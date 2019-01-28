Казахстан: новаторы пытаются приучить покупателей к новизне старого

Недавно, холодным январским утром, Нуржамал Молдажанова начала рабочий день с того, что вывесила на своем магазине в Астане объявление о 50-процентной скидке.

«Я все собираюсь купить себе такой этикеточный пистолет для одежды», — сказала она.

Цены в магазине низкие. Одно из платьев продается за 1600 тенге (4 доллара 20 центов), куртка — за 2500 тенге. Ни один из товаров не стоит дороже 30 долларов.

Магазин Молдажановой, который называется «Риза», стал для столицы Казахстана чем-то совершенно новым: на момент открытия в 2016 году он был первым в городе благотворительным магазином.

«Все началось с одного-единственного шкафа со старыми костюмами моего мужа», — вспоминает Молдажанова.

Сейчас освещенный светодиодными лампами магазин площадью 40 квадратных метров забит рядами одежды для женщин, мужчин и детей. Небольшой отдел отведен под обувь и аксессуары. В подсобном помещении отложены товары, предназначенные для нуждающихся семей.

Название магазина происходит от казахского слова, которое означает «благодарный». Это же слово было именем покойной дочери Молдажановой. В 1997 году, после того, как у Ризы обнаружили гемофилию, ее семья переехала из северного города Ерейментау в Астану. Несмотря на переливания крови и дорогостоящее лечение в больнице, Риза умерла в возрасте восьми лет.

«Ее смерть побудила меня посвятить свою жизнь чему-то важному», — сказала Молдажанова.

Приблизительно в это же время Молдажанова увидела по телевизору программу о женщине, открывшей в Санкт-Петербурге (Россия) магазин подержанной одежды. Заинтересовавшись этой темой, она попыталась узнать в интернете, нельзя ли сделать то же самое и в Астане.

«Неужели это так трудно?» — спрашивала себя Молдажанова.

Обстоятельно изучив частные объявления, Молдажанова нашла подходящее место — магазин в составе универмага в правобережном районе Астаны, который предлагали по доступной для нее цене. Продавщицы из соседних магазинов научили Молдажанову пользоваться Instagram. Информация о новом магазине распространялась медленно, но верно, и сейчас у страницы магазина «Риза» более 20 000 подписчиков.

Решив организационные вопросы, оставалось преодолеть еще более замысловатое препятствие.

«Люди с казахским менталитетом не хотят носить одежду, которую уже носил кто-то другой. Они считают, что в одежде остается дух ее хозяина», — сказала Молдажанова.

Опрос покупателей в торговом центре Mega Silk Way в Астане подтверждает это.

«Мои родители говорят, что нельзя носить одежду неудачника», — сказала Eurasianet.org Асель Сабитова, студентка четвертого курса из Астаны.

Кроме того, по мере повышения уровня жизни в городах и расширения осведомленности потребителей о последних тенденциях западной моды, обладание самой модной на данный момент одеждой становится вопросом престижа.

«Заставить казахов носить подержанную одежду может быть делом трудным, не только из-за менталитета, но и в связи с недостаточной информированностью», — сказала Сабитова.

Владелица магазина «Риза» Нуржамал Молдажанова и ее помощница разбирают пожертвованную одежду. (Алия Утеуова)

Миллионное население Астаны обслуживается более чем 30 универмагами. Суровая зимняя погода этого города делает торговые центры особенно привлекательным местом для семейных прогулок.

Тем не менее, среди молодежи Казахстана, активно использующей социальные сети, постепенно развиваются и альтернативные варианты мировоззрения. Когда блогер Жан Сеитов осознал, какой ущерб наносит обществу и окружающей среде увлечение быстро меняющейся модой, его охватило желание избавиться от той популярной одежды, которая у него была.

«Я увидел, что крупные марки обновляют ассортимент своей одежды каждую неделю, и понял, что это только стимулирует страсть к потреблению», — сказал Сеитов.

В возрасте 19 лет он открыл в Алматы, деловой столице Казахстана, магазин подержанных вещей под названием Yanesply. Сеитов считает, что лучше вкладывать средства в предметы, не привязанные к моменту.

«Если вы не хотите поддерживать капиталистическую машину, если вы цените индивидуальность, то подержанная одежда — идеальное решение. К тому же, она позволяет экономить деньги», — сказал он.

Разумеется, если для некоторых магазины подержанных вещей — это возможность продемонстрировать свою позицию, то для нуждающихся семей они являются единственным возможным вариантом.

«В Астану переселяется все больше людей, но жизнь в городе не становится дешевле», — сказала Наталья Коновалова, основательница организации «Нур Алем», занимающейся продвижением благотворительных инициатив.

Коновалова создала организацию «Нур Алем» в 2009 году, в подвале жилого дома. За последние 10 лет она помогла продуктами, медикаментами, инициативами в области образования и одеждой более чем 150 семьям с низкими доходами и приблизительно 450 детям, в том числе сиротам.

«Магазин "Риза" играет важную роль в нашем выживании», — сказала Коновалова.

Молдажанова ежемесячно отдает «Нур Алем» 90 процентов тех пожертвований, которые она получает, — около 3600 килограммов одежды.

«Без "Ризы" мы не смогли бы обеспечить всех тех людей, которым мы помогаем», — сказала Коновалова.

Однако будущее «Ризы» туманно. Универмаг, в котором работает магазин, находится на грани банкротства, так что к маю Молдажановой нужно найти новое место. Кроме того, бывают месяцы, когда магазин не приносит совсем никакой прибыли.

«У нас множество одежды, пожертвованной людьми, но недостаточно посетителей, которые ее покупают, особенно на праздники», — сказала она.

Ближе ко времени закрытия «Ризы» Молдажанова собирает по магазину пустые вешалки и надевает на них недавно рассортированную одежду. На этой неделе, после визита корреспондента Eurasianet.org, цена на платья должна была быть снижена еще на 20 процентов.

«Хотя эта одежда и без того дешевая, покупатели хотят, чтобы она была еще дешевле», — сказала Молдажанова.

В ходе разговора она вспоминает одну казахскую семью, переехавшую в Астану из Монголии.

«Хотя они бегло говорили по-казахски, у кассы, когда они обсуждали цену, они разговаривали друг с другом по-монгольски, — сказала она, смеясь. — Меня это обидело, но только немножко».

Иногда, чтобы убедить посетителей совершить покупку, приходится добавить немного обаяния. На улице уже давно стемнело, а одна женщина средних лет все еще разглядывала товары в отделе женской одежды.

«Ее еще не продали. Почему?», — спросила эта дама, указывая на блузку с большим количеством блесток.

«Она ждет вас», — ответила Молдажанова.