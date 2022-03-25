Казахстан: нефтепровод через Россию остановился, что чревато серьезными экономическими проблемами

Консорциум, эксплуатирующий трубопровод, по которому Казахстан экспортирует основную часть своей нефти, сообщил, что этот маршрут может быть практически непригоден для использования на срок до двух месяцев в связи с повреждениями инфраструктуры, которые причинил недавний шторм.

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) обнародовал заявление о том, что две из трех установок для наливки танкеров в российском черноморском порту Новороссийске, которые позволяют судам загружать нефть на безопасном расстоянии от берега, выведены из строя.

23 марта глава КТК Николай Горбань сказал журналистам, что в данный момент погрузка нефти на новороссийском терминале полностью остановлена. Хотя нефть может подаваться в 1500-километровый трубопровод, который начинается от гигантского нефтяного месторождения Тенгиз, расположенного в Казахстане на восточном побережье Каспийского моря, объемы отгрузки в марте и апреле упадут в пять раз по сравнению с нормальным уровнем, сказал он.

Консорциум заявил, что поиски запчастей для поврежденных установок наливки танкеров будут затруднены в связи с международными санкциями, наложенными на Россию в ответ на ее вторжение в Украину. Замминистра энергетики России Павел Сорокин сказал, что на два месяца, которые займут ремонтные работы, экспорт нефти по трубопроводу КТК может упасть приблизительно на 1 миллион баррелей в сутки, сообщило российское государственное новостное агентство ТАСС.

Аналитики, слова которых цитирует газета Financial Times, выразили некоторые сомнения относительно утверждений об ущербе, причиненным штормом. Они отмечают, что ни один из западных участников консорциума, в который входят крупные нефтяные компании Chevron и Exxon, владеющие, соответственно, 15 и 7 процентами его акций, не получил возможности провести свои собственные инспекции.

«Если шторм отключает инфраструктуру, или если Россия отключает инфраструктуру, Россия же и решит, когда снова открыть эту инфраструктуру», — сказал Financial Times управляющий директор базирующейся в Вашингтоне исследовательской группы ClearView Energy Partners Кевин Бук.

Это сокращение объемов транспортировки будет особенно болезненным для Казахстана. Через нефтепровод КТК проходит более двух третей нефтяного экспорта этой страны.

В 2021 году КТК отгрузил через новороссийский терминал 60,7 миллиона тонн нефти, что приблизительно соответствует 510 миллионам баррелей. Из них 53 миллиона тонн поступили с месторождений Кашаган, Тенгиз и Карачаганак в западном Казахстане. Еще 7,7 миллиона тонн поставили российские компании.

23 марта Министерство энергетики Казахстана сообщило, что проводит «консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала», а тем временем также рассматривает возможности экспорта нефти по альтернативным маршрутам.

Однако специалисты отмечают, что реалистичных альтернативных вариантов существует не так много.

Специализирующийся в области энергетики журналист Олег Червинский сказал Eurasianet.org, что один из вариантов предполагает перевод нефтяных потоков из трубопровода КТК в идущий на север, в Россию, нефтепровод Атырау-Самара. При этом высококачественную сырую нефть из Тенгиза придется смешивать с менее чистой российской маркой Urals, которая сейчас продается приблизительно за две трети цены марки Brent, наиболее широко торгующейся на мировых рынках.

Транспортировка через Каспийское море для подачи нефти в трубопровод Баку-Джейхан компенсирует сокращение экспорта лишь отчасти, так как пропускная способность казахстанского порта Актау невелика, сказал Червинский.

«К сожалению, прекращение отгрузки из новороссийского терминала приведет к спаду добычи нефти в Казахстане, а это вызовет недополучение доходов экспортерами и, следовательно, уменьшение налоговых поступлений», — сказал он.