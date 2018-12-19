Казахстан отметил День независимости арестами

Аблязов призывает сторонников провести в День независимости публичные акции, несмотря на опасность попасть за решетку. (Фото: кадр из видео)

Власти Казахстана усилили меры безопасности на улицах в День независимости, отмечающийся 16 декабря и совпадающий с годовщиной кровавого подавления выступлений в Жанаозене в 2011 году.

В результате усиления многие политически активные граждане провели большую часть праздника в отделениях полиции. По оценкам активистов-правозащитников, число задержанных, включая журналистов, исчисляется десятками.

Многие задержанные, судя по всему, попытались провести акции в честь событий 2011 года, когда городе Жанаозен сотрудниками полиции были убиты свыше десятка нефтяников, на протяжении нескольких месяцев бастовавших с требованием повысить зарплаты.

Радио «Азаттык», казахская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что особые меры были предприняты полицией в Жанаозене и соседнем Актау. Некоторые жители якобы получили предупреждения от своих работодателей не собираться на главных площадях этих городов 16 декабря.

Схожие меры наблюдались и в других районах страны. Корреспондентов «Уральской недели» Рауля Упорова и Марию Мельникову несколько часов продержали в полиции.

Тем, кому удалось избежать задержания, помешали другими способами. Алматинская активистка Бахыхжан Торегожина написала в Facebook, что не смогла выйти из дома, так как у ее дверей весь день дежурили сотрудники полиции.

По словам некоторых из задержанных, в полиции им задавали вопросы о наличии связей с основанным Мухтаром Аблязовым запрещенным движением «Демократический выбор Казахстана».

Аблязов регулярно призывает своих сторонников и сочувствующих пользоваться праздниками в качестве возможности продемонстрировать поддержку его движения и выразить недовольство правлением президента Нурсултана Назарбаева. В этот раз бывший банкир, который, как считается, проживает во Франции, выпустил 50-минутное видеообращение, призвав людей провести поминальные мероприятия в честь жертв событий в Жанаозене.