Казахстан: несладкая жизнь с инфляцией и дефицитом

Кислое настроение: Токаев говорит, что его тревожит резкий рост цен на продукты. (Фото: президентская администрация)

14 июля, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обрушился на собственное правительство с критикой относительно дефицита сахара и стремительного роста цен на продукты, он даже не пытался подсластить эту горькую пилюлю.

В том, что нынешняя ситуация вызывает в Казахстане тревогу, нет ничего удивительного. Социально-экономическое недовольство было одной из основных причин январских уличных выступлений в этой стране, переросших в массовые беспорядки, которые привели к человеческим жертвам.

Продовольственная инфляция почти достигла 20 процентов, а некоторые товары подорожали на 80 процентов, негодовал Токаев на заседании кабинета министров.

Суммарная инфляция, рост которой является «наиболее серьезной проблемой», достигла наивысшего уровня за последние семь лет, цитирует его слова сайт Vlast.kz.

«На рост цен повлияла продовольственная инфляция. Его уровень достиг 19,2 %. В целом некоторые виды продуктов сразу подорожали процентов на 80», — сказал он.

Опубликованные 1 июля официальные данные показывают, что цены на сахар выросли в этом году на 79 процентов.

Стремительно дорожают и другие товары первой необходимости. Цены на муку выросли на 33 процента, на макаронные изделия и птицу — на 30 процентов, на хлеб — на 17 процентов, а на растительное масло — на 16 процентов.

Рост цен на товары и услуги составляет 14,5%, что соответствует самому высокому уровню с 2015 года, сказал Токаев.

Он признал влияние роста мировых цен на продовольствие и товары широкого потребления, но ничего не сказал о той роли, которую играет в создании и поддержании нехватки продовольствия и инфляции во всем мире война, которую Россия ведет в Украине.

В довольно жестких выражениях Токаев отозвался о своем правительстве, которое он обвинил в неспособности обуздать инфляцию и обеспечить наличие на полках супермаркетов товаров первой необходимости — например, сахара.

«Правительство хочет остановить инфляцию по старинке и выделяет дополнительные средства из бюджета, корректирует цену лишь искусственно, — сказал он. — Иными словами, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями. А по факту должно быть наоборот».

Токаев посетовал также, что центральные органы власти перекладывают ответственность за контроль над ценами на продовольствие на местных руководителей. В свою очередь, местные чиновники «используют административный ресурс и ходят по магазинам», чтобы следить за ценами, потому что «других подходов и новых идей нет», сказал он.

Однако Токаев не рассказал, в чем могли бы заключаться такие новые идеи.

С особенным гневом он обрушился на министров торговли и сельского хозяйства, обвинив их в дефиците сахара, который преследует Казахстан уже несколько месяцев и время от времени, когда покупатели стараются завладеть исчезающими запасами, приводит к давке в магазинах.

Казахстан на 90 процентов зависит от импортного сахара, сказал Токаев.

Он посетовал, что из семи сахарных заводов Казахстана работают лишь четыре. И даже им, по словам официальных лиц, срочно необходима модернизация.

Очень хорошо, что правительство обещает к 2026 году шестикратное увеличение площади, выделяемой под сахарную свеклу, но за последние четыре года эта цифра уменьшилась на треть, воскликнул Токаев.

Министр торговли Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев получили официальные выговоры за дефицит сахара, который Токаев назвал «серьезным просчетом правительства».

Однако Токаев признал, что в проблемы с ценами на продовольствие и его поставками внесли свой вклад и решения возглавляемого Россией торгового альянса, в который входит Казахстан.

Хотя он не уточнил, какие именно решения Евразийского экономического союза он имел в виду, многочисленные препирательства вызвали требования России, настаивавшей, чтобы все члены блока устанавливали квоты и тарифы на экспорт зерна в третьи страны. Казахстан выступал против этого предложения.

С начала вторжения в Украину действия России представляли собой насмешку над духом так называемого союза свободной торговли. В марте Москва ввела запрет на экспорт товаров первой необходимости, в том числе зерновых и сахара, причем этот запрет распространялся и на других членов союза. Запрет на экспорт сахара привел к его дефициту в Казахстане, который ввел свой собственный экспортный запрет. Это в свою очередь вызвало рост контрабанды в Казахстан из соседнего Кыргызстана, также входящего в ЕАЭС и импортирующего из России 99 процентов своего сахара. В конце концов Бишкек также ввел запрет на экспорт.

Работающее в Бишкеке информационное агентство Kaktus Media выразило все более распространяющееся в Центральной Азии настроение в броском заголовке репортажа, опубликованного 14 июля: «Сахарный ад».