Казахстан: неверная информация о прививках способствовала вспышке кори

В конце 2023 года в Казахстане произошла вспышка кори, которой заразились более 20 тыс. человек. Ведущие эксперты в сфере здравоохранения утверждают, что вспышку, скорее всего, подстегнула неверная информация о прививках.

Базирующийся в Астане исследовательский центр PaperLab недавно провел экспертную дискуссию для обсуждения темы роста заболеваемости корью и роли неверной информации в распространении заболевания. Основой для обсуждения стало проведенное PaperLab исследование об иммунизации в Казахстане, включая вопрос предоставления медицинскими работниками «ложных» или необоснованных отводов от прививок.

Одна из экспертов-докладчиков, эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Манар Смагул, отметила, что десять лет назад большинство людей, просивших об освобождении от вакцинации, ссылались на религиозные убеждения. Сегодня подавляющее большинство тех, кто добивается отвода, делают это по «личным причинам», сказала она.

Эксперты утверждают, что дезинформация вокруг пандемии COVID-19 и предполагаемой опасности различных вакцин против коронавируса является одним из основных факторов, лежащих в основе тенденции отказа от вакцинации. В 2022 году Смагул была соавтором исследования, по результатам которого был сделан вывод, что прививки, которые делали в Алматы, обладали «высокой эффективностью» против COVID-19.

Исследование PaperLab по поводу освобождения от иммунизации показало, что медицинские работники в Казахстане очень легко дают отвод от прививок. В 2020 году, когда разразилась пандемия коронавируса, работники здравоохранения выдали 200 тыс. временных и 2500 постоянных отводов.

«Работники здравоохранения склонны переоценивать риски вакцинации, что порождает проблему уклонения [от прививок] на основании необоснованных (ложных) медицинских отводов, особенно в случае с маленькими детьми», – говорится в исследовании PaperLab, опубликованном в 2022 году. – По оценочным данным опрошенных экспертов, основанных на их личном опыте, необоснованными могут быть 20-50 процентов медицинских отводов».

Большое количество медотводов «подчеркивает пробелы в плановой вакцинации детей, которые, вероятно, будут усугубляться на фоне проблем с информированием населения о вакцинации, связанных с пандемией COVID-19», – добавили в PaperLab в своем заявлении.