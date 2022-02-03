Казахстан обещает рассмотреть множащиеся сообщения о нарушениях прав человека
Президент отвергает призывы провести международное расследование январских беспорядков.
На фоне появления все новых утверждений о незаконных арестах и пытках задержанных в связи с недавними бурными беспорядками власти Казахстана пообещали расследовать сообщения о нарушениях прав человека.
«Республика Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами», — заявило 3 февраля Министерство иностранных дел.
Следственные органы «готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай».
Как говорится в заявлении министерства, эти меры принимаются в ответ на утверждения, содержащиеся в опубликованных докладах международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (HRW).
26 января эта организация сообщила, что по меньшей мере в четырех случаях силовики применили против протестующих и участников беспорядков избыточную силу.
1 февраля были опубликованы утверждения HRW о том, что сотрудники правоохранительных органов «произвольным образом арестовывали мирных участников протестов и других лиц, подвергали некоторых задержанных жестокому обращению и пыткам и препятствовали получению задержанными помощи адвокатов».
Эти утверждения согласуются со сведениями о широко распространенных пытках задержанных, которые получали журналисты.
На этой неделе родственники людей, арестованных в Алматы и Шымкенте, проводили пикеты у зданий прокуратуры, выражая озабоченность в связи с задержанием невиновных и применением насилия к задержанным.
Генеральная прокуратура расследует 98 дел «по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав», заявило Министерство иностранных дел, предложив сообщать о нарушениях на специальную «горячую линию».
Однако правозащитники опасаются, что поручать прокуратуре расследовать обвинения в пытках — все равно что поручать лисе охранять курятник.
В прошлом прокуратура объявляла подобные утверждения в резонансных делах безосновательными. Особенно скандальным был случай, когда правозащитники заявили о пытках во время судебного процесса о беспорядках в городе Жанаозене, в ходе которых горожане гибли под пулями сил безопасности.
Министерство сообщило, что омбудсмен по правам человека и группы мониторинга провели 97 проверок в местах лишения свободы. Однако никаких публичных заявлений о нарушениях они не сделали.
Министерство иностранных дел утверждает, что власти «привержены всем своим обязательствам в области защиты прав человека» и «готовы к открытому диалогу» с международными НКО. В рамках этой тенденции министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди согласился встретиться с директором HRW Кеннетом Ротом.
Токаев отвергает призывы провести международное расследование беспорядков.
Однако он «неоднократно заявлял», что внутреннее расследование «должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона», заявило министерство.
Заявления о нарушениях рассматривают и две неправительственные комиссии.
Одна из них — организация «Аманат» («Долг»), созданная «для защита прав и свобод граждан», защиты задержанных от пыток и «отделения тех, кто преследовал преступные цели, от тех, кто вышел на мирный митинг из благородных побуждений».
Эту комиссию возглавляет адвокат Абзал Куспан. Кроме того, в нее входят адвокат по правам человека Айман Умарова и официальные представители прокуратуры и Министерства иностранных дел.
«Аманат» явно работает с благословения властей: эту организацию поддержал президент Касым-Жомарт Токаев.
Другой комиссии был оказан не столь теплый прием.
В ее состав входят оппоненты властей, в том числе Рысбек Сарсенбайулы, брат убитого в 2006 году лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева, резкий в высказываниях журналист Ермурат Бапи и ветеран оппозиционного движения Балташ Турсумбаев.
Сейчас их комиссия пытается установить имена погибших гражданских лиц, сказал Сарсенбайулы в интервью Eurasianet.org 3 февраля, осматривая пулевые отверстия на памятнике независимости на площади Республики в Алматы, эпицентре столкновений.
Власти утверждают, что были убиты 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов, но держат имена жертв среди гражданского населения в секрете.
Джоанна Лиллис – проживающая в Алматы журналист и автор книги Dark Shadows: Inside the SecretWorld of Kazakhstan («Темные тени. Внутри тайного мира Казахстана»).
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