Казахстан: Незащищенность сельхозработников бьет по экономике

На сегодняшний день трудовые отношения в сфере сельского хозяйства в Казахстане большей частью строятся на основе устных договоренностей, что препятствует формированию долгосрочных отношений и защите трудовых прав работников сферы. Значение имеют и сложности с созданием профсоюзов, что связано со многими факторами, в числе которых сезонный характер деятельности, организационное устройство многих предприятий сферы, их географическая удаленность, что также препятствует возможности самоорганизации и созданию сетей взаимоподдержки среди работников отрасли. В свою очередь проблемы с наличием интернета в регионах сказываются на уровне их цифровой и правовой грамотности.

Как следствие с каждым годом занятость в сфере снижается, а вклад в ВВП сельского хозяйства в Казахстане, стране с огромным потенциалом в этой сфере, составляет всего 4% ВВП. Это происходит на фоне растущей молодежной безработицы и прогнозируемого роста числа трудоспособной молодежи, которая будет выходить на рынок труда в стране в ближайшие годы, многочисленных государственных программ по сокращению молодежной безработицы и увеличения трудовой эмиграции из Казахстана на сельхозработы в другие страны.

Цена бездействия

Потенциал развития сельского хозяйства в Казахстане рассматривается как конкурентное преимущество страны, что связано с обеспеченностью земельными ресурсами. Тем не менее доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана не только остается низкой, но и падает: в 2023 году она составила всего 4,3%, по сравнению с 5,2% в 2022-м.

На сегодняшний день сельхозсектор испытывает ряд системных проблем. На фоне использования устаревших технологий и изношенной сельхозтехники, низких заработных плат и нехватки средств у аграриев происходит последовательное сокращение численности работников сферы. В 2023 году она составляла 12,2% от общего числа занятых, тогда как в 2010-м – почти треть от всех занятых в экономике и являлась наиболее высоким показателем среди всех отраслей на тот момент.

В итоге на сегодня существует общая нехватка кадров в сельском хозяйстве, в том числе и квалифицированных, низкая производительность труда, и в целом катастрофическое падение престижа профессии.

В то же время в стране существуют проблемы с занятостью, особенно молодежи и особенно в сельских районах Казахстана, зачастую камуфлируемой понятием «непродуктивная самозанятость». С учетом прогнозируемого в ближайшие годы роста числа трудоспособной молодежи Казахстана, которая будет выходить на рынок труда, эта тенденция будет усугубляться.

Кроме нагрузки на инфраструктуру крупных городов в стране, которые не выдерживают переезда из сел вчерашних сельских жителей, данная ситуация грозит ростом протестного потенциала неустроенной молодежи.

Правовая незащищенность работников сферы

Одной из ключевых причин проблем в сельхозсекторе является низкий уровень защиты трудовых прав работников сферы. Зачастую они работают без трудовых договоров, на основе устных договоренностей, и потому не могут обращаться в трудовые инспекции или другие институты, призванные защищать трудовые права работников.

Данные исследования Eurasian center for people management (ECPM) подтверждают наличие этих проблем: работники сферы сельского хозяйства указывали, что часто сталкиваются с нарушениями трудовых прав, что, на их взгляд, связано с отсутствием трудовых договоров с четко оговоренными условиями работы: случаев, за которые несут ответственность работники, и, соответственно, их трудовыми правами. Данная ситуация влечет за собой то, что наличие любого спора, возникающего в ходе трудовой деятельности, решается в пользу работодателя.

Кроме того, наемные работники сельхозсферы отметили, что если обращаться в специальные структуры, то сама процедура, требующаяся при отсутствии трудового договора и направленная на то, чтобы доказать, что работник действительно выполнял определённый объем работ, является очень сложной, и потому ее осуществление даже не рассматривают.

«Сложно сделать эту работу. Тот же трудовой инспектор должен приехать на предприятие, опросить человек десять, чтобы собрать доказательства, что работник приходил на работу. Никто не будет это делать, слишком большая нагрузка», – сообщил в рамках исследования на условиях анонимности один из работников сферы сельского хозяйства Алматинской агломерации.

В числе других нарушений трудовых прав указывались сверхурочная работа, вычет из заработной платы денег за падеж или потерю скота, увольнение работников в случае болезни.

«В сельском хозяйстве нет официального договора, только устное соглашение. Поэтому бывает такое: берут на работу, и не платят», – добавил другой работник (мужчина, 38 лет, Мангистауская область).

«Плюс трудового договора в том, что все подписали трудовой договор и все, работник будет свою выполнять работу, работодатель будет исполнять свою часть. Но это нигде не прописывается и нигде это не соблюдается. Отсюда и все проблемы», – отметил еще один труженик сферы (мужчина, 35 лет, Алматинская агломерация)

Проблемы создания профсоюзов и самоорганизации

В сфере сельского хозяйства также существуют сложности, связанные с созданием профсоюзов. Значение имеют и организационное устройство предприятий сферы, географическая удаленность предприятий, что также препятствует мобильности работников и является объективным препятствием на пути создания профсоюзов. В частности, на крупных предприятиях, где работают большие коллективы, работодатели зачастую вынуждены идти на условия коллектива, который выступает как единая сила. Усугубляет ситуацию с точки зрения защиты трудовых прав и сезонный характер деятельности, что изначально препятствует долгосрочному характеру деятельности и вытекающим социальным гарантиям.

Другими ограничивающими факторами являются распространённость найма на краткосрочный период в силу страха работников быть обманутыми работодателями, а также превалирующие установки, ментальность работников сферы, которые зачастую предпочитают промолчать в случае нарушения их трудовых прав.

«В сфере сельского хозяйства никто не думает о профсоюзах, в силу их организационного устройства, крестьянских хозяйств. Кроме того, зачатую это небольшие коллективы, в которых от силы человек 30 работают, на сезонные работы возможно привлекают еще дополнительную силу, но костяк составляет всего 30 человек. И в этом ключе о профсоюзе как-то речь идти не может», – отмечается в исследовании ECPM.

«Распространенной в сфере сельского хозяйства практикой является наем на один день, на самые короткие временные сроки, что связано с недоверием работодателю, из-за случаев обмана, потому наем на один день, как сегодня практикуют, оказывается в этом отношении более безопасной стратегией. То есть эта ситуация – наем на один день – возникает из-за ощущения бесправия. Кроме того, ясно, что речь идет о неквалифицированных рабочих, для которых нет шансов пойти в суд, судиться. Забастовку они тоже организовать не могут. Шансы отстоять свои права нулевые», – добавил один из опрошенных в рамках исследования экспертов.

Вместе с тем в стране существует отраслевой профсоюз работников сельского хозяйства, который насчитывает 75 тыс. работников и имеет региональные представительства. При этом наемных работников в сфере сельского хозяйства на сегодняшний день 44%, остальные 56% приходятся на самозанятых, в целом численность занятых в сельском хозяйстве в 2023 составила около 1,1 млн человек.

С другой стороны, работникам сельскохозяйственной сферы не удается – как, к примеру, это делают работники платформенной экономики в стране – самоорганизовываться и создать локальные сети взаимоподдержки: чаты, в которых могли бы давать советы и рекомендации общего характера, а также оказывать оперативное содействие в решении возникающих сложных ситуаций, непосредственно приезжая к коллеге на место происшествия.

Отсутствие доступа к интернету и низкий уровень цифровой и правовой грамотности

Мобилизации и объединению усилий работников сферы сельского хозяйства препятствуют и проблемы с интернетом в сельских районах, которые также могут влиять на их уровень цифровой грамотности и осведомлённости о том, в какие инстанции они могли бы обратиться для защиты своих трудовых прав.

В рамках фокус-группы работники сферы сельского хозяйства также отметили, что у них нет специальных структур, к которым они могли бы обратиться в случае нарушения их трудовых прав и они не информированы о том, где могли бы получить даже юридическую консультацию.

В числе проблем, с которыми сталкиваются работники сферы сельского хозяйства, – давление и запугиванием со стороны работодателей при попытках отставать свои трудовые права. На их взгляд, теоретически, в случае нарушения трудовых прав они могут обратиться в местную полицию, местный акимат, к неформальным лидерам – аксакалам. Тем не менее они слабо верят в эффективность указанных мер.

«У нас таких служб, официальных центров нет, чтобы даже работник мог обратиться, где дали бы юридическую консультацию», – сообщил работник сферы сельского хозяйства исследователям ECPM (мужчина, 40 лет, Алматинская агломерация).

«Мы пытались обратиться в суд, но никаких подтверждающих документов не было. Тогда написали письмо работодателю, описали условия устного договора, приложили ватсап-переписку. Работодатель сказал: “Попробуй на меня куда-нибудь пожаловаться, ничего ты не добьешься этим”», – добавил другой работник (мужчина, 30 лет, Алматинская агломерация).

Таким образом, сфера сельского хозяйства катастрофически теряет свою привлекательность для граждан страны. Безусловно, в первую очередь роль играют низкий уровень заработных плат в сфере и высокий, по сравнению с городом, уровень бедности на селе. Немаловажное значение имеет и то, что именно в этой сфере казахстанские работники являются особенно ущемленными в своих трудовых правах.

Государственная поддержка, которая большей частью попадает к самым крупным игрокам рынка, лишает возможности развития малые и средние предприятия, и тем более домашние хозяйства, на которые приходится большая часть производимой продукции. Перспективы, на этом фоне, выглядят очень плохо, с точки как развития отрасли, так и защиты трудовых прав работников отрасли.