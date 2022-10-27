Казахстан обновил военную доктрину — похоже, из-за России

Казахстан принял обновленную военную доктрину, содержание которой, как кажется, отчасти отражает рост беспокойства, вызванный российским вторжением в Украину.

Изменения, о которых объявило 24 октября Министерство обороны страны, были одобрены президентом Касым-Жомартом Токаевым и, как утверждается, направлены на «адекватное реагирование на новые угрозы и риски».

В число угроз, упомянутых в этом документе, входят «наращивание объемов оружия массового поражения в мире» и «создание оружия массового воздействия, построенного на новых физических принципах».

Также упоминается опасность кибератак, направленных против военных информационных систем, инфраструктуры, предназначенной для поддержания нормальной гражданской жизни, и «военно-экономического потенциала» страны.

Использование информации, распространяемой при посредстве СМИ, также названо насущной опасностью. Особенно активно использует пропаганду для достижения своих стратегических целей за границей Россия — как явно, через собственные государственные СМИ, так и скрытно, в социальных сетях.

Военная доктрина уделяет особое внимание необходимости защиты государственных границ, в частности путем снабжения пограничных и военно-воздушных сил «современным вооружением и военной техникой».

«Эффективность взаимодействия пограничной службы» с другими государственными учреждениями и населением приграничных районов, в том числе «в казахстанском секторе Каспийского моря» будет повышена, утверждается в документе.

Казахстан граничит с пятью странами — Китаем, Кыргызстаном, Россией, Туркменистаном и Узбекистаном, — лишь две из которых (Россия и Туркменистан) также имеют выход к Каспийскому морю.

Министерство обороны намеревается усилить свою систему территориальной обороны для лучшей защиты стратегических объектов от террористических атак, диверсий и «сепаратистской деятельности». Планируется подготовить законы об оснащении территориальных сил усовершенствованной инфраструктурой, вооружением и другой военной техникой.

Не остался без внимания и сценарий общенациональной мобилизации. Например, в военной доктрине упомянута необходимость расширения деятельности «военно-патриотических организаций».

Если раньше вооруженные силы могли рассчитывать только на действующих военнослужащих и массовую мобилизацию, то теперь во всех регионах Казахстана будут резервисты, проходящие по контракту ежемесячную военную подготовку. В случае возникновения военной угрозы они будут призваны в первую очередь для осуществления немедленных ответных мер, по крайней мере до полного укомплектования войск за счет массовой мобилизации.

Кроме того, вооруженным силам Казахстана приходится глубже задумываться о том, откуда они собираются в будущем получать оружие. Согласно новой доктрине, Казахстан будет устанавливать «взаимовыгодное сотрудничество с иностранными компаниями для поставок современного вооружения и военной техники, трансферта технологий и создания совместных предприятий на территории Республики Казахстан по производству перспективных систем вооружения».

В этом разделе не упоминаются никакие конкретные страны, но представляется вероятным, что Казахстан будет стремиться к диверсификации, чтобы избавиться от нынешней сильной зависимости от России. Сейчас вооруженные силы страны в значительной степени экипированы оружием советского и российского производства, таким же, как то, что часто оказывается неэффективным в войне, которую российская армия ведет против Украины.

Однако не исключается и дальнейшее сотрудничество с Москвой.

В документе упоминаются планы создания объединенной системы противовоздушной обороны Казахстана и России, хотя это упоминание кажется в основном формальной данью заключенному в 2013 году соглашению о долговременном сотрудничестве.

Некоторые специалисты по вопросам безопасности говорят о том, где Казахстан может искать дополнительных союзников, более конкретно, чем официальные лица.

Директор базирующегося в Алматы Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев отметил в недавнем комментарии в своем Telegram-канале, что с учетом меняющихся геополитических реалий Казахстан предпринимает более энергичные попытки развивать стратегическое партнерство с Турцией, входящей в НАТО. В мае СМИ сообщали, что Казахстан планирует производить в рамках лицензионного соглашения разработанные в Турции боевые дроны ANKA.

В апреле Казахстан выделил на оборонные расходы в 2022 году дополнительные ассигнования в размере 441 миллиарда тенге (1 млрд долларов). Ранее, в декабре прошлого года, правительство сообщало, что намерено израсходовать на вооруженные силы, правоохранительные органы и службы спасения 859 миллиардов тенге.

Основная часть этих дополнительных расходов должна пойти на увеличение числа подразделений специального назначения, работающих под эгидой Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и Министерства обороны, а также на приобретение дополнительной техники, в том числе военно-транспортных самолетов. Увеличение зарплат военнослужащих составит до 40 процентов, утверждали в то время финансовые ведомства.