Казахстан: Нур-Султан переименуют обратно в Астану

Что в имени тебе моем: столица Казахстана называлась Нур-Султаном всего три года. (Фото: веб-сайт правительства Казахстана)

Столица Казахстана в очередной раз должна сменить название.

13 сентября, после периода глубоких размышлений, президент Касым-Жомарт Токаев объявил через своего пресс-секретаря, что город Нур-Султан вновь получит прежнее название — Астана, которое оно носило до 2019 года.

Это переименование — очередной удар по уже сильно потускневшему культу бывшего президента Нурсултана Назарбаева, статус которого неудержимо клонится к закату с начала этого года, когда страну потрясла волна протестных выступлений.

Желая предупредить нападки критиков на траты, которые вызовет восстановление названия Астаны, Министерство финансов выпустило заявление, в котором утверждается, что расходы будут минимальными.

В мире не много городов, которые в течение последних лет ста переименовывались так же часто, как столица Казахстана.

Поселенцы времен Российской империи назвали город Акмолинском; в 1960-х годах он был переименован в Целиноград, чтобы подчеркнуть его статус центра злополучной кампании освоения целинных земель, запущенной советскими властями. После того как Казахстан получил независимость, город, в то время заштатный и провинциальный, стал называться Акмолой.

В 1998 году, после того как Назарбаев решил перенести сюда столицу, город получил новое название — Астана, что по-казахски попросту означает «столица».

В первое время это название вызвало немало насмешек, но постепенно жители города к нему привыкли.

Следующее переименование произошло, когда Назарбаев ушел в отставку весной 2019 года. Хотя формально президент передал власть собственноручно выбранному преемнику, Касым-Жомарту Токаеву, он сохранил немалое закулисное влияние. Переименование столицы в его честь, якобы по предложению Токаева, должно было создать впечатление неизменности его статуса на вершине казахстанской иерархии.

Такая же судьба постигла и многие другие важные объекты. Имя Назарбаева носит один из главных проспектов Алматы, а также столичный аэропорт. В Казахстане есть университет имени Назарбаева, школы имени Назарбаева и парк имени Назарбаева. Есть даже цветки и гора, названные именем бывшего руководителя страны.

Протесты, вспыхнувшие после Нового года, резко изменили атмосферу. Хотя исходно недовольство было вызвано ростом цен на топливо, оно быстро переросло в демонстрацию более широкого раздражения десятилетиями коррупции и злоупотребления властью, которые многие связывают непосредственно с Назарбаевым и его родственниками, среди которых немало долларовых миллиардеров.

Токаев отбросил былую верность своему бывшему наставнику и взялся за ликвидацию культа его личности. Несколько человек из числа родственников и близких союзников Назарбаева были смещены с важных постов, а в некоторых случаях и стали обвиняемыми в уголовных делах.

В начале этого месяца инициативная группа депутатов под названием «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), сформированная в феврале для поддержки реформ, планы которых давно вынашивает Токаев, предложила вернуть столице прежнее название Астаны.

Администрация Токаева ссылается на этот призыв в решении, утверждающем очередное переименование города.

«[Депутаты] опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период [июньского конституционного] референдума», — написал в Facebook пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Хотя столица вновь получит прежнее название, с другими объектами, названными в честь бывшего президента, этого не произойдет.

Этим выражается признание роли Назарбаева в «укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы», пишет Желдибай.