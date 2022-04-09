Казахстан: опрос обнаружил значительную поддержку России, но в основном среди русскоязычных

Опрос общественного мнения, проведенный в Казахстане исследовательским институтом с немецким финансированием, обнаружил высокие уровни поддержки российского вторжения в Украину, причем данные свидетельствуют, что эта позиция близко коррелирует с потреблением медиапродукции российских государственных СМИ.

Как сообщает работающая в Алматы организация Demoscope, получившая финансовую поддержку от Фонда Конрада Аденауэра, около 39 процентов опрошенных высказались в поддержку российской военной кампании. Гораздо меньшая часть, всего 10 процентов, выразила солидарность с Украиной.

Наибольшая доля респондентов, 46 процентов, сказали, что не занимают определенной позиции, а оставшиеся затруднились дать тот или иной ответ.

Однако более подробное рассмотрение респондентов опроса дает более сложную картину.

Из 1100 человек, с которыми связались сотрудники Demoscope, 77 процентов сказали, что предпочитают отвечать на вопросы по-русски. Остальные попросили проводить опрос на казахском языке. Исследователи указывают, что это соотношение ничего не говорит об этнической принадлежности респондентов, так как многим этническим казахам, обычно в крупных городах, бывает удобнее всего говорить по-русски.

Тем не менее исследование обнаружило, что выбор русского языка близко коррелирует с поддержкой войны России в Украине, а среди говорящих по-казахски больше оказывается доля симпатизирующих Украине.

На вопрос о том, может ли когда-нибудь начаться война между Россией и Казахстаном, утвердительно ответила четверть респондентов. Беспокойство по поводу такой перспективы, время от времени проявлявшееся за последние годы, подпитывают претензии со стороны шовинистически настроенных российских граждан на северные территории Казахстана, населенные преимущественно этническими славянами.

Восприятие связанной с этим опасности также зависит от языка, на котором говорят респонденты. Если среди говорящих по-казахски возможность российского вторжения считают реальной 38 процентов опрошенных, среди русскоговорящих так думают всего 9 процентов.

Исследователи Demoscope проводят прямую корреляцию между решительной поддержкой агрессивных действий Москвы русскоговорящими казахстанцами и ролью российских государственных СМИ. Кроме того, они утверждают, что правительство Казахстана не сумело обеспечить жителям страны доступ к более сбалансированному информационному ассортименту.

«Чрезмерная зависимость аудитории от влияния российских СМИ и явный дисбаланс источников информации» указывают на неспособность властей Казахстана «диверсифицировать информационное пространство страны», утверждает исследовательская организация. «Агрессивный нарратив российских СМИ более действенно формирует информационное поле [жителей Казахстана], чем невнятная риторика президентской администрации и официальных СМИ».

Исправление этой ситуации, говорит Demoscope, потребовало бы от властей усилий по повышению уровня информационной грамотности граждан и их обучения методам «деконструкции пропаганды и сопротивления дезинформации и фейкам».

Однако критики исследования Demoscope утверждают, что оно не дает точной картины спектра мнений казахстанского общества. В комментариях на странице Facebook исследовательской группы некоторые отмечали недостаточные размеры выборки, а другие указывали на то, что использование стационарных телефонов внесло в исследование искажения в связи с непропорционально большим охватом пожилых людей, более склонных проводить время дома и смотреть телевидение — и чаще всего телевидение именно российское.

Недовольство результатами Demoscope выражалось и в более резкой форме. После публикации результатов опроса веб-сайт Demoscope, по-видимому, подвергся нападению хакеров, в результате которого был закрыт доступ к сайту и удалены материалы, собранные приблизительно за год исследований.

«Пока что мы не можем сказать, была ли это в самом деле кибератака, — неоспоримых доказательств у нас нет, — сказала Eurasianet.org координатор исследований Demoscope Снежана Цой. — Мы в сотрудничестве с иностранной IT-компанией пытаемся установить, кто и по какой причине удалил наши исследования».