Казахстан ограничит работу майнеров на фоне дефицита электроэнергии

Национальный сетевой оператор Казахстана начал лимитировать подачу электроэнергии крупнейшим потребителям страны – вероятно, нацелившись на компании, занимающиеся майнингом криптовалют. Столкнувшись с внезапным дефицитом электроэнергии, чиновники, должно быть, сожалеют о том, что недавно всячески поддерживали развитие криптоиндустрии.

Нур-Султану пока не удается выработать последовательную политику в отношении криптовалют и майнинга.

Всего три года назад Нацбанк призывал запретить майнинг и торговлю криптовалютами.

Затем, в 2020 году, парламент принял закон о легализации майнинга и создании благоприятных условий для этой отрасли. Закон ввел понятие «цифровой актив» и заложил основу для лицензирования брокеров криптовалют, а также установил ставки налогов и повышенные тарифы на электроэнергию для майнеров.

Выступая на заседании правительства вскоре после принятия закона, министр цифрового развития Багдат Мусин заявил, что «в Казахстане функционирует 13 майнинговых ферм, а также идет строительство четырех ферм. В отрасль инвестировано более 80 млрд тенге (188 миллионов долларов – прим. ред.). Имеются предварительные договоренности по привлечению инвестиций на 300 млрд тенге, а к 2025 году объем инвестиций может составить около 500 млрд тенге (1,2 миллиарда долларов – прим. ред.)».

Затем этим летом Китай устроил для политики Казахстана в отношении индустрии проверку на прочность, когда запретил использование и майнинг криптовалют на своей территории. Многие криптофермеры просто перекочевали через границу, превратив Казахстан во второго по величине майнера в мире: согласно данным, собранным Кембриджским университетом, доля страны в мировой добыче криптовалют выросла с 1,4 процента в сентябре 2019 года до более 18 процентов.

По оценке отраслевой Ассоциации индустрии блокчейнов и центров обработки данных (АИБЦОД), сегодня в Казахстане работают около 250 000 устройств для майнинга.

И эти компьютеры потребляют огромные объемы электроэнергии.

«Мы наблюдаем, что у нас буквально за один год потребление электроэнергии и производство выросло на 7%. Это очень большой рост», – сказал 30 сентября министр энергетики Магзум Мирзагалиев, отметив, что в предыдущие годы рост составлял в среднем около 2%.

Мирзагалиев объяснил это ростом майнинга и предложил правительству ограничить подачу электроэнергии до 1 МВт на майнинговую ферму и 100 МВт на весь сектор.

Его предложение вызвало критику со стороны майнеров. АИБЦОД заявила, что властям следует принять жесткие меры в отношении нелегальных майнеров, вместо того чтобы ограничивать компании, которые платят налоги.

15 октября – после аварийного отключения энергоблоков на трех крупных угольных электростанциях – национальный сетевой оператор KEGOC объявил о лимитировании подачи электроэнергии. KEGOC не обвинил майнеров напрямую, но использовал формулировку, похожую на слова министра энергетики, заявив о введении ограничений для потребителей, «осуществляющих сверхплановое потребление».