Казахстан обхаживает компании, бегущие из России от санкций
Власти хотят заманить в страну как можно больше производственных мощностей.
Сотни иностранных компаний из числа старающихся переместиться из находящейся под санкциями России подумывают о переезде в Казахстан.
Власти в Астане проводят работу по информированию о преимуществах ведения дел в Казахстане с приблизительно 300 крупными компаниями, уходящими из России, сказал 19 октября премьер-министр Алихан Смаилов.
По словам Смаилова, десятки из них планируют обосноваться в РК.
В общей сложности 56 фирм «выразили желание» переехать в страну, а некоторые уже и переехали.
«Часть компаний уже приняла положительные решения и уже, можно сказать, релоцировала свои офисы», — сказал премьер.
Он назвал несколько крупных международных корпораций, в том числе, InDriver — основанную в России фирму, выпускающую приложение для совместных поездок, штаб-квартира которой находится сейчас в Соединенных Штатах, австралийскую железорудную компанию Fortescue и японский торгово-инвестиционный конгломерат Marubeni.
Цель властей — привлечь как можно больше производственных мощностей, уточнил Смаилов.
Одной из крупных компаний, которая, как сообщают, рассматривает возможность перевода производства из России в Казахстан, является LG, южнокорейский производитель электробытовой техники. Недавно об этом объявила, ссылаясь на анонимные источники, российская газета «Коммерсантъ».
Еще в марте, после начала вторжения в Украину, компания LG приостановила все поставки в Россию, а теперь, как утверждает «Коммерсантъ», планирует закрыть свой подмосковный завод и перевести производство в Центральную Азию. Она рассматривает в качестве возможных вариантов как Казахстан, так и Узбекистан, говорится в статье.
«Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешевой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей», — пишет «Коммерсантъ».
Война, развязанная Россией в Украине, также подтолкнула крупную брокерскую фирму, которая была основана в России, но сейчас имеет штаб-квартиру в Казахстане, к распродаже всех российских филиалов.
«Мы сожалеем, что трудные геополитические обстоятельства вынудили нас продать наши российские филиалы», — сказал глава Freedom Holding Corp Тимур Турлов.
Эта фирма, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, владеет инвестиционной компанией Freedom Finance и является одним из главных игроков на рынках России и Казахстана, а также работает в США, Великобритании и Германии.
Продажа всех российских филиалов, которая должна быть утверждена российским Центробанком, позволит фирме «сфокусироваться на росте в Казахстане, других регионах Европы и Соединенных Штатах», сказал Турлов.
Этот родившийся в России предприниматель отказался от российского паспорта, чтобы стать гражданином Казахстана. Его компания утверждает, что пожертвовала Украине более 2 миллионов долларов на военные цели и выплачивает полную зарплату всем своим украинским работникам, сражающимся на фронте.
Джоанна Лиллис – проживающая в Алматы журналист и автор книги Dark Shadows: Inside the SecretWorld of Kazakhstan («Темные тени. Внутри тайного мира Казахстана»).
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