Казахстан: независимые СМИ проигрывают блогерам и инфлюенсерам конкуренцию за рекламу

По сообщениям, звезда Instagram Нурлан Батыров заработал в 2018 году 100 тысяч долларов на своей деятельности в соцсетях. (Фото: Скриншот с Instagram)

В Казахстане западные интернет-гиганты и блогеры отбирают рекламные деньги у независимых СМИ, тем самым увеличивая угрозу существованию последних.

В июле в Алматы закрылся ежемесячный деловой журнал «Бизнес.Life», выходивший с 2007 года. На его сайте висит объявление, что «издание журнала временно приостановлено».

Коммерческий директор «Бизнес.Life» Неля Оспанова позже сообщила Eurasianet.org, что журнал испытывал значительные финансовые трудности из-за нехватки доходов от рекламы, а пандемия коронавируса только усугубила ситуацию.

В последние годы рекламодатели в Казахстане, как и в большинстве других стран, начали переходить на более прямые способы донести информацию до потребителей, обращаясь к компаниям вроде Google и Facebook. В том, что касается формы преподнесения информации, многие компании работают с популярными блогерами и интернет-знаменитостями, обладающими большим числом подписчиков в социальных сетях.

Цифры рисуют невеселую картину.

По данным исследовательского агентства TNS Central Asia, объем рекламы в печатных изданиях в первой половине текущего года снизился на 42 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. Радио и телевидению не намного легче: падение составило 40 и 14 процентов соответственно. TNS Central Asia провело грубый подсчет того, сколько отдельных рекламных объявлений было представлено в каждом формате.

Исследователь TNS Central Asia Татьяна Груздо сообщила Eurasianet.org, что резкое падение было связанно непосредственно с пандемией.

Однако проблема наблюдалась еще до коронавируса: объем рекламы в печатных СМИ в первой половине 2019 года упал на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Радио и телевидение потеряли 17 и 7 процентов соответственно.

Согласно прогнозу Министерства информации и общественного развития, по результатам всего 2020 года падение доходов от рекламы может составить 60 процентов. Правительство попыталось помочь, освободив СМИ от налогов и обязательных отчислений из фонда оплаты труда до 1 октября.

Реклама через инфлюенсеров

«Тойота Мотор Казахстан» – одна из компаний, которые все чаще обращаются к инфлюенсерам. Реклама новых моделей осуществляется посредством конкурсов, в которых могут принять участие люди, подписанные на страницы компании в социальных сетях. А распространением информации занимаются именно звезды Instagram, YouTube и пр.

По словам директора по маркетингу «Тойота Мотор Казахстан» Болота Султанкулова, это логичный шаг, т.к. больше людей потребляют контент инфлюенсеров чем новостных сайтов.

По словам Султанкулова, звезды соцсетей способны создать нечто запоминающееся, особенно если они лично принимают участие в маркетинговых акциях, предусматривающих прямое общение с людьми.

«Даже через несколько лет люди с радостью вспоминают, как все было классно, – сказал Султанов. – Останутся ли у них такие же воспоминания о рекламе в прессе или на телевидении? Не думаю».

Но довольных клиентов, похоже, ждут дополнительные расходы, потому блогеры и инфлюенсеры начинают понимать, какую важную роль они играют в цепочке по производству рекламы.

На прошедшем недавно медиа-фестивале Нурлан Батыров, получивший известность в качестве продюсера контента на видеоплатформе Vine (предшественнице ныне вездесущего Tik-Tok), рассказал, как в 2015 году заработал на этом первые деньги.

«Мы даже не знали, что на вайнах можно зарабатывать! Наш первый опыт был такой. Нам написала девушка и попросила порекламировать ювелирную продукцию. О деньгах речи не было, я рассчитывал на сумму примерно в 10 тыс. тенге. Работники кино всегда бедные, то есть проекты, то нет. Мы отсняли вайн и девушка заплатила 100 тыс. тенге. Наша реакция: Что? Так можно было?», – поделился Батыров, на Instagram-аккаунт которого подписано 1,2 миллиона человек.

По данным журнала Forbes, в 2018 году Батыров заработал на своей деятельности в социальных сетях более 100 тысяч долларов.

Сейчас в Казахстане популярные блогеры требуют до 1 тысячи долларов за 15-секундную историю в Instagram, содержащую рекламный контент. Обычная публикация, которая останется на странице дольше, может стоить вдвое дороже.

Для сравнения: адверториал с 10 фотографиями в деловой газете «Курсив», являющейся коммерческим партнером «Уолл-стрит джорнэл», можно приобрести всего за 500 долларов.

Оспанова из ныне закрытого «Бизнес.Life» отметила, что между этими платформами есть различие. По ее словам, инфлуенсеры и блогеры могут привлечь большое количество пользователей, но традиционные СМИ придают больше престижа.

По крайней мере, именно это предположение лежит в основе стратегии новостного сайта Vlast.kz. Это издание пыталось повысить свой имидж как агрессивного и заслуживающего доверия источника информации, не уклоняясь от освещения вопросов, которые игнорируются более кроткими, проправительственными СМИ. Яркий тому пример – зачастую неадекватная реакция правительства на коронавирусный кризис или политические протесты. Vlast.kz был «на острие атаки», публикуя острые и скептические репортажи.

В 2016 году Vlast.kz ввел платный доступ, предложив читателям платить около 70 долларов в год за подписку. Но эта инициатива не увенчалась успехом.

По словам генерального директора издания Вячеслава Абрамова, большинство читателей не понимали, почему они должны платить за информацию, находившуюся в открытом доступе на других сайтах. Рекламодатели тоже были обеспокоены, т.к. из-за платного доступа часть аудитории сайта не видела их рекламу.

Два года спустя сайт отказался от этой модели и начал искать другие источники дохода.

«Мы реализуем специальные партнерские проекты, придумываем разные форматы контента, даже игры, проводим офлайн-мероприятия с платным участием. Все это составляет ощутимую долю нашего дохода», – сказал Абрамов Eurasianet.org.

Редакция недавно ввела систему пожертвований, аналогичную той, которую внедряет британская газета «Гардиан».

«Без этого нам будет все труднее и труднее выживать, так как Google и Facebook отбирают у нас хлеб, а рынок рекламы смещается в сторону законодателей моды в социальных сетях», – добавил Абрамов.

«Госзаказ»

У испытывающих трудности СМИ есть и другой выход, но те из них, кто хочет сохранить независимость, стараются держаться от него подальше. Речь идет о печально известной программе так называемого «государственного заказа». Данной инициативой, запущенной в 2010 году, предусматривается предоставление государственных субсидий средствам массовой информации, готовым печатать предлагаемые властями материалы, которые зачастую имеют явно пропагандистский оттенок.

Защитники свободы СМИ подвергают госзаказ критике за непрозрачность процесса и скудность информации о критериях отбора СМИ, имеющих право на получение средств.

В ходе собственного расследования новостной сайт The Village обнаружил, что в 2019 году правительство выделило на госзаказ 49 миллиардов тенге (около 130 миллионов долларов), но эти деньги были распределены без обычных в случае с госконтрактами открытых тендеров.

Правительство настаивает на том, что подобная финансовая поддержка помогает развитию медиаиндустрии, защищая ее от давления рынка и снижая привлекательность иностранного контента. Независимые журналисты придерживаются иной точки зрения.

«Система государственного информационного заказа – это зло. СМИ стали слабее, чем могли бы быть, потому что на протяжении многих лет они как наркоманы зависят от госзаказа. Это ослабляет конкуренцию, так как получателям бюджетных средств не нужно бороться за эти деньги», – сказал Абрамов.