Казахстан обещает покончить с контрабандистами на китайской границе

На прошлой неделе был уволен руководитель Хоргосской зоны свободной торговли на границе с Китаем. (Фото: Владимир Третьяков/Shutterstock)

Власти Казахстана всегда называют границу своей страны с Китаем географическим преимуществом — естественным мостом для международной торговли. Казахстан, как любят похваляться официальные лица, — это «пряжка» создаваемой Пекином глобальной транспортной и инфраструктурной сети под названием «Пояс и путь».

Однако на деле на китайско-казахстанской границе процветает контрабанда, которая превращает ее в дойную корову, обслуживающую частные корыстные интересы.

Во всяком случае такой вывод можно сделать из утверждений не кого-нибудь, а самого президента Касым-Жомарта Токаева, внезапно заметившего, что огромные суммы транзитных сборов и таможенных пошлин на протяжении многих лет не попадают в государственную казну, а исчезают прямо на границе.

Однако, как сказал сам Токаев, ни для кого не секрет, что пропадают целые миллиарды.

«Самый настоящий бардак, творящийся [на границе], общеизвестен, — заявил он 11 января в выступлении, содержавшем откровенную оценку трудностей, которые одолевают экономику Казахстана после бурных беспорядков, поводом для которых изначально послужило недовольство социально-экономическим положением. — Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике [таможенной службы Казахстана] с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов».

1 февраля Токаев назвал конкретную цифру: всего за один год между отправкой из Китая и прибытием в Казахстан пропало товаров на 5,7 млрд долларов. Хотя Токаев говорил о «прошлом годе», неясно, имел ли он в виду год 2021 или 2020.

По данным китайской таможни, в прошлом году объем китайско-казахстанской торговли равнялся 25,2 млрд долларов. Правительство Казахстана еще не опубликовало статистику за весь год, но сообщало, что с января по ноябрь эта цифра составила всего 16,6 млрд долларов.

В 2020 году официальные данные расходились именно на те 5,7 млрд долларов, о которых говорил Токаев: Китай сообщал о 21,4 млрд, а Казахстан — о 15,7 млрд.

В 2019 году недостача была еще крупнее и достигала 7,6 млрд долларов: по данным Китая объем торговли составлял 22,3 млрд долларов, а по данным Казахстана — 14,7 млрд.

Легко понять, куда исчезают эти миллиарды, сказал Токаев: все дело в деятельности контрабандистов на пограничных пунктах, обеспечивающих переправку грузов между Казахстаном и Китаем. Сейчас открыты шесть таких пунктов (но в течение всего периода пандемии в их работе постоянно возникают серьезные перебои).

Сценарий, на который намекал Токаев, напоминает об опубликованных в 2019 году утверждениях о существовании в Кыргызстане широкомасштабной организации контрабандистов, занимающейся ввозом товаров из Китая, в результате чего страна теряет миллионы долларов таможенных пошлин.

После критического выступления Токаева казахстанские власти, много лет закрывавшие глаза на деятельность контрабандистов, энергично взялись за дело.

27 января они провели инспекцию, направленную на «повышение прозрачности ведения бизнеса на казахстанско-китайской границе» и немедленно уволили начальников двух казахстанских железнодорожных станций, занимающихся переправкой грузов в Китай, — станции Алтынколь, расположенной рядом с Хоргосской зоной свободной торговли, фигурировавшей ранее в громких делах о коррупции, и станции Достык, находящейся дальше к северу.

«Фирмы-однодневки, недостоверное декларирование и другие подобные “игры” должны уйти в прошлое», — предупредил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Он предостерег, что правительство рассчитывает на полное поступление таможенных сборов в бюджет и будет судить о работе чиновников по величине расхождений с китайскими данными.

Судя по докладу, опубликованному в 2018 году организацией Transparency Kazakhstan, в котором отмечались огромные расхождения в таможенной статистике с самого 2013 года, приграничное мошенничество на протяжении многих лет существовало на виду у всех.

На счет различий в методиках сборах данных — которыми до сих пор оправдывались казахстанские официальные лица — можно отнести частичные расхождения, заявила эта противокоррупционная надзорная организация. Однако разрывы, превышающие по некоторым видам товаров, например, одежде, 90 процентов, можно объяснить только крупномасштабной коррупцией.

Почему же Токаев неожиданно забил тревогу по поводу коррупции, о которой давно все знают?

Все дело в его кампании «деолигополизации», которая должна справиться с недовольством общественности в связи с имущественным расслоением и коррумпированностью экономической системы, существующими в Казахстане.

До сих пор мишенями этой кампании были фирмы, связанные с родственниками бывшего президента Нурсултана Назарбаева, наследие которого сейчас уничтожают. Компания, связанная с его младшей дочерью Алией Назарбаевой, лишилась весьма прибыльной монополии на сборы за утилизацию автомобилей, а ее директор был арестован.

Заявления Токаева по поводу положения дел на китайской границе также могут быть связаны с интересами родственников Назарбаева.

Уже давно ходят слухи, что торговлю в Хоргосе контролирует младший брат экс-президента Болат Назарбаев.

Кроме того, как сообщило недавно агентство Ratel.kz, ему принадлежит платящий поразительно низкие для такого популярного торгового центра налоги рынок «Алтын Орда» в Алматы, на котором продается большое количество китайского импорта.

По неподтвержденным сообщениям Болат Назарбаев уехал из Казахстана в разгар январских беспорядков, когда пошли слухи — до сих пор не доказанные, — что волнения раздували родственники Назарбаева.

Но он — не единственный член этой семьи, который, как считается, имеет деловые интересы на границе с Китаем. Когда Токаев ругал работающих на границе «неких уполномоченных операторов, имеющих статус неприкасаемых», он, возможно, имел в виду и некоторых других людей.

Прошлой весной прошли протесты водителей грузовиков, жаловавшихся, что компания с большими связями, по-видимому, обладает монополией на пропуск автомобилей через границу, на которой они застревают на целые дни или даже недели.

Речь шла о компании Eurotransit, у которой радиостанция «Азаттык» нашла связи со старшей дочерью бывшего президента Даригой Назарбаевой и ее партнером Кайратом Шарипбаевым, которого недавно выгнали с поста руководителя государственной газовой компании QazaqGaz.

Слушая обещания Токаева уничтожить олигополию, его соотечественники надеются, что он заменит ее на более справедливую экономическую модель — и арестует тех, кто наживался на коррупционных схемах.

Однако скептически настроенные комментаторы, в том числе специалист по Центральной Азии исследователь Эдвард Шац, не уверены, не идет ли речь скорее о «замене игроков без изменений правил игры».