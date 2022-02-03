Казахстан обещает рассмотреть множащиеся сообщения о нарушениях прав человека

На фоне появления все новых утверждений о незаконных арестах и пытках задержанных в связи с недавними бурными беспорядками власти Казахстана пообещали расследовать сообщения о нарушениях прав человека.

«Республика Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами», — заявило 3 февраля Министерство иностранных дел.

Следственные органы «готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай».

Как говорится в заявлении министерства, эти меры принимаются в ответ на утверждения, содержащиеся в опубликованных докладах международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (HRW).

26 января эта организация сообщила, что по меньшей мере в четырех случаях силовики применили против протестующих и участников беспорядков избыточную силу.

1 февраля были опубликованы утверждения HRW о том, что сотрудники правоохранительных органов «произвольным образом арестовывали мирных участников протестов и других лиц, подвергали некоторых задержанных жестокому обращению и пыткам и препятствовали получению задержанными помощи адвокатов».

Эти утверждения согласуются со сведениями о широко распространенных пытках задержанных, которые получали журналисты.

На этой неделе родственники людей, арестованных в Алматы и Шымкенте, проводили пикеты у зданий прокуратуры, выражая озабоченность в связи с задержанием невиновных и применением насилия к задержанным.

Генеральная прокуратура расследует 98 дел «по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав», заявило Министерство иностранных дел, предложив сообщать о нарушениях на специальную «горячую линию».

Однако правозащитники опасаются, что поручать прокуратуре расследовать обвинения в пытках — все равно что поручать лисе охранять курятник.

В прошлом прокуратура объявляла подобные утверждения в резонансных делах безосновательными. Особенно скандальным был случай, когда правозащитники заявили о пытках во время судебного процесса о беспорядках в городе Жанаозене, в ходе которых горожане гибли под пулями сил безопасности.

Министерство сообщило, что омбудсмен по правам человека и группы мониторинга провели 97 проверок в местах лишения свободы. Однако никаких публичных заявлений о нарушениях они не сделали.

Министерство иностранных дел утверждает, что власти «привержены всем своим обязательствам в области защиты прав человека» и «готовы к открытому диалогу» с международными НКО. В рамках этой тенденции министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди согласился встретиться с директором HRW Кеннетом Ротом.

Токаев отвергает призывы провести международное расследование беспорядков.

Однако он «неоднократно заявлял», что внутреннее расследование «должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона», заявило министерство.

Заявления о нарушениях рассматривают и две неправительственные комиссии.

Одна из них — организация «Аманат» («Долг»), созданная «для защита прав и свобод граждан», защиты задержанных от пыток и «отделения тех, кто преследовал преступные цели, от тех, кто вышел на мирный митинг из благородных побуждений».

Эту комиссию возглавляет адвокат Абзал Куспан. Кроме того, в нее входят адвокат по правам человека Айман Умарова и официальные представители прокуратуры и Министерства иностранных дел.

«Аманат» явно работает с благословения властей: эту организацию поддержал президент Касым-Жомарт Токаев.

Другой комиссии был оказан не столь теплый прием.

В ее состав входят оппоненты властей, в том числе Рысбек Сарсенбайулы, брат убитого в 2006 году лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева, резкий в высказываниях журналист Ермурат Бапи и ветеран оппозиционного движения Балташ Турсумбаев.

Сейчас их комиссия пытается установить имена погибших гражданских лиц, сказал Сарсенбайулы в интервью Eurasianet.org 3 февраля, осматривая пулевые отверстия на памятнике независимости на площади Республики в Алматы, эпицентре столкновений.

Власти утверждают, что были убиты 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов, но держат имена жертв среди гражданского населения в секрете.