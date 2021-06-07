Казахстан отказался от предложения России дать консолидированный ответ на санкции Запада

Александр Панкин выступает на конференции в 2019 году. (Фото: ОДКБ)

Россия втягивается во все более изнурительную войну воли с Западом, но Казахстан не желает в ней участвовать.

В заявлении от 5 июня Министерство иностранных дел РК заявило, что страна не станет принимать участия в каких-либо переговорах между членами возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о возможном консолидированном ответе на западные санкции против России или Беларуси.

В министерстве заявили, что цель ЕАЭС, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, – обеспечить свободное перемещение товаров и рабочей силы, и политизировать этот торговый блок не следует.

«Казахстан придерживается позиции, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят сугубо экономический характер», – отмечается в заявлении.

Подобное отсутствие солидарности наверняка расстроило Россию.

Ранее, 4 июня, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, принимая поддержку со стороны других членов ЕАЭС как нечто само собой разумеющееся, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что блок выступит единым фронтом, если страны Запада выполнят свои угрозы ввести санкций против Беларуси.

«Вопрос ответных мер на недружественные санкционные действия третьих стран в отношении (стран) ЕАЭС поставлен в повестку дня, он рассматривается и будет рассматриваться», – сказал он.

Но теперь Казахстан, если выражаться простыми словами, говорит, что вопроса в повестке нет и не будет.

Однако членам ЕАЭС нелегко сопротивляться попыткам вовлечь их в подобные геополитические противостояния. В частности, казахстанская валюта особенно подвержена влиянию российского рубля. Инфляционное давление, вызванное российской политикой импортозамещения, ощущалось и в Казахстане, который в последние годы закупает все больше продовольственных товаров у своего северного соседа.

Однако Кремль в целом не слишком настойчиво давил на своих партнеров с целью создания единого фронта против Запада (несмотря на заявления некоторых аналитиков), скорее всего, понимая, что подобные попытки, вероятно, обречены на провал.

Однако теперь, когда Беларусь оказалась на линии огня из-за стремительно ухудшающейся ситуации с нарушениями прав человека, Россия, похоже, усмотрела в этом новую возможность поднять с членами блока вопрос о проявлении солидарности. Но поспешный отказ Нур-Султана не вселяет надежд на успех в этом направлении.