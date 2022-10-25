Казахстан обхаживает компании, бегущие из России от санкций

Казахстан прокладывает путь из России для иностранных инвесторов. (Фото: Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК)

Сотни иностранных компаний из числа старающихся переместиться из находящейся под санкциями России подумывают о переезде в Казахстан.

Власти в Астане проводят работу по информированию о преимуществах ведения дел в Казахстане с приблизительно 300 крупными компаниями, уходящими из России, сказал 19 октября премьер-министр Алихан Смаилов.

По словам Смаилова, десятки из них планируют обосноваться в РК.

В общей сложности 56 фирм «выразили желание» переехать в страну, а некоторые уже и переехали.

«Часть компаний уже приняла положительные решения и уже, можно сказать, релоцировала свои офисы», — сказал премьер.

Он назвал несколько крупных международных корпораций, в том числе, InDriver — основанную в России фирму, выпускающую приложение для совместных поездок, штаб-квартира которой находится сейчас в Соединенных Штатах, австралийскую железорудную компанию Fortescue и японский торгово-инвестиционный конгломерат Marubeni.

Цель властей — привлечь как можно больше производственных мощностей, уточнил Смаилов.

Одной из крупных компаний, которая, как сообщают, рассматривает возможность перевода производства из России в Казахстан, является LG, южнокорейский производитель электробытовой техники. Недавно об этом объявила, ссылаясь на анонимные источники, российская газета «Коммерсантъ».

Еще в марте, после начала вторжения в Украину, компания LG приостановила все поставки в Россию, а теперь, как утверждает «Коммерсантъ», планирует закрыть свой подмосковный завод и перевести производство в Центральную Азию. Она рассматривает в качестве возможных вариантов как Казахстан, так и Узбекистан, говорится в статье.

«Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешевой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей», — пишет «Коммерсантъ».

Война, развязанная Россией в Украине, также подтолкнула крупную брокерскую фирму, которая была основана в России, но сейчас имеет штаб-квартиру в Казахстане, к распродаже всех российских филиалов.

«Мы сожалеем, что трудные геополитические обстоятельства вынудили нас продать наши российские филиалы», — сказал глава Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

Эта фирма, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, владеет инвестиционной компанией Freedom Finance и является одним из главных игроков на рынках России и Казахстана, а также работает в США, Великобритании и Германии.

Продажа всех российских филиалов, которая должна быть утверждена российским Центробанком, позволит фирме «сфокусироваться на росте в Казахстане, других регионах Европы и Соединенных Штатах», сказал Турлов.

Этот родившийся в России предприниматель отказался от российского паспорта, чтобы стать гражданином Казахстана. Его компания утверждает, что пожертвовала Украине более 2 миллионов долларов на военные цели и выплачивает полную зарплату всем своим украинским работникам, сражающимся на фронте.