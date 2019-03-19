Казахстан: Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 19 марта о своей отставке, тем самым завершив свое длившееся почти три десятилетия пребывание у власти в этом центральноазиатском государстве.

Назарбаев сделал это шокирующее заявление в телевизионном обращении к нации. Он также сказал, что до следующих президентских выборов пост главы государства займет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

«Токаев – это тот самый человек, которому мы можем доверить управлять Казахстаном», – сказал Назарбаев.

В своей долгой речи об отставке Назарбаев подвел итоги того, что, по его словам, было достигнуто за время его правления в Казахстане.

«Мы поставили Казахстан на карту мира, где его не было как государства», – сказал Назарбаев.

В последнее время появлялись свидетельства того, что Назарбаев может покинуть свой пост. В прошлом месяце он вызвал жаркие обсуждения, когда обратился к Конституционному совету с вопросом о том, как он мог бы уйти в отставку и какие полномочия он сохранит, если сделает это.

Несмотря уход с поста главы государства, Назарбаев сохранит широкие полномочия в статусе «Лидера нации».

Кроме того, в мае прошлого года парламент принял закон, позволяющий Назарбаеву пожизненно оставаться главой Совета безопасности. Закон был сразу же одобрен Конституционным судом, что позволило Назарбаеву получить этот бессрочный статус уже 12 июля 2018 года, всего через несколько дней после того, как ему исполнилось 78 лет.

Параллельно с этим Совет безопасности был преобразован из исключительно консультативного органа в структуру, обладающую определенной степенью власти над всеми прочими государственными структурами, включая органы безопасности, министерства и местные администрации.

В своем заявлении об отставке Назарбаев дал понять, что будет продолжать играть роль в определении будущего нации.

«Я вижу свою будущую задачу в поддержке прихода к власти нового поколения лидеров, которые продолжат преобразования, происходящие в стране», – сказал он.

Реакция пользователей соцсетей в Казахстане варьировалась от шока до, в зависимости от их политических позиций, озабоченности или восторга. Журналист и критик правительства Ирина Петрушова выразила оптимизм, но сказала, что, по сути, мало что изменится.

«На самом-то деле он никуда не ушел, так как возглавляет по-прежнему три центра влияния в стране», – написала Петрушова в Facebook, перечислив в качестве этих центров Совет безопасности, совет директоров Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и правящую партию «Нур Отан».

«Причем (это важно!) Токаев является членом политсовета партии, то есть подчиняется елабсы. И еще: Токаев не обладает иммунитетом, как Назарбаев. В общем, уйти-то ушел, но... недалеко», – добавила она.

Кейт Маллинсон, аналитик лондонской Prism Political Risk Management, согласна с мнением, что не стоит ожидать кардинальных изменений в политике.

«Токаев – доверенный и верный соратник президента, и вряд ли он станет отклоняться от нынешней траектории», – сказала она Eurasianet.org.

Маллинсон отметила, что самым интересным аспектом является то, кто придет после Токаева.

«Мы сейчас наблюдаем промежуточный этап, все это было запланировано уже давно, несколько лет. Вопрос в том, как долго это может продолжаться и примет ли это население. Думаю, в течение следующих нескольких лет все будет как обычно, и президент будет, формально или неформально, держать членов своей семьи на ключевых позициях, позволяющих принимать решения в стране», – сказала Маллинсон.

Иронично, что именно Токаев проговорился об этом в июне 2018 года, когда сказал в интервью программе «Жесткий разговор» (Hard Talk) на Би-би-си, что Назарбаев, возможно, не будет баллотироваться на выборах в 2020 году.

«Он очень мудрый человек, абсолютно разумный. И я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами», – сказал Токаев в интервью.

Токаев, которому сейчас 65 лет, является одним из самых давних и верных союзников Назарбаева, и он вряд ли сказал бы нечто подобное без предварительного одобрения.

Церемония принятия Токаевым присяги в качестве временного президента состоится в полдень 20 марта перед верхней и нижней палатами парламента.

Оглядываясь назад, можно сказать, что события последних нескольких лет, судя по всему, были запланированной подготовкой к сегодняшнему дню.

В своем обращении к нации в январе 2017 года Назарбаев объявил о крупных реформах, направленных, по его словам, на передачу некоторых президентских полномочий парламенту и правительству.

«Предлагаемая реформа представляет собой серьезное перераспределение власти и демократизацию политической системы в целом», – сказал тогда Назарбаев.

Проще говоря, намерение Назарбаева, по-видимому, заключалось в том, что он должен был стать первым и последним президентом Казахстана, обладающим столь широкими полномочиями.

В парламенте страны преобладающее положение занимает партия Назарбаева «Нур Отан». Двум формально оппозиционным партиям было разрешено получить 14 из 107 мест в нижней палате законодательного органа, избираемой прямым голосованием.

Между тем, подлинно оппозиционные политические партии либо объявили вне закона, либо почти полностью выдавили из политического пространства путем притеснений и игнорирования средствами массовой информации.

Назарбаев родился в 1940 году в селе Шамалган, недалеко от бывшей столицы Алматы. Он учился в училище в Украине, а затем начал свою карьеру на Карагандинском металлургическом заводе в промышленном сердце Казахстана.

Он устроился на работу на заводе в год его открытия в 1960 году. С конца 1960-х годов Назарбаев занимал различные посты в Комсомоле, а затем и в самой Коммунистической партии, продвигаясь вверх по партийной лестнице и в конечном итоге став секретарем ЦК Компартии Казахстана в 1979 году.

С этого поста он перешел в 1984 году на одну из высших должностей в советском Казахстане – пост председателя Совета министров. В 1989 году он стал первым секретарем Казахстана, а в 1990 году – президентом. Затем он плавно стал президента независимого государства в 1991 году.