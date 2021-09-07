Казахстан не впустил исследователя репрессий в Синьцзяне

Ведущему исследователю репрессий в отношении мусульман в китайском Синьцзяне запретили въезд в Казахстан, что является очередным признаком того, что Нур-Султан прогибается под давлением со стороны Пекина, желающего подавить деятельность активистов, занимающихся этим вопросом.

Джин Бунин, обладающий двойным гражданством США и РФ, 4 сентября попытался въехать на территорию Казахстана из Кыргызстана, но пограничники сообщили ему, что ему запрещен въезд в страну на пять лет.

Бунин написал на своей странице в Facebook, что чиновник, проинформировавший его об этом решении казахских властей, не смог объяснить причин: «Когда я спросил, почему [мне закрыли въезд], он сказал, что мне следует задать этот вопрос [МИДу], при этом спросив меня, не нарушал ли я закон в Казахстане. Я сказал, что нет. “Людям не запрещают въезд без причины”, – сказал он».

Казахстан – не первая страна в Центральной Азии, запретившая Бунину въезд. Его также дважды не пустили в Узбекистан – один раз в ноябре 2019 года, когда он приехал по своему российскому паспорту, а затем еще раз, когда он получил визу по американскому паспорту.

Бунин убежден, что причиной является его работа над Базой данных о жертвах Синьцзяна – инициированным им проектом, в рамках которого документируется массовая отправка в лагеря людей из мусульманских общин в СУАР.

Нур-Султан проявляет растущую нервозность по поводу внимания, уделяемого активистами тяжелому положению этнических казахов в Китае, являющемся ключевым торговым партнером Казахстана.

Особенно сурово казахстанские власти обходятся с местными активистами.

Серикжан Билаш, основавший группу, призывающую Нур-Султан принять меры по оказанию помощи этническим казахам в Китае, после неоднократных предупреждений со стороны властей был задержан в марте 2019 года по обвинению в разжигании межнациональной розни. На фоне растущего судебного давления Билаш бежал из страны в 2020 году и теперь поселился в США.

Прежде Нур-Султан по вопросу Синьцзяна пытался балансировать между двумя сторонами: он не хотел вызвать недовольство Китая, но также старался не раздражать все более активное сообщество этнических казахов, переехавших в Казахстан в течение последних двух десятилетий в рамках спонсируемой правительством программы.

Но в декабре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев решительно отказался от этой двойственной позиции, заявив в интервью «Немецкой волне», что сообщения о массовой отправке этнических казахов в лагеря «в целом не соответствуют действительности». Он назвал подобные обвинения пропагандой на фоне торговой войны между США и Китаем.

«Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта», – сказал Токаев, добавив, что в соответствии с международными соглашениями Казахстану и Китаю запрещено вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Некоторые недавние события предоставляют косвенные доказательства того, как опасно раздражать Пекин.

В октябре прошлого года четырем этническим казахам, осужденным за незаконное пересечение границы со стороны Китая, был предоставлен временный статус беженцев. Вскоре после этого Китай начал ужесточать правила пропуска товаров через границу, объяснив это мерами по сдерживанию распространения COVID-19. В общей сложности с ноября границу не смогли пересечь около 12 тыс. железнодорожных вагонов, следовавших из Казахстана в Китай, что доставило немало хлопот местным экспортерам.

Если это был сигнал, то он был услышан.