Казахстан обхаживает инвесторов на фоне усилий по экономической перезагрузке

Пока президент Касым-Жомарт Токаев проводит кампанию, которую он преподносит как крестовый поход против кумовского капитализма в Казахстане, правительство возрождает давно застопорившиеся планы оживления конкуренции в экономической системе, контролируемой корыстными интересами.

Как сказал на прошлой неделе один из руководителей фонда «Самрук-Казына», распоряжающегося государственными активами, в этом году две флагманские государственные компании будут преобразованы в открытые акционерные общества и выйдут на международные и внутренние фондовые биржи.

Директор по приватизации «Самрук-Казына» Ернар Жанадил заявил, что национальная авиакомпания Air Astana, 49 процентов акций которой принадлежат британской аэрокосмической корпорации BAE Systems, и нефтегазовая компания «Казмунайгаз» (КМГ) выставят на открытую продажу на международных рынках пакеты своих акций, размеры которых пока не называются.

Ранее Токаев призывал «сократить чрезмерное присутствие государства в экономике». Он считает эту меру неотъемлемой частью формирования более динамичной экономической модели, способной ослабить социально-экономическое недовольство, которое послужило поводом к протестам, прошедшим в прошлом месяце по всей стране.

Хотя власти стремятся создать впечатление быстрой реакции на требования перемен, которые предъявляет общественность, судя по опыту прошлого, приватизация может растянуться на более долгий срок, чем хотелось бы Токаеву.

Еще в 2015 году правительство весьма торжественно объявило, что планирует в рамках более активного перехода страны к системе, основанной на рыночных правилах, вывести на биржу 43 крупные государственные компании.

С тех пор на биржу вышла лишь одна из них.

В 2018 году национальная ядерная компания «Казатомпром» выставила на торги 15 процентов своих акций. Дело происходило в период взлета мировых цен на уран, отчасти вызванного стратегическими мерами по ограничению производства самой этой компании. Казахстан был тогда и остается до сих пор крупнейшим в мире производителем урана.

Для других компаний, собиравшихся выходить на биржу, состояние рынка было не столь благоприятным. Не улучшила его и пандемия.

Однако сейчас, когда авиаперевозки оправляются после вызванного COVID-19 спада, а мировые цены на энергоносители стремительно растут из-за напряженности вокруг Украины, официальные лица полны оптимизма относительно перспектив Air Astana и КМГ.

С другой стороны, с учетом беспорядков прошлого месяца энтузиазм инвесторов могут охлаждать сомнения относительно того, способен ли Казахстан обеспечить стабильные условия для работы. Также неясно, готовы ли они рискнуть своей репутацией и вложиться в государственные компании Казахстана в то время, когда власти страны подвергаются критике в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека во время и после беспорядков.

Следующими в очереди на выход на биржу стоят газотранспортная компания QazaqGaz, национальный железнодорожный оператор «Казахстан темир жолы» и почтовая компания «Казпочта». По плану все они должны начать продажу акций в 2023 году.

«Самрук-Казына» будет продолжать осуществление этой крупномасштабной приватизационной программы одновременно с проводимым по распоряжению Токаева преобразованием собственной структуры фонда, в частности предполагающем двукратное сокращение числа его сотрудников.