной обороны и автор книги о реформах полиции в бывшем СССР.

Авторитарное руководство Казахстана остро осознает, что усиливающаяся непопулярность полиции может породить впоследствии и более масштабные проблемы.

Во время традиционной предновогодней беседы со специально отобранными журналистами 78-летний президент Нурсултан Назарбаев признал, что дело Тена вызвало волнения, и призвал создать «полицию нового типа». В частности президент предложил увеличить количество полицейских, набираемых из числа выпускников юридических факультетов.

8 января замминистра внутренних дел Жанат Сулейманов объявил, что в течение следующих трех месяцев пройдут обучение около 1200 полицейских именно того типа, который рекомендовал Назарбаев. В то же время Сулейманов сообщил, что число полицейских училищ будет сокращено с 12 до 5, что говорит о смещении акцента с количества на качество.

Тем временем министр внутренних дел Калмуханбет Касимов провозгласил еще более масштабную перестройку полиции. Касимов сказал в декабре, что из правоохранительных органов будут уволены около 450 руководящих работников и других администраторов, а сэкономленные таким образом десятки миллионов долларов пойдут на зарплаты обычных полицейских.

Но меры такого рода — всего лишь «декларативные», сказала Бакытжан Торегожина, видная активистка гражданского общества, которая следит за деятельностью полиции уже на протяжении двух десятилетий.

Слова уволенного офицера из Караганды о «связях» более чем актуальны в правоохранительной системе, в которой клановость теперь уже абсолютно вытеснила компетентность, сказала активистка в интервью Eurasianet.org.

«Полицейских старой закалки, у которых была лучшая подготовка и более высокий уровень профессионализма, вытолкнули на пенсию и заменили прихлебателями, которые затем брали на работу своих собственных прихлебателей. Полиция становится все больше и больше похожа на преступное сообщество», — сказала она Eurasianet.org.

Одной из ключевых причин возмущения общественности убийством Тена, сказала Торегожина, было то обстоятельство, — ни для кого, по ее словам, не являющееся секретом, — что автомобильные кражи совершаются под покровительством полиции. Торегожина утверждает, что полицейские закрывают на них глаза, извлекая из этого выгоду.

Но те, кто принимает политические решения, в основном не обращают внимания на мнение Торегожиной и ей подобных. И это может быть главным препятствием на пути любых реформ.

Более того, людей, подобных Торегожиной, не только не слушают, но считают врагами. Во время празднования Дня независимости, отмечавшегося в прошлом году 17 декабря, активистка решила не выходить из своей квартиры после того, как заметила стоявшую у дома патрульную машину. В дни крупных праздников полицейские регулярно задерживают активистов на некоторое время, чтобы не допустить их участия в несанкционированных митингах.

На этот раз 17 декабря были задержаны десятки деятелей гражданского общества. Этот день совпал также с годовщиной двух кровавых событий в истории Казахстана — антисоветских выступлений 1986 года в Алматы и восстания нефтяников в Жанаозене, произошедшего в 2011 году. В последнем случае полиция расстреляла множество безоружных, убегавших людей, которые в течение нескольких месяцев митинговали за повышение заработной платы.

В 2012 году, через год после событий в Жанаозене, Торегожина провела 15 суток в заключении за то, что планировала провести в День независимости политическую демонстрацию.

Поскольку режим, не заинтересованный в более масштабных политических переменах, регулярно пользуется подобными репрессивными методами, есть сомнения в том, что обсуждающейся сомнительной реформы полиции будет достаточно для изменения ее восприятия общественностью.

Эрика Марат из Университета национальной обороны считает, что этого не произойдет. Более того, такие меры, принятые по инициативе сверху, скорее всего приведут лишь к «косметическому ремонту» существующих методов работы полиции, сказала она.